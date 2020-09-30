Haber
VMware, NVIDIA ile anlaştı: Veri merkezleri daha da güçlenecek!
Sanallaştırma teknolojilerinin öncüsü VMware, grafik devi NVIDIA ile büyük bir ortaklık kurdu. İki dev arasındaki ortaklığın bir meyvesi olarak, bundan böyle VMware’in veri merkezi yazılımlarında NVIDIA’nın ürettiği yapay zeka çipleri kullanılacak.
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Yapay zekanın son yıllarda epey bir revaçta olduğu herkes tarafından bilinen tartışmasız bir gerçek. Esasında sadece son kullanıcı tarafında değil, aynı zamanda işletmeler için de yapay zeka elzem bir noktada bulunuyor. Zira işletmeler, finansal verilerdeki kalıpları tanımlamadan veri merkezleri yönetim yazılımlarına kadar çoğu alanda kendilerini artık yapay zekanın kollarına bırakmış durumda.
Özellikle veri merkezlerinde yapay zekaya yönelik talep arttıkça, AI yongaları üreten NVIDIA’nın da bu alanda pazar payı hızla genişliyor. Çünkü NVIDIA’nın ürettiği yongalar, büyük şirketlerin veri merkezlerini yönetme yazılımları noktasında işini son derece kolaylaştırıyor.
VMware ile NVIDIA, güçlerini birleştirdi!
NVIDIA’nın ürettiği yapay zeka yongalarını kullanan şirketler arasında şimdi VMware de katıldı. İki şirket, salı günkü duyuruda, VMware veri merkezi yönetimi yazılımlarının artık NVIDIA’nın yapay zeka yongalarıyla destekleneceğini ifade etti. Böylece veri merkezlerinin olduğundan çok daha iyi hale geleceği belirtiliyor.
VMware, fiziksel makinelerin “sanal” olanlara bölünmesine yardımcı olarak işletmelerin veri merkezi sunucularından daha fazla iş çıkarma potansiyeli kazanmasını sağlıyor. Bu sayede işletmeler, her bir fiziksel makine için daha fazla uygulama paketleyebiliyor. Şu ana kadar Intel’in yapay zeka yongalarını kullanan VMware, işte bu işlemleri artık NVIDIA tarafından üretilen yapay zeka yongalarıyla halledecek.
En nihayetinde VMware, kendi veri merkezlerini işleten büyük işletmelere ve bulut bilgi işlem veri merkezlerini kullanan işletmelere sağladığı kolaylıktan ödün vermeyecek. Aksine daha güçlü bir şekilde hizmet sunmaya devam edecek.
Bir NVIDIA yetkilisi Manuvir Das, iş birliği hakkında şu ifadeleri kullandı: “VMware ve NVIDIA ekipleri arasında çok önemli bazı bilgisayar işlemleri gerçekleştirildi. İnsanlar NVIDIA’yı sadece donanım şirketi olarak düşünse de, bizler daha çok bir yazılım şirketiyiz.”
VMware’in yetkilisi Krish Prasad ise basına verdiği demeçte NVIDIA yongaları sayesinde VMware’in yazılım araçlarının, yapay zeka uygulamalarını herhangi bir özel kurulum gerektirmeksizin çalıştırabileceğini müjdeledi.
Genel
Hyundai’nin premium markası Genesis, GV70 için gün sayıyor!
Genesis, şu sıralar hala kamuflaj altında olan, ikinci SUV modeli GV70‘in ipucu görüntülerini yayınladı.
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Bir yılı geçkin süredir GV70’i, casus fotoğraflardan biliyoruz. Fakat Genesis’in yayınladığı bu görsellerle, onu biraz daha iyi detaylandırmak mümkün. Aracın, markanın ilk SUV modeli GV80‘den biraz daha küçük fakat biraz daha şık bir tasarıma sahip olacağını söyleyebiliriz.
Genesis’in “Atletik Zerafet” olarak adlandırdığı tasarım felsefesini, GV70 modeli üzerinde uygulamış. Markanın diğer modelleri G70, G80 ve G90 ile benzer dörtlü lambalara (Marka buna Quad Lamp diyor.) sahip olan araçta, ortadaki büyük siyah ızgara ve yanlardaki çift ızgara dikkat çekiyor.
Aracın yan profili ise alışagelmişten biraz farklı. GV80’e kıyasla daha kısa dingil mesafesi, kalın C sütunları ve C-D sütunları arasında küçük yan pencereler bulunuyor. Arkaya doğru alçalan tavan çizgisi, eğimli arka camla buluşuyor. Arkada ise ön farlarla benzer tasarımdaki Quad Lamp arka farlar yer alıyor.
Genesis, bu görüntülerin yayınlanmasıyla birlikte, “İkinci SUV modelimiz Genesis GV70’in bu erken görsellerini sizlerle paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Heyecan verici tasarımıyla, ürün gamımızın marka değerine güç katıyor. Yakın bir gelecekte GV70 ile ilgili tüm detayları paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.” şeklinde bir açıklamada bulundu.
GV70’in resmi tanıtım tarihi ile ilgili henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.
Kaynak: Carscoops
Akıllı Telefonlar
Samsung, telefon satışlarında Huawei ile farkı açtı!
Pazar araştırma şirketi Counterpoint, Ağustos ayına yönelik küresel akıllı telefon satış istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Samsung telefon pazarındaki liderliğini sürdürürken, Huawei ise kan kaybının önüne geçemiyor!
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Samsung, akıllı telefon pazarında liderliğini sürdürüyor!
Teknoloji sektöründe COVID-19 salgınının etkileri devam ederken, üreticiler ise yaralarını yavaş yavaş sarmaya çalışıyor. Bunun göstergesi olarak son yılların en düşük akıllı telefon satışlarının yaşandığı yılın ilk yarısına göre pazarın toparlanma sürecine girdiği görülüyor. Marka bazlı verilerde ise Samsung, yüzde 22’lik küresel pazar payı ile liderliği elinde bulundurmayı sürdürüyor. Kısıtlamalarla boğuşan Huawei ise akıllı telefon satışlarının yüzde 16’sını oluşturdu. İki marka arasında oluşan farkın Şubat 2020’den bu yana en yüksek orana ulaştığı belirtiliyor.
Huawei’nin ardından ise tahmin edilebileceği üzere Apple geliyor. iPhone modelleriyle yüzde 12’lik küresel pazar payı elde eden marka, kendisine üçüncü sırada yer buldu. Ancak Xiaomi’nin pazar payının yüzde 11’e ulaştığı ve Çinli markanın yakın zamanda üçüncülük basamağının yeni sahibi olabileceği vurgulanıyor.
Raporlar ve analistler, Samsung’un Hindistan pazarında artan hakimiyetinin küresel ölçekte etki yarattığı görüşünde birleşiyor. Öte yandan dünya genelindeki kısıtlamaların başladığı Nisan ayında Samsung, küresel liderliği Huawei’ye kaptırmıştı. Dolayısıyla Samsung’un kısa sürede toparlandığı ve aradaki farkı hızlı bir şekilde açtığı görülüyor. Huawei’nin gelecekteki satış performansının ise yakında tanıtılacak Mate 40 serisi ve markanın Avrupa’daki etkinliğine göre şekilleneceği ifade ediliyor.
Haber
Amazon One sayesinde avuç içiyle ödeme yapma devri başlıyor!
Amazon, avuç içi kullanılarak ödeme yapmayı sağlayan Amazon One sistemini bugün resmi olarak duyurdu. Bugüne kadar hep parmak iziyle veya kredi kart çiplerini tanımlayan cihazlarla temassız ödeme yöntemlerini kullanıyorduk. Artık Amazon One sayesinde temassız ödeme sistemleri yeni bir boyut kazanacak.
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Amazon, bugün yayınladığı duyuruda, kendi fiziksel perakende mağazalarında kullanacağı temassız ödeme sisteminden bahsetti. Amazon One olarak duyurulan yeni teknoloji, kullanıcıların parmak izini veya kredi kartını değil, sadece avuç içini tarayarak kişisel bir dijital imza oluşturuyor. Bu teknoloji, imzayı oluşturmak için kişinin avuç içindeki damar desenlerinin yanı sıra çizgiler ve sırtlar gibi yüzey alanı ayrıntılarının bir kombinasyonunu kullanıyor. Bu sayede her kişiyi ayrı ayrı tanımlayabiliyor.
Amazon One ile temassız ödemeler yeni bir boyut kazanıyor!
Amazon One teknolojisi, ilk başta şirketin ABD’deki fiziksel Go mağazalarında kullanılacak. Sonraki dönemlerde ise firma, Amazon One’ı diğer Amazon mağazalarına eklemeyi planlıyor. Ayrıca Amazon, yeni avuç içi ödeme sistemini sadece kendi mağazalarında değil, farklı perakendecilere de sunacağını söyledi. Şirketin fiziksel perakende mağazalarından sorumlu yetkilisi Dilip Kumar, yaptığı açıklamada Amazone One’ın mağazaların yanı sıra stadyumlar ve ofis binalarında da kullanılabileceğinin altını çizdi.
“Amazon One hizmetinin perakende mağazalarımızın ötesinde geniş bir uygulanabilirliğe sahip olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle hizmeti perakendeciler, stadyumlar ve ofis binaları gibi diğer taraflara da sunmayı planlıyoruz. Böylece daha fazla insan bu kolaylıktan daha fazla yerde faydalanabilir.”
Ek olarak Amazon, bazı gizlilik avantajları nedeniyle yüz tanıma gibi diğer teknolojileri bırakıp avuç içi tanımayı seçtiğini söylüyor. Dilip Kumar, bunun sebebini ise şu ifadelerle açıkladı:
“Bunun nedenlerinden biri, avuç içi tanımanın bazı biyometrik alternatiflerden daha özel kabul edilmesi. Çünkü bir kişinin kimliğini avuç içi görüntüsüne bakarak belirleyemezsiniz. Ayrıca, bu teknolojide cihazı kullanmak isteyen kişinin, avuçlarını cihazın üzerinde tutarak baskın bir hareket yapması gerekiyor.”
Amazon hesabına ihtiyaç duymayacak
Amazon One, avuç içi tanıma işlemini yapmak ve şifrelemek için özel bir algoritmadan faydalanan görüntü tarama donanımını kullanıyor. Üstelik bu hizmeti kullanmak için bir Amazon hesabına bile ihtiyacınız olmayacak, sadece bir telefon numarası ve kredi kartı yeterli oluyor. Bunun dışında kullanıcılar, hizmeti artık kullanmak istemezlerse şirketin çevrim içi portalından biyometrik verilerini de silebilme imkanına sahip olacak.