İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açan SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, yerli teknolojilerin gövde gösterisine sahne oluyor. Türkiye’nin roket ve füze konusundaki öncü kuruluşu olan ROKETSAN, bu etkinlikte modern harp sahasının değişen ihtiyaçlarına yönelik dört yeni çözümünü ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Şirketin sergilediği yeni savunma sistemleri, sadece yüksek teknoloji barındırmakla kalmıyor; aynı zamanda maliyet etkinlik ve operasyonel esneklik gibi kritik parametreleri ön plana çıkarıyor. Peki, ROKETSAN’ın yeni mühimmatları ROKETSAN SAHA 2026 kapsamında modern harp sahasındaki dengeleri nasıl değiştirecek?

ROKETSAN SAHA 2026 fuarında asimetrik tehditlere odaklanıyor

ROKETSAN SAHA 2026 standında tanıtılan ürünlerin ortak noktası, güncel çatışma bölgelerinde görülen asimetrik tehditlere karşı geliştirilmiş olmaları. Şirket, yüksek maliyetli platformları daha ekonomik mühimmatlarla korumayı ve sivil kayıpları minimize eden cerrahi vuruş kabiliyetini ana strateji olarak belirlemiş görünüyor. Türk savunma sanayisi için bu adım, sadece ürün çeşitliliği değil, aynı zamanda ihracat potansiyeli yüksek, niş alanlara yönelik bir hamle anlamı taşıyor.

Lansmanda konuşan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, özellikle insansız kamikaze araçların yarattığı tehdide odaklandıklarını belirtti. İkinci, dünya genelinde bu tehditlere karşı arayışların sürdüğünü ifade ederken, Türkiye’nin bu alandaki tecrübesini yeni nesil füzelerle taçlandırdığını vurguladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise tanıtılan silahların caydırıcılık etkisine dikkat çekerek, operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda bu sistemlerin en etkili şekilde kullanılacağını paylaştı.

CİRİT Anti-İHA: Ucuz tehditlere karşı akıllı çözüm

Modern savaşlarda ucuz droneların milyon dolarlık hava savunma füzelerini tüketmesi, küresel ölçekte bir doktrin krizine yol açtı. ROKETSAN SAHA 2026 ile görücüye çıkan CİRİT Anti-İHA, tam olarak bu soruna çözüm sunuyor. Sahada rüştünü ispatlamış olan klasik CİRİT füzesinin genlerini taşıyan bu yeni versiyon, yaklaşma sensörü ve özel harp başlığıyla donatıldı. Bu özellik, füzenin hedefe fiziksel olarak çarpmasına gerek kalmadan, uygun mesafede patlayarak İHA’yı etkisiz hale getirmesini sağlıyor.

CİRİT Anti-İHA’nın en büyük avantajı, 8 kilometrelik menziliyle İHA’lara karşı oldukça ekonomik bir angajman imkanı tanıması. Yüksek maliyetli hava savunma sistemlerini daha basit tehditler için harcamak istemeyen ordular için bu füze, stratejik bir yedek güç ve maliyet dengeleyici olarak konumlanıyor. Farklı platformlara entegre edilebilmesi, sistemin mobilite yeteneğini de artırıyor.

CİRİT Anti-İHA teknik özellikleri

Menzil: 8 kilometre

Harp Başlığı: Anti-İHA özellikli, yaklaşma sensörlü

Güdüm: Lazer arayıcı başlık

Kullanım Alanı: İHA ve dronelara karşı düşük maliyetli savunma

CİDA: Tanksavar ailesinin görüş ötesi yeni üyesi

Zırhlı birliklerin en büyük korkusu olan tanksavar sistemlerinde ROKETSAN çıtayı bir adım daha yukarı taşıdı. CİDA adı verilen yeni füze sistemi, uzun menzilli tanksavar ailesinin en teknolojik üyesi olarak dikkat çekiyor. Türk savunma sanayisi envanterindeki diğer füzelerden farklı olarak CİDA, hibrit arayıcı başlığı sayesinde hedefi çok daha uzak mesafelerden ve yüksek hassasiyetle kilitleyebiliyor. Bu, operatörün hedefi doğrudan görmediği senaryolarda bile başarılı vuruşlar yapılabileceği anlamına geliyor.

CİDA’nın operasyonel menzili, platforma göre değişkenlik gösteriyor. Karadan ateşlendiğinde 35 kilometreye kadar etkili olan füze, helikopter gibi hava platformlarından fırlatıldığında 55 kilometrelik bir erişime ulaşıyor. Bu mesafe, atıcı platformun düşman ateş hattına girmeden güvenli bölgeden ağır zırhlı hedefleri imha etmesine olanak tanıyor. Sahada çarpan etkisi yaratması beklenen sistem, hem kara hem deniz hem de hava platformlarına uyumlu yapısıyla esneklik sunuyor.

CİDA teknik özellikleri

Kara Menzili: 35 kilometre

Hava Menzili: 55 kilometre

Güdüm Sistemi: Hibrit arayıcı başlık (Görüş ötesi kullanım)

Hedef Tipi: Ağır zırhlı araçlar ve stratejik noktalar

NEŞTER: Patlayıcısız cerrahi müdahale mühimmatı

Mühimmat teknolojisindeki en ilginç yeniliklerden biri şüphesiz NEŞTER. MAM-L platformu üzerinden geliştirilen bu sistem, adından da anlaşılacağı üzere cerrahi bir hassasiyet vadediyor. NEŞTER’in en çarpıcı özelliği, içinde klasik bir patlayıcı bulundurmaması. Bunun yerine, hedefe çarpmadan hemen önce devreye giren ve kesici bıçaklar içeren özel bir harp başlığına sahip. Bu tasarım, ikincil hasarın (collateral damage) kesinlikle istenmediği hassas noktalarda veya sivil yerleşimin yoğun olduğu bölgelerde nokta atışı yapmayı mümkün kılıyor.

Özellikle terörle mücadele operasyonlarında rehine durumları veya sivil yerleşim bölgelerindeki spesifik hedeflerin etkisiz hale getirilmesi için tasarlanan NEŞTER, patlayıcı etkisiyle değil kinetik enerji ve kesici mekanizmasıyla görev yapıyor. ROKETSAN SAHA 2026 etkinliğinde sergilenen bu çözüm, mühimmat dünyasında patlayıcı miktarını artırmak yerine hassasiyeti ve kontrolü maksimize etme trendinin bir yansıması olarak görülüyor.

NEŞTER teknik özellikleri

Platform: MAM-L varyantı

Harp Başlığı: Patlayıcısız, kesici bıçaklı yapı

Sensör: Yaklaşma sensörü

Kullanım Amacı: Minimum ikincil hasar, cerrahi vuruş

Yeni mini seyir füzesi: 250 kilometre menzil ve görsel istihbarat

ROKETSAN’ın lansmanındaki son sürpriz ise mini seyir füzesi oldu. Bu mühimmat, kompakt boyutlarına rağmen 250 kilometrelik menziliyle stratejik bir derinlik sunuyor. Muadillerine göre daha ağır bir harp başlığı taşıyabilen sistem, aynı zamanda çoklu taşıma imkanı sayesinde bir platformdan çok sayıda fırlatılabiliyor. Bu da hava savunma sistemlerini doyurma (saturation attack) ve baskılama operasyonlarında kritik bir avantaj sağlıyor.

Füzenin dikkat çeken bir diğer yeteneği ise görsel istihbarat toplayabilmesi. Hedef hattına doğru uçarken elde ettiği görüntüleri son kullanıcıya aktarabilen mühimmat, vuruş öncesi operasyonel resmi netleştiriyor. Savunma sistemleri içerisinde bu tarz hibrit görev kabiliyetleri, mühimmatın sadece bir imha aracı değil, aynı zamanda bir keşif unsuru olarak kullanılmasını sağlıyor. 250 kilometrelik menzil, özellikle SİHA’ların güvenli bölgeden stratejik hedefleri vurabilmesi için yeni bir kapı açıyor.

Mini seyir füzesi teknik özellikleri

Menzil: 250 kilometre

Yetenek: Görsel istihbarat toplama ve veri aktarımı

Kullanım Senaryosu: Hava savunma sistemlerine karşı doyurma saldırısı

Tasarım: Düşük maliyetli, yüksek operasyonel etki

TAYFUN ve SİPER gibi devler de sahnede

Fuar kapsamında sadece yeni dört sistem değil, ROKETSAN’ın halihazırda envantere giren veya test aşamasındaki 40’a yakın ürünü de sergileniyor. Türkiye’nin en uzun menzilli balistik füzesi TAYFUN, katılımcıların en çok ilgi gösterdiği ürünlerin başında geliyor. Ayrıca “Çelik Kubbe” hava savunma ağının ana unsurları olan SUNGUR, HİSAR-A, HİSAR-O ve uzun menzilli SİPER sistemleri (Blok 1 ve Blok 2) tam kadro fuarda yer alıyor.

Deniz platformları için geliştirilen AKYA ağır torpido ve ORKA hafif torpido ile milli dikey atım sistemi MİDLAS, fuarın denizcilik tarafındaki gücünü temsil ediyor. Gelecek projeksiyonunda ise ŞİMŞEK-2 uydu fırlatma aracı, ROKETSAN’ın sadece atmosfer içinde değil, uzay sınırında da iddiasını sürdürdüğünü kanıtlıyor. ROKETSAN, tanıttığı mühimmat ailesiyle modern orduların en büyük sorunu olan “maliyetli füze ile ucuz hedefi vurma” çelişkisini çözmeyi hedefliyor.

NLOS (Görüş Ötesi) nedir?

NLOS (Non-Line-of-Sight), atıcı platformun hedefi doğrudan gözle görmediği durumlarda vuruş yapabilme yeteneğidir. Bu teknoloji sayesinde füzeler, aradaki coğrafi engellere (tepe, bina vb.) rağmen başka bir kaynaktan gelen koordinat verisi veya kendi arayıcı başlığı yardımıyla hedefi bulabilir. CİDA gibi sistemlerde bu özellik, operatörün güvenli bölgede kalarak uzun mesafelerdeki hedefleri etkisiz hale getirmesini sağlar.

