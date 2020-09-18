MediaMarkt’tan futbol keyfini her yerde yaşamak isteyenler için fırsatlar!

MediaMarkt, futbol keyfini her yerde yaşamak isteyenler için yeni kampanyasını duyurdu. 21 Eylül tarihine kadar geçerli olacak kampanyada akıllı telefondan tablete, TV modellerinden ses sistemlerine kadar pek çok üründe indirim fırsatı yer alıyor.

Öne çıkan indirimler neler?

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Apple’ın şu anda fiyat performans oranı nedeniyle en çok ilgi gören modellerinden olan iPhone 11, kampanya kapsamında 7999 TL yerine 7499 TL fiyatla listeleniyor. Cihazda şirketin A13 Bionic işlemcisi yer alırken, geçtiğimiz günlerde sunulan iOS 14 sürümünü de bu modelde kullanabiliyorsunuz. Kampanyadan modelin mor, kırmızı, sarı, siyah ve beyaz gibi pek çok seçeneği ile faydalanabiliyorsunuz.

Xiaomi’nin performanslı orta düzey modellerinden biri olan Redmi Note 8 Pro, kampanya kapsamında 2999 TL fiyatıyla satılıyor. Cihazda MediaTek’in özellikle oyunculara hitap eden işlemcisi Helio G90T yer alıyor. Ayrıca damla çentik ekranı ile birlikte, yüksek bir ekran kasa oranı sunuluyor.

Futbol keyfini evinde büyük ekran ile yaşamak isteyenlere hitap eden SAmsung 65TU8000 modeli, adından da anlayabileceğiniz gibi 65 inç boyutlu bir televizyon. Üründe 4K UHD çözünürlük yer alırken, görüntü kalitesi noktasında HDR standartlarını da destekliyor olması önemli bir nokta.

Gittiğiniz her yerde futbol keyfine devam edebilmek için tablet arayışında olanlara hitap eden Lenovo Smart TAB M8 modeli, kampanya kapsamında 1099 TL fiyatla listeleniyor. Ürün kendisine özel bir stand ile geliyor. Bu sayede dışarıdayken tableti küçük bir TV gibi kullanabiliyorsunuz.

Kampanya kapsamındaki tüm ürünleri görmek için buraya tıklayın.

Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.