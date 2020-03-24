Apple, yeni nesil iPhonelarda yeni kamera özellikleri sunacak!

Apple analisti Ming Chi-Kuo‘nun paylaştığı son notlara göre, iPhone‘un 6.7 inçlik yeni amiral gemisi (iPhone 12) önemli kamera geliştirmeleri sunacak. Bunların başında, Aralık ayında duyduğumuz ana kamera için yeni beş eksenli sensör kaydırma ile görüntü sabitleme var.

İlginizi çekebilir: Vivo S6 5G tasarımı ile birlikte ortaya çıktı!

Apple, kamera alanında ne gibi özellikler üstünde çalışıyor?

Apple, yeni geliştirdiği beş eksenli sensör kaydırma teknolojisi ile sarsıntısız çekimler yapabilecek. Bu teknoloji optik görüntü sabitlemenin yerine kullanılacak ve daha hassas çekimlere olanak sağlayacak. Buna ek olarak, ana kamera oldukça büyük olan f/1.9 diyafram aralığına sahip sensör ve 7P element kurulumu ile birlikte gelecek.

Yakın zamanda Apple‘ın, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max için portre fotoğraflar ve AR kullanım deneyimini arttırmak adına yeni 3D ToF (Time of flight) kamera geliştirdiğini iddia eden bir takım raporlar gördük. Görünüşe göre Apple, yeni iPhone amiral gemisi için kamera tarafına yoğunlaşmış durumda.

Apple‘ın, yeni nesil amiral gemisi serisi olacak olan iPhone 12 serisinin, A14 Bionic SoC işlemcisine ek olarak 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip ProMotion OLED ekran kullanacağı tahmin ediliyor. Bu özelliklere ek olarak cihazların, mmWave 5G bağlantısı ve 6 GB RAM ile birlikte gelmesi bekleniyor. Apple‘ın 100 milyondan fazla iPhone 12 telefon üreteceği ve satacağı öngörülüyor.