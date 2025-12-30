Dijital yayın dünyasında son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Jasmine, Türkiye’de hem izleyici ilgisi hem de düzenleyici kurumların kararlarıyla gündemin merkezine yerleşmiş durumda. Yayınlandığı ilk günden itibaren tartışmaları beraberinde getiren dizi, yaşanan gelişmelere rağmen yoluna devam ediyor.

RTÜK’ün katalogdan çıkarma cezası verdiği Jasmine dizisinin 4. bölümü cuma günü yayınlanacak!

Jasmine, HBO Max Türkiye’nin resmî sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruya göre 4. bölümüyle 2 Ocak Cuma günü izleyici karşısına çıkacak. Platformun paylaştığı kısa mesajda kullanılan ifade, dizinin hikâyesinin giderek daha karanlık ve derin bir noktaya taşınacağını düşündürüyor. Dizi için bölüm süresi henüz açıklanmasa da yayın tarihinin netleşmesi, dizinin geleceğine dair belirsizlikleri bir nebze olsun azaltmış durumda.

Sana o kalbi bulacağız ya. Jasmine yeni bölümüyle 2 Ocak Cuma sadece HBO Max'te.



Hatırlanacağı üzere Jasmine, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) verdiği idari para cezası ve katalogdan çıkarma kararıyla büyük yankı uyandırmıştı. Normal şartlarda bu tür kararların ardından içeriklerin kısa süre içinde platformdan kaldırılması beklenirken, Jasmine yayın akışında kalmaya devam etti. 4. bölümün de RTÜK kararından sonra izleyiciyle buluşacak olması, dijital platformlar ile düzenleyici kurumlar arasındaki dengeyi yeniden tartışmaya açtı.

Türkiye’de dijital yayıncılığın sınırlarının hâlâ netleşmediğini gösteren bu süreç, Jasmine özelinde farklı yorumlara neden oluyor. Bir kesim dizinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunurken, diğer tarafta RTÜK’ün aldığı kararların bağlayıcılığı tartışılıyor. HBO Max’in Jasmine konusunda geri adım atmaması ise sektörde “yeni bir dönem mi başlıyor?” sorusunu gündeme taşıyor.

Jasmine dizisi ne anlatıyor?

HBO Max’in yerli orijinal yapımları arasında yer alan Jasmine, ölümcül bir kalp hastalığıyla mücadele eden Yasemin’in hayatta kalma çabasını merkezine alıyor. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle tehlikeli bir yola sürüklenen karakterin hikâyesi, izleyiciyi karanlık ve sert bir dünyanın içine çekiyor. Jasmine, güçlü hikâyesinin yanı sıra Asena Keskinci, Burak Can Aras, Aziz Caner İnan, Önder Selen ve Dilara Melami’den oluşan oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Jasmine dizisinin RTÜK kararlarına rağmen yoluna devam etmesini ve HBO Max'in bu tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?