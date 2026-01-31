Samsung’un bir sonraki amiral gemisi serisi için geri sayım devam ederken, teknoloji dünyası şimdiden sızıntılarla çalkalanıyor. Henüz resmi bir duyuru olmasa da yeni serinin tasarım ve teknik özelliklerine dair önemli iddialar ortaya atıldı. Peki sızdırılan bu ilk bilgiler, merakla beklenen Galaxy S26 hakkında bizlere neler anlatıyor?

Galaxy S26 özellikleri nasıl olacak?

Sızıntıların merkezinde standart model yer alıyor. İddialara göre Galaxy S26, selefine kıyasla daha büyük bir ekranla gelecek. Ekran boyutunun 6.2 inçten 6.3 inçe çıkmasıyla birlikte, cihazın kasasının da bir miktar uzayacağı ve genişleyeceği belirtiliyor. En dikkat çekici iddia ise ağırlık konusunda. Cihazın hem ekranı hem de bataryası büyümesine rağmen yaklaşık 25 gram daha hafif olacağı söyleniyor. Bu, Samsung S26 özellikleri arasında mühendislik açısından önemli bir başarı olabilir.

Güç tarafında da önemli gelişmeler bekleniyor. Standart modelin batarya kapasitesinin 4.000 mAh’den 4.300 mAh’e yükseltileceği konuşuluyor. Bununla birlikte, yıllardır beklenen bir diğer yenilik de şarj hızında olabilir. Sızıntılar, standart Galaxy S26 modelinin de artık Plus ve Ultra modelleri gibi 45W hızlı şarj desteği sunabileceğine işaret ediyor. Bu, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyecek bir yükseltme olacaktır.

Aşağıdaki tablo, iddia edilen teknik özellikleri selefleriyle karşılaştırmalı olarak göstermektedir:

Özellik Galaxy S25 Galaxy S26 Galaxy S25+ Galaxy S26+ Ekran 6.2” 6.3” 6.7” 6.7” Yükseklik 146.9mm 149.6mm 158.4mm 158.4mm Genişlik 70.5mm 71.7mm 75.8mm 75.8mm Kalınlık 7.2mm 7.2mm 7.3mm 7.3mm Ağırlık 162g 137g 190g 190g Batarya 4,000mAh 4,300mAh 4,900mAh 4,900mAh

Galaxy S26 Plus modelinde neler değişiyor?

Standart modeldeki radikal değişiklik iddialarının aksine, Galaxy S26 Plus modelinin daha mütevazı bir güncelleme alacağı düşünülüyor. Sızıntılara göre Plus modelinin boyutları, ağırlığı, ekran boyutu (6.7 inç) ve batarya kapasitesi (4.900 mAh) mevcut model ile aynı kalacak. Bu durum, Samsung’un asıl yenilikleri standart ve Ultra modellere odakladığını düşündürüyor.

Tüm seriyi ilgilendiren ortak yenilikler

Serinin tüm üyelerini ilgilendiren ortak yükseltmeler de gündemde. Bunların başında yeni nesil kablosuz şarj standardı olan manyetik Qi2 desteği geliyor. Ayrıca acil durumlar için uydu haberleşme özelliğinin de S26 serisiyle birlikte standart hale gelmesi bekleniyor. Standart Galaxy S26 modelinin, uzun yıllardır eksikliği hissedilen UWB (Ultra Geniş Bant) teknolojisine de kavuşacağı iddia ediliyor.

Donanım tarafında ise cihazların gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden alacağı söyleniyor. Ancak her zaman olduğu gibi, bazı bölgelerde Samsung’un kendi geliştirdiği Exynos 2600 işlemcisini görmemiz de muhtemel. Bir diğer önemli gelişme ise standart modelin başlangıç depolama alanının 256 GB’a yükseltilecek olması. Bu da kullanıcılar için sevindirici bir haber olarak öne çıkıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S26 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!