Roblox, İki Günü Aşkın Süredir Kapalı

Roblox oyununun tüm versiyonları ve internet sitesi iki gündür çökmüş durumda. Dünyanın her tarafından milyonlarca oyuncu oyuna erişim sorunları yaşıyor. Oyuncuların bir çoğu sorunların oyuna eklenen Chipotle reklamından sonra başladığını söylese de geliştiriciler sunucu sorunları yaşadıklarını duyurdu.

Dünyanın en popüler oyun ve oyun oluşturma platformlarından biri olan Roblox’a 60 saattir erişilemiyor. 29 Ekim’in ilk saatlerinde kapanan oyun hala açılabilmiş değil. Oyunun erişim sorunlarının başlamasının ardından oyuncu sayısı kısa sürede sıfıra indi. Bunun üzerine Roblox ekibi, herşeyi normale döndürmek için sıkı çalıştıklarını bildirdiler. Bunun üzerine ise bir çok oyuncu, kesinti için oyuna kısa süre önce eklenen Chipotle reklamlarını suçladı.

We know you’re having issues using Roblox right now.

We’re sorry and working hard to get things back to normal.

— Roblox (@Roblox) October 29, 2021