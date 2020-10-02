RTX 3070 grafik kartının mobil versiyonu ortaya çıktı!

Nvidia’nın RTX 30 serisi Ampere ekran kartlarını tanıtmasının ardından bu GPU’ların mobil platformlarda ne zaman yer alacağı konuşuluyordu. Ortaya çıkan bir görsele göre Nvidia, RTX 3070’in mobil versiyonunu çıkartmış olabilir.

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Twitter’da ortaya çıkan ve Çin kaynaklarına dayandırılan görseller, Nvidia’nın mobil bir RTX ekran kartı üzerinde çalıştığı söylentilerini alevlendirmeye yetti. TechRadar’da yer alan habere göre oldukça performanslı olacağı düşünülen dizüstü GPU’su, RTX 3070 mobil olabilir. HXL adlı kullanıcı, paylaştığı tweet ile mobil GPU’nun 8GB VRAM ile geleceğini öne sürüyor.

Tom’s Hardware’a göre ise net bir bilgi yok. Ancak söylentilere göre RTX 3070 grafik kartının mobil versiyonu, masaüstü versiyonuyla aynı sayıda -ki bu 5,888– CUDA çekirdeği ile gelebilir. Bu da mobil grafik kartının RTX 2080Ti ile aşağı yukarı benzer performans sergileyeceği anlamına geliyor.

Mobil RTX 3070, masaüstü versiyona göre geride kalabilir

Masaüstü platformlar için geliştirilen grafik kartlarının bağımsız tasarlanması performansları açısından büyük avantaj sağlıyor. Güç ve termal açıdan değerlendirildiğinde mobil grafik kartları için halen daha yol alınması gerekiyor. Örneğin mobil RTX 2070, masaüstü versiyonundan geri kalsa da bir önceki neslin üst seviye grafik birimi olan GTX 1080 ile benzer performans sunuyordu. Bu bağlamda bahse konu olan RTX 3070 mobil versiyonunun, RTX2080 ile aynı deneyimi sunacağı söylenebilir.

Ampere GPU satışları istenen seviyede değil

Ampere ekran kartları satışlarından halen daha istediği performansı alamayan Nvidia, mobil ekran kartları konusunda yavaş gitmeyi tercih ediyor. Şirket öncelikli olarak RTX 30 serisi Ampere masaüstü ekran kartlarını satmayı hedefliyor. Ardından önümüzdeki sene içerisinde Mart ya da Nisan ayı itibariyle 30 serisi mobil ekran kartlarını farklı üreticiler tarafında görebiliriz.