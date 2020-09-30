VMware, NVIDIA ile anlaştı: Veri merkezleri daha da güçlenecek!

Sanallaştırma teknolojilerinin öncüsü VMware, grafik devi NVIDIA ile büyük bir ortaklık kurdu. İki dev arasındaki ortaklığın bir meyvesi olarak, bundan böyle VMware’in veri merkezi yazılımlarında NVIDIA’nın ürettiği yapay zeka çipleri kullanılacak.

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Yapay zekanın son yıllarda epey bir revaçta olduğu herkes tarafından bilinen tartışmasız bir gerçek. Esasında sadece son kullanıcı tarafında değil, aynı zamanda işletmeler için de yapay zeka elzem bir noktada bulunuyor. Zira işletmeler, finansal verilerdeki kalıpları tanımlamadan veri merkezleri yönetim yazılımlarına kadar çoğu alanda kendilerini artık yapay zekanın kollarına bırakmış durumda.

Özellikle veri merkezlerinde yapay zekaya yönelik talep arttıkça, AI yongaları üreten NVIDIA’nın da bu alanda pazar payı hızla genişliyor. Çünkü NVIDIA’nın ürettiği yongalar, büyük şirketlerin veri merkezlerini yönetme yazılımları noktasında işini son derece kolaylaştırıyor.

VMware ile NVIDIA, güçlerini birleştirdi!

NVIDIA’nın ürettiği yapay zeka yongalarını kullanan şirketler arasında şimdi VMware de katıldı. İki şirket, salı günkü duyuruda, VMware veri merkezi yönetimi yazılımlarının artık NVIDIA’nın yapay zeka yongalarıyla destekleneceğini ifade etti. Böylece veri merkezlerinin olduğundan çok daha iyi hale geleceği belirtiliyor.

VMware, fiziksel makinelerin “sanal” olanlara bölünmesine yardımcı olarak işletmelerin veri merkezi sunucularından daha fazla iş çıkarma potansiyeli kazanmasını sağlıyor. Bu sayede işletmeler, her bir fiziksel makine için daha fazla uygulama paketleyebiliyor. Şu ana kadar Intel’in yapay zeka yongalarını kullanan VMware, işte bu işlemleri artık NVIDIA tarafından üretilen yapay zeka yongalarıyla halledecek.

En nihayetinde VMware, kendi veri merkezlerini işleten büyük işletmelere ve bulut bilgi işlem veri merkezlerini kullanan işletmelere sağladığı kolaylıktan ödün vermeyecek. Aksine daha güçlü bir şekilde hizmet sunmaya devam edecek.

Bir NVIDIA yetkilisi Manuvir Das, iş birliği hakkında şu ifadeleri kullandı: “VMware ve NVIDIA ekipleri arasında çok önemli bazı bilgisayar işlemleri gerçekleştirildi. İnsanlar NVIDIA’yı sadece donanım şirketi olarak düşünse de, bizler daha çok bir yazılım şirketiyiz.”

VMware’in yetkilisi Krish Prasad ise basına verdiği demeçte NVIDIA yongaları sayesinde VMware’in yazılım araçlarının, yapay zeka uygulamalarını herhangi bir özel kurulum gerektirmeksizin çalıştırabileceğini müjdeledi.