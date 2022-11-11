Birçok isimlendirme sorunu ve bir grafik kartının nasıl duyurulacağına dair kötü kararlardan sonra, NVIDIA nihayet RTX 4070 Ti’yi duyuruyor. Duyurunun Ocak ayının ilk günlerinde CES 2023’te düzenlenecek bir panel sırasında yapılması bekleniyor.

Wccftech’in haberine göre, üretici modeli 3 Ocak’ta bir canlı yayınla duyurmayı, satışların aynı ayın 5’i gibi erken bir tarihte başlamasını ve gazeteci incelemeleri ve testleri üzerindeki ambargonun 4’üne düşmesini planlıyor.

Kartla ilgili olarak, özellikle 12GB RTX 4080’in iptal edilmesinin ardından bu modelin önümüzdeki aylarda duyurulması zaten bekleniyordu. Sonuçta NVIDIA’nın yaptığı şey, özellikleri korurken bu kartı RTX 4070 Ti olarak yeniden adlandırmak. Bir Twitter hesabı yaklaşmakta olan GPU’nun kutusunun bazı kısımlarını sızdırmayı başardı.

RTX 4080 serisinin varyantları arasındaki farklar, VRAM bellek miktarında “sadece” olacağı yanılsamasını verirken, bu değişiklik modeller arasında bir dizi teknik farklılıkları gösteriyor.

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Daha fazla belleğe sahip 16GB’lık sürümün CUDA çekirdeği miktarı gibi bir dizi önemli farklılıkları vardır: 9.000’e karşı 7.000. Frekanslar ve özellikle de kaynak gereksinimleri de değişmiştir. Daha fazla VRAM’e sahip model 320W TDP’ye sahipken, 12 GB’lık versiyon 285W TDP’ye sahip.

Geriye kalan tek şüphe fiyat konusunda. RTX 4080 12 GB 899 Dolar olarak duyurulmuştu, ancak isim değişikliği ile bu değerin biraz düşürülmesi eğilimi var.