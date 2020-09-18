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MediaMarkt’tan futbol keyfini her yerde yaşamak isteyenler için fırsatlar!
MediaMarkt, futbol keyfini her yerde yaşamak isteyenler için yeni kampanyasını duyurdu. 21 Eylül tarihine kadar geçerli olacak kampanyada akıllı telefondan tablete, TV modellerinden ses sistemlerine kadar pek çok üründe indirim fırsatı yer alıyor.
Öne çıkan indirimler neler?
iPhone 11
Apple’ın şu anda fiyat performans oranı nedeniyle en çok ilgi gören modellerinden olan iPhone 11, kampanya kapsamında 7999 TL yerine 7499 TL fiyatla listeleniyor. Cihazda şirketin A13 Bionic işlemcisi yer alırken, geçtiğimiz günlerde sunulan iOS 14 sürümünü de bu modelde kullanabiliyorsunuz. Kampanyadan modelin mor, kırmızı, sarı, siyah ve beyaz gibi pek çok seçeneği ile faydalanabiliyorsunuz.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Xiaomi’nin performanslı orta düzey modellerinden biri olan Redmi Note 8 Pro, kampanya kapsamında 2999 TL fiyatıyla satılıyor. Cihazda MediaTek’in özellikle oyunculara hitap eden işlemcisi Helio G90T yer alıyor. Ayrıca damla çentik ekranı ile birlikte, yüksek bir ekran kasa oranı sunuluyor.
SAMSUNG 65TU8000
Futbol keyfini evinde büyük ekran ile yaşamak isteyenlere hitap eden SAmsung 65TU8000 modeli, adından da anlayabileceğiniz gibi 65 inç boyutlu bir televizyon. Üründe 4K UHD çözünürlük yer alırken, görüntü kalitesi noktasında HDR standartlarını da destekliyor olması önemli bir nokta.
LENOVO Smart TAB M8
Gittiğiniz her yerde futbol keyfine devam edebilmek için tablet arayışında olanlara hitap eden Lenovo Smart TAB M8 modeli, kampanya kapsamında 1099 TL fiyatla listeleniyor. Ürün kendisine özel bir stand ile geliyor. Bu sayede dışarıdayken tableti küçük bir TV gibi kullanabiliyorsunuz.
Kampanya kapsamındaki tüm ürünleri görmek için buraya tıklayın.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
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İddia: Yandex Türkiye ofisini kapatıyor!
Rusya merkezli arama motoru Yandex, özellikle son yıllarda ülkemizde hatırı sayılır bir bilinirliğe ulaşmıştı. Yandex’in 2011 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürdüğü Türkiye ofisini kapatma kararı aldığı iddia ediliyor!
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Yandex, Türkiye ofisini kapatma kararı mı aldı?
Marketing Türkiye’nin iddiasına göre, pandemi sürecinde gelir kaybı yaşayan şirket küresel çapta bazı tedbirler aldı. Bu tedbirler arasında Rusya dışında yer alan bazı ofislerin kapatılması dikkat çekiyor. Türkiye’deki ofisini de kalıcı olarak kapatma kararı aldığı belirtilen Yandex, ülkemizdeki faaliyetlerini Ekim ayından itibaren Rusya’daki ana merkezinden sürdürecek.
Güncel arama motoru araştırma sonuçlarına göre Yandex’in Türkiye’de yaklaşık %10 oranında pazar payı bulunuyor. Bu nedenden dolayı şirketin reklam verenler ve yayıncılar için önemli bir mecra olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca Yandex’in arama motoru dışında bünyesinde harita, navigasyon, e-mail ve çeviri gibi pek çok yerelleştirilmiş servisi yer alıyor. Yine Marketing Türkiye tarafından verilen bilgilere göre bu servislerin Türkiye’deki işleyişi aynı şekilde sürecek. Ancak reklam gibi konularda birebir destek almak için Türkiye’de yerleşik bir birim artık olmayacak.
Kısa süre içerisinde yayılan bilgiler karşısında Yandex’in Türkiye birimi tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla ortadaki bilgiler şimdilik sadece bir iddiadan ibaret. Son olarak konu ile ilgili resmi açıklama geldiği takdirde bunu okurlarımızla paylaşacağımızı belirtelim.
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MediaMark’ta Apple Günleri kampanyası başladı!
MediaMarkt, 16 – 18 Eylül tarihleri arasında CLUB üyelerine Apple Günleri kampanyasını başlattı! Kampanyada seçili Apple ürünlerinde %10’a varan indirim ve 100 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo fırsatı yer alıyor.
Kampanyanın öne çıkan teklifleri neler?
Kampanyada seçili Macbook, iPad, Apple Watch modellerinde sepette %5 indirim, seçili Airpods ve Beats modellerinde ve aksesuarlarında sepette %10 indirim fırsatı sunuluyor.
Apple MacBook Pro MWP72TU-A
13.3 inçlik MacBook Pro modeli, MediaMarkt Apple Günleri kampanya kapsamında 15.199 TL fiyatıyla listeleniyor. Özellikle yüksek performanslı ve MacOS stabilitesiyle üst düzey bir dizüstü bilgisayar isteyenlere hitap eden modelde, Retina ekran bulunuyor. Gücünü 10. Nesil Intel i5-10300H işlemcisinden alan modelde grafik tarafında ise Intel Iris Plus GPU’su yer alıyor.
APPLE MW6A2TU/A iPad WiFi SG CL 10.2″
Apple’ın uygun fiyatlı tablet seçeneklerinden iPad MW6A2TU, 10.2 inçlik ekran boyutuyla beraber kampanya kapsamında 3899 TL’lik satış fiyatıyla listeleniyor.
Apple Watch Series S3 42 mm
Apple’ın akıllı saat modeli Apple Watch Series S3 42 mm modeli, kampanya kapsamında 1.898 TL fiyatla listeleniyor. Uzay grisi rengi ve alüminyum kasasıyla beraber gelen cihazda hem sağlık ve spor özellikleri, hem de uygulama desteğiyle gündelik hayatınızı kolaylaştıracak pek çok özellik bulunuyor.
Apple AirPods 2. Nesil
Dünyanın en popüler tam kablosuz kulaklığı Apple AirPods, kampanya kapsamında 1169 TL fiyatıyla listeleniyor. 2. Nesil olan cihazda Apple’ın kendisine özgü W1 çipi bulunuyor. Şarj kutusuyla beraber toplamda 24 saatlik bir pil ömrü sunan AirPods, üzerindeki mikrofonuyla birlikte oldukça başarılı telefon görüşmeleri de yapabilmenize olanak sağlıyor.
Edit: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
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MediaMarkt’tan futbol severlere özel fırsatlar!
MediaMarkt, futbol keyfini her yerde yaşamak isteyenler için yeni kampanyasını başlattı. Hem mağazalarda hem de MediaMarkt.com.tr adresinde, 11-14 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada pek çok üründe indirimin yanı sıra ek fırsatlar da sunuluyor.
Oppo A52 için indirim ve Enco W11 kulaklık hediyesi!
Kampanya kapsamında Oppo A52 modeli 3399 TL yerine 2899 TL’ye listeleniyor. Ayrıca Oppo A52 satın alanlar, 299 TL değerinde Oppo Enco W31 tam kablosuz kulaklığa ücretsiz sahip olabiliyor veya 1 yıllık MediaMarkt Koruma Paketinden 99 TL’ye faydalanabiliyor.
LG SJ3 Soundbar
Futbol maçlarını veya sevdiğiniz bir filmi izlerken görüntü kadar ses de önemli diyorsanız, LG SJ3 Soundbar modeli ses deneyimini zenginleştirmek için oldukça iyi bir seçenek. Model, kampanya kapsamında 999 TL‘lik indirimli satış fiyatıyla listeleniyor.
PHILIPS 55PUS7805 4K TV
Philips’in 2020 modellerinden olan 55PUS7805 modeli, 4K UHD çözünürlük sunan ve fiyat performans kategorisinde oldukça dikkat çeken bir ürün. Zira modelde 3 taraflı Ambilight aydınlatmaların yanı sıra, P5 Perfect görüntü motoruyla içeriğinize göre görüntüyü iyileştiren oldukça başarılı özellikler yer alıyor. Bu model, kampanya kapsamında 6199 TL yerine 5599 TL‘ye satılıyor.
JBL T460BT
Bir şeyler izlerken veya müzik dinlerken kablosuz kulaklık sevenlerdenseniz, fiyat performans oranıyla dikkat çeken JBL T460BT modeli kampanya kapsamında 329 TL’ye listeleniyor. Modelde 11 saate varan bir pil ömrü yer alırken, dahili mikrofonuyla beraber telefon görüşmelerinizi de yapabiliyorsunuz.
AXEN AX40DAB13-TNR
Uygun fiyatlı bir TV arayanlar için Android işletim sistemi ve Full HD çözünürlüğü ile öne çıkan AX40DAB13 modeli, kampanya ile birlikte 1799 TL yerine 1649 TL’ye listeleniyor.
Kampanya kapsamındaki tüm ürünlere ulaşamak için buraya tıklayın
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır