Rolls-Royce böcek robot geliştiriyor

Rolls-Royce böcek boyutlarında robotlar geliştiriyor. İngiltere merkezli lüks otomobil ve uçak motoru üreticisi Rolls-Royce robotları üretim amacını açıkladı.

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Rolls-Royce böcek robotları ne amaçla üretiyor?

Rolls-Royce bu robotları uçak motorlarını tamir etmek amaçlı ürettiğini açıkladı. Dev marka bilindiği üzere Airbus ve Boeing gibi dünyanın en büyük iki uçak üreticisine de motor üreten bir firma.

Özellikle ticari havacılık alanında kullanılan hava taşıtlarının bakımlarının titizlik ve dikkatle yapılması gerekli olduğu için, rutin uçak gövde motor masrafları da her zaman sivil havacılık şirketlerinin faturada en kabarık kalemleri haline gelmiştir. Rolls-Royce da kendi ürettiği uçak motorlarının bakımlarında kullanılmak üzere hamam böceği büyüklüklerinde bir robot geliştirdiklerini açıkladı.

Böcek robotların öne çıkan özellikleri neler?

Bu böcek robotların en öne çıkan özellikleri tabi ki kullanım amaçları ile doğru orantılı olan boyutları. Uçak motorlarında meydana gelebilecek anlık arızalarda veya rutin bakımlarda hangara çekilen uçakların motor bakımlarında ilk aşama, tabir yerindeyse motorun içine bu böcekleri salmak olacak. Üzerlerinde 3D ve IR kameralar gibi donanımların bulunacağı böcek robotlar, uçak motorunun içinde gezdirilecek ve motor kapağını açmadan sorun tespit edilebilecek. Bu da daha hızlı ve daha refleksif müdahaleler yapılmasına olanak sağlayacak.

Kim bilir, belki de şuan için prototip aşamasında olan böcek robotlar birkaç sene içinde yapay zeka yetenekleri ile de donatılıp, küçük çaplı bakım ve hasarlarda uçak motorlarını kendileri onarabilecek teknolojiye kavuşurlar.