Akıllı telefon pazarında rekabet kızışırken, OPPO’nun yeni amiral gemisi serisiyle ilgili heyecan verici sızıntılar gelmeye devam ediyor. Güvenilir bir kaynak tarafından paylaşılan yeni bilgiler, şirketin merakla beklenen modellerinin renk seçeneklerini ve küresel çıkış tarihlerini ortaya koyuyor. Peki, yeni Oppo Find X9 Ultra tasarımı ve özellikleriyle neler sunacak?

İçindekiler Oppo Find X9 Ultra ve diğer modellerin beklenen detayları

Sızıntı dünyasının tanınan isimlerinden Yogesh Brar, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımla Oppo Find X9 Ultra ve serinin diğer üyeleri hakkında önemli ipuçları verdi. Bu iddialara göre, şirketin kompakt amiral gemisi olması beklenen Oppo Find X9s modeli Titanyum, Turuncu ve Mavi renk seçenekleriyle gelecek. Katlanabilir model Oppo Find N6 ise Turuncu ve Titanyum renkleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Serinin en güçlü modeli olması beklenen Oppo Find X9 Ultra ise Turuncu, Siyah ve Kahverengi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Bu renklerin genellikle deri benzeri dokularla birleştirilmesi, premium bir hissiyat sunmayı amaçlıyor. Özellikle Turuncu ve Kahverengi seçeneklerinin tasarıma şık bir dokunuş katması bekleniyor.

Sızıntı sadece renklerle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda küresel lansman takvimine de ışık tutuyor. Paylaşılan bilgilere göre, Oppo Find N6 modelinin Mart 2026’da küresel pazarlara sunulması bekleniyor. Bu, uzun süredir yenilenmesi beklenen katlanabilir telefon serisi için önemli bir adım anlamına geliyor.

Oppo Find X9 Ultra ve Find X9s modellerinin ise 2026’nın ikinci çeyreğinde (Q2) dünya genelinde satışa çıkacağı iddia ediliyor. Bu tarih, Samsung Galaxy S26 Ultra gibi rakiplerle doğrudan rekabete gireceği anlamına geliyor ve OPPO’nun stratejisini daha da merak konusu haline getiriyor.

OPPO’nun bir önceki modeli Find X8 Ultra, özellikle kamera yetenekleriyle büyük beğeni toplamıştı. Yeni Oppo Find X9 Ultra modelinin bu başarıyı daha da ileri taşıması ve özel bir telefoto aksesuarıyla birlikte gelmesi bekleniyor. Bu durum, mobil fotoğrafçılık tutkunları için heyecanı artırıyor.

Serinin kompakt üyesi Find X9s’in geniş bir küresel pazarda yer alması, giderek büyüyen telefon boyutlarından sıkılan kullanıcılar için harika bir alternatif olabilir. Uzun zamandır beklenen Oppo Find N6 ise katlanabilir telefon segmentinde önemli bir yenilik getirme potansiyeli taşıyor.

