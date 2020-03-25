Akıllı Telefonlar
Royole, yeni katlanabilir telefonu Flexpai 2’yi tanıttı!
Royole, teknik açıdan katlanabilir olan ilk akıllı telefonu ortaya çıkaran şirketti. Şimdi ise firma, bu telefonun devamı olan Flexpai 2‘yi resmi olarak tanıttı. Royole Flexpai 2, daha küçük bir bükülme yarıçapına sahip olduğu için “esnek katlanabilir telefon” olarak tanıtıldı. Bu özelliğe sahip olması, cihaza daha gelişmiş bir parlaklık, kontrast ve görüntüleme açısı sağlıyor.
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Royole Flexpai 2 hangi teknik özelliklere sahip?
Royole şirketinin kurucusu Liu, yeni telefonun 5G modemli bir Snapdragon 865 yonga setine sahip olacağını açıkladı. Lansman esnasında demo olarak gösterilen 7.8 inçlik ekran, açıldığında 4:3 en boy oranına sahip olacak. Flexpai 2‘de LPDDR5 RAM ve UFS 3.0 depolama birimi bulunacak. Telefonun çıkışına uzun bir zaman olduğu için (2020’nin 2.çeyreği) cihazın özelliklerinde değişimler olabilir.
Liu, lansmanı yeni katlanabilir ekran üzerinden ilerletti. Lansman esnasında söylediğine göre cihaz, 200.000 kez katlanmaya kadar dayanıklı bir şekilde geliştirildi. Şirket yetkilisi, telefonu katlayıp tekrar açtığınızda kırışma veya bazı katlanabilir telefonlarda olan ortadaki çizginin oluşmaması için özel olarak çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, söylenene göre bu yeni teknoloji LCD‘den 1.3 kat daha iyi renk gamına ve 500 kat daha iyi kontrasta sahip olacak. Ekranın birden fazla yönde katlanabilir olmasının yanı sıra performans anlamında kayıp yaşatmayacağı söyleniyor.
Royole CEO’su Bill Lui, Royole‘nin ZTE ile bir ortaklık sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Bu sözleşme ile muhtemelen ZTE, yeni bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalışmaya başlayacaktır.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A31 modeli resmen tanıtıldı!
Samsung, büyük rekabetin yaşandığı orta segment telefon pazarına A serisinin yenisi Samsung Galaxy A31 modelini tanıttı.
Çinli üreticilerin rekabetçi fiyat politikası karşısında atağa geçen Güney Koreli şirket, ardı ardına uygun fiyatlı telefonlarını tanıtıyor. Galaxy A31, sahip olduğu bataryasıyla ve segmentinde pek görülmeyen kamera kurulumuyla öne çıkıyor.
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Samsung’un tanıtılan cihazı, yeni nesil tasarım çizgisini devam ettiriyor. Prizma Siyah, Mavi, Kırmızı ve Beyaz olmak üzere dört renk kullanıcılara sunulan telefon, parmak izi sensörünü ekranın içine yerleştirilmiş.
Samsung Galaxy A31, 6.4 inç büyüklüğünde olan 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunan Super AMOLED ekranla geliyor. Ekranda yer alan damla çentik 20 Megapiksellik bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Cihazın arka tarafında ise 48 Megapiksellik ana kameraya, 8 Megapiksel ultra geniş açılı ve 5 Megapiksel makro kameranın yanı sıra 5 Megapiksel derinlik algılama sensörü eşlik ediyor.
Galaxy A31 modeli, gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Helio P65 yonga setinden alıyor. Cihaz ayrıca 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere iki farklı seçenek ile kullanıcılara sunuluyor. Çift SIM desteği de sunan telefonun batarya kısmında ise 5000 mAh kapasiteli pil karşımıza çıkıyor. USB-C girişi üzerinden şarj edilen bu pil, 15W hızlı şarj desteğine sahip.
Son olarak Samsung Galaxy A31, kutusundan Android 10 işletim sistemi ve One UI 2 kullanıcı arayüzüyle çıkıyor. Orta segment akıllı telefon pazarında yerini alması beklenen Galaxy A31’in çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi Note 7’ye Ubuntu Touch’ı uyarlamayı başardılar!
Xiaomi Redmi Note 7 cihazında yakın zamanda Ubuntu Touch’ın çalıştığını görebiliriz. XDA’in haberine göre geliştirici ekip, Ubuntu’nun geliştirme süreci duran Touch versiyonunu Redmi Note 7’de çalıştırmayı başardılar.
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Günümüze kadar en çok yazılım uyarlanan telefon ne deseydiniz tabiki HTC’nin efsaneleşen HD2 modeli derdim. Keza HTC’nin bu cihazına Windows’un RT versiyonu dahi portlanmıştı. Şu an bile geliştiriciler bu cihazı yaşatmak için çaba gösteriyorlar.
Hatırlarsınız ki Ubuntu telefonlar için geliştirimiş olduğu işletim sistemi olan Ubuntu Touch’ın geliştirme sürecini durdurma kararı almıştı. Mobil sektörde başarı yakalayamayan şirketin bu projesi UB Ports adındaki geliştirici ekibi tarafından sahiplenmiş ve bu yazılımın ölmemesi adına çalışmalar devam etmişti.
Günümüzde de hala kullanıcıların istekleri doğrultusunda Linux’un sevilen versiyonu telefonlara port edilmeye devam ediliyor. Fakat haberimize konu olan kısım bu ekibin çalışmalarından biraz farklı.
Bir XDA geliştiricisi olan erfanoabdi, projenin HaliumOS tabanlı olduğunu ve Hallium geliştiricilerinden biri olan NotKit’den yardım alarak hazırlandı. Port’un aslı da F(x)tec Pro1 adlı bir cihaza ait.
Danct12 adlı bir diğer geliştiricimiz ise daha önce Xiaomi Redmi 4X cihazına Ubuntu Touch’ı açabilen geliştiricilerden biri. erfonabdiye bu süreçte cihaz ağaçlarını derleyerek sorunsuz bir kaynak oluşturmasını sağlamış. Yani var olan proje üzerinden cihaza derleme ve yazılımsal uyumluluk oluşturmuş.
#UbuntuTouch for #RedmiNote7.
Will come… when it’s ready.@tuxphones @UBports pic.twitter.com/aWrlTygruF
— Danct12 (@RealDanct12) March 17, 2020
Danct12’nin yukarıda görmüş olduğunuz videoda da Ubuntu Touch’ın çalıştığını görebiliyorsunuz. Fakat, halihazırda sadece cihazın dokunmatik ünitesi aktif şekilde işlem yapabiliyor. Uygulama ve donanımsal uyum henüz hazırlanmış değil.
Fakat yakın zamanda geliştiricilerin bu sorunları kökten çözerek sorunsuz Ubuntu portunu hazırlayacaklarını düşünüyoruz. XDA’da çıkan konu başlığına erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9s vs Redmi Note 8 karşılaştırması
Kendi içinde dahi oldukça rekabetçi olan Redmi Note serisine ait Redmi Note 9s vs Redmi Note 8 karşılaştırması satın alma tercihlerinizde size kolaylık sağlayacak.
Ekran- Redmi Note 9s vs Redmi Note 8 karşılaştırması
Yeni tanıtılan Redmi Note 9s, 6.67″ boyutunda ve 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip. 20:9 formundaki ekranın kasaya oranı %84,5 seviyesinde. IPS LCD türü panel kullanan ekranın inç başına düşen piksel sayısı 395 ve Redmi bu ekranın 495 nit parlaklık sunabildiğini söylüyor. Söz konusu ekran HDR 10 desteği de sunuyor. Bunlara ek olarak Redmi Note 9s’in ekranında bir kamera deliği bulunuyor. Ekranın sahip olduğu bir diğer özellik ise Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma teknolojisi.Redmi Note 8 modeli 6.3″ boyutunda, 1080 x 2340 piksel FHD+ çözünürlüklü, IPS LCD türü bir panele sahip. Bu panel üzerinde inç başına düşen piksel sayısı 409 olarak ölçülmüş. Ekranın kasaya oranı ise %81,7. Bunlara ek olarak 19,5:9 formundaki ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Redmi Note 8’in damla çentik formundaki ön kamerası ekran üzerinde bulunuyor.
Performans- Redmi Note 9s vs Redmi Note 8 karşılaştırması
Redmi Note 9s, gücünü Qualcomm’un oyun odaklı orta seviye işlemci platformu olarak adlandırdığı Snapdragon 720G’den alıyor. Söz konusu işlemci, 2 adet 2.3 GHz hızında çalışan Kryo 465 Gold ve 1.8 GHz hızında çalışan 6 adet Kryo 465 Silver çekirdeğini bünyesinde barındırıyor. 8 nm üretim teknolojisine sahip Snapdragon 720G işlemcisi 64 bit mimarisine sahip. Redmi Note 9s grafik tarafında gücünü Adreno 618 grafik yongasından alıyor. Cihazın Antutu v8 testi puanı ise 274.596. Bunlara ek olarak Redmi Note 9s’in 4 GB RAM ile 64 GB depolama ve 6 GB RAM ile 128 GB depolama sunan seçenekleri bulunuyor.
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Redmi Note 8 modelinde bulunan performans öğelerine baktığımızda, cihaza gücünü orta seviye diyebileceğimiz Snapdragon 665 platformu veriyor. Bu platform 4 adet 2.0 GHz hızında çalışan Kryo 260 Gold performans çekirdeğine ve 4 adet 1.8 GHz hızında çalışan Kryo 260 Silver güç tasarruf çekirdeklerine sahip. 11 nm üretim teknolojisi ile sahip işlemciye Adreno 610 grafik yongası eşlik ediyor. Akıllı telefon Antutu v8 performans testinden 173.592 puan alıyor. Redmi Note 8’in baz modeli ile 3 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesi sunuluyor. Bunlara ek olarak modelin 4 GB RAM ile 64 ve 128 GB depolama kapasiteli seçenekleri bulunuyor. Cihazın en üst seviye versiyonu 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip.
Kamera- Redmi Note 9s vs Redmi Note 8 karşılaştırması
Redmi Note 9s modeli arka tarafında dörtlü bir kamera kurulumuna sahip. Ana kamera olarak 48 megapiksel çözünürlüklü ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 26 mm açılı bir lens kullanıyor. Bunun haricinde 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığı sunan bir geniş açı kamerası cihazda yer alıyor. Ayrıca 5 megapiksel çözünürlüğünde makro çekim kamerası ve 2 megapiksel çözünürlüklü derinlik algılayıcı lens te Redmi Note 9s modelinde sunuluyor. Bu lensler f/2.4 diyafram açıklığına sahipler. 4K 30 FPS’e kadar video çekebilme yeteneği bulunan kamera HDR çekimlere de destek sağlıyor. Delikli formdaki ekran üzerinde bulunan ön kamera 16 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Bunlara ek olarak ön kamera ile HDR ve 1080p 30 FPS çekimler yapmak mümkün.
Redmi Note 8 de rakibi ile aynı şekilde dörtlü kamera kurulumuna sahip. 48 megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip lens cihazın ana kamerası olarak kullanılıyor. Bu lense ek olarak 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığı sunan geniş açı lensi, 2 megapiksel çözünürlüklü bir makro ve 2 megapiksel çözünürlüklü bir derinlik sensörü kamera modülünde yer alıyor. Bu lensler f/2.4 diyafram açıklıklarına sahip. Redmi Note 8 ön kamera olarak 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kameraya sahip. Söz konusu kamera cihazın damla çentikli formdaki ekranı içinde bulunuyor. Cihaz arka kamerası ile 4K 30 FPS video çekimlerini desteklerken ön kamerada 1080p 30 FPS’i destekliyor.
Haberimize konu olan Redmi Note 9S’in ülkemiz için satış fiyatı kesinleşmedi. Fakat cihazın tanıtım fiyatı 250$ olarak açıklandı. Modelin Hindistan fiyatı ise 11.900 ruble bandında.