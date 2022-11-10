AMD, dördüncü nesil EPYC sunucu CPU’larının kullanıma sunulduğunu duyurdu. Bu CPU’lar Zen 4 mimarisini temel alan 96 adede kadar çekirdeğe sahiptir ve PCIe 5.0 ve DDR5’i destekler. 128 çekirdeğe kadar ve 3D V-Cache varyantlarına sahip ‘Zen 4c’ işlemcileri daha sonra takip edecek.

AMD EPYC 9004 işlemciler, AMD’nin daha önce Ryzen 7000 masaüstü CPU’larında tanıttığı Zen 4 mimarisini temel alıyor. Bununla birlikte işlemciler, önceki EPYC Milan CPU’ların 7nm’de üretildiği TSMC’nin 5nm sürecinde üretiliyor. AMD’ye göre yeni mimari, iyileştirilmiş ön uç, yükleme/depolama ve dallanma tahmini de dahil olmak üzere yüzde 14’lük bir ipc iyileştirmesi sağlıyor.

Yeni EPYC CPU’lar, her biri önceki nesillerde olduğu gibi sekiz çekirdek içeren birden fazla Zen 4 çipinden oluşuyor. Ancak AMD, EPYC 9004 işlemci başına maksimum çip sayısını 12’ye çıkarıyor. Bu, en üst modele toplam 96 çekirdek verirken, önceki EPYC işlemcilerin maksimum 64 çekirdeği vardı. AMD ayrıca 84, 64, 48, 32, 24 ve 16 çekirdekli varyantları da tanıtıyor. Şirket, daha yüksek saatli F modelleri de dahil olmak üzere toplamda 18 farklı modelle piyasaya çıkıyor.

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Önceki nesil EPYC işlemcilerde olduğu gibi AMD, işlemcileri üç kategoride konumlandırıyor: Çekirdek Performansı, Çekirdek Yoğunluğu ve Dengeli ve Optimize Edilmiş. İlk kategori, nispeten yüksek saat hızlarına sahip F modellerini içerir. 96, 64 ve 48 çekirdekli modeller Çekirdek Yoğunluğu kategorisine girerken, 16 ila 32 çekirdekli diğer varyantlar üçüncü kategoriye girmektedir. Bu ‘dengeli’ kategori, performans ve maliyeti dengelemeyi amaçlamaktadır.

EPYC 9004 CPU’lar 128 PCIe 5.0 şeridi ve 12 DDR5 kanalına sahiptir ve soket başına 6 TB’a kadar DDR5 bellek desteği sunar. Her Zen 4 çekirdeği ayrıca 1MB L2 önbelleğe sahiptir ve her çipçik 96 çekirdekli CPU’larda maksimum 384MB olmak üzere 32MB L3 önbelleğe sahiptir. CPU’lar ayrıca bellek genişletme için CXL 1.1 desteğine de sahip.

Genoa, Microsoft ve Oracle gibi bulut sağlayıcıları ve Dell, HPE, Lenovo ve Supermicro gibi üreticiler tarafından sunulmaktadır. Bu, AMD tarafından tanıtılacak Zen 4 mimarisine dayalı ilk EPYC işlemci serisidir. EPYC ‘Bergamo’ işlemcileri daha sonra gelecek. Bunlar bulut uygulamaları için optimize edilmiştir ve Zen 4c mimarisine sahiptir. AMD daha önce bu işlemcilerin 128 adede kadar Zen 4c çekirdeğine sahip olduğunu doğrulamıştı. Genoa-X CPU’lar da yol haritasında yer alıyor. Bunlar, AMD’nin önceki nesil sunucu işlemcilerinde piyasaya sürdüğüne benzer şekilde 3D V-Cache özellikli EPYC 9004 işlemcilerdir. Telekom ve uç uygulamalar için Sienna serisi Zen 4 CPU’lar da planlanmaktadır.