Roblox, İki Günü Aşkın Süredir Kapalı

Roblox oyununun tüm versiyonları ve internet sitesi iki gündür çökmüş durumda. Dünyanın her tarafından milyonlarca oyuncu oyuna erişim sorunları yaşıyor. Oyuncuların bir çoğu sorunların oyuna eklenen Chipotle reklamından sonra başladığını söylese de geliştiriciler sunucu sorunları yaşadıklarını duyurdu.

Dünyanın en popüler oyun ve oyun oluşturma platformlarından biri olan Roblox’a 60 saattir erişilemiyor. 29 Ekim’in ilk saatlerinde kapanan oyun hala açılabilmiş değil. Oyunun erişim sorunlarının başlamasının ardından oyuncu sayısı kısa sürede sıfıra indi. Bunun üzerine Roblox ekibi, herşeyi normale döndürmek için sıkı çalıştıklarını bildirdiler. Bunun üzerine ise bir çok oyuncu, kesinti için oyuna kısa süre önce eklenen Chipotle reklamlarını suçladı.

We know you’re having issues using Roblox right now. We’re sorry and working hard to get things back to normal. — Roblox (@Roblox) October 29, 2021

ABD’de faaliyet gösteren meksika yemekleri restorantlar zinciri Chipotle, geçtiğimiz günlerde Roblox üzerinde sanal restorant açarak Cadılar Bayramı etkinliğinin bir parçası olarak oyunculara 1 milyon dolar değerinde bedava burritos dağıtmıştı. Etkinlik ise oyuna erişim sorunlarının yaşanmasından yarım saat kadar önce başlamıştı. Dolayısıyla oyuncular Roblox sunucularına aşırı talep olduğu gerekçesiyle oyunun çökmüş olabileceği kanısına vardılar. Ancak Roblox, bu iddialara kısa sürede yanıt vererek kesintinin platformdaki herhangi bir deneyim veya partnerlikle ilgili olmadığını bildiklerini söyledi.

Roblox tarafından yapılan açıklamada kesintinin sebebinin dışarıdan bir saldırı olmadığı bildirildi. Roblox sözcüsü açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İnanıyoruz ki sorunun dışarıdan bir saldırı olduğuna dair hiç bir kanıt olmadan kesintinin altında yatan iç sebepleri belirlemiş bulunuyoruz,” “Roblox’u yeniden ayağa kaldırmak ve çalıştırabilmek için gerekli mühendislik ve bakım süreçlerini gerçekleştirme aşamasındayız. Bu süreç boyunca Roblox’ta olamadıkları için topluluğumuzdan özür diliyoruz.”

Roblox’un yaşadığı bu kesinti gerçekten fazlasıyla uzun sürmüş bulunuyor. Oyuncular ise hala oyunun ne zaman geri açılacağı ile ilgili net bir tarih öğrenmek istiyorlar. Ana Roblox internet sitesi de bakım moduna alındığı için kapalı durumda. Ve Roblox durum bildirme sayfası ise 24 saati aşkın süredir güncellenmemiş durumda.

Roblox, özellikle çocuklar arasında aşırı popüler durumda. Roblox oyuncularının yarısından fazlası 13 yaşının altında bulunuyor. Günlük olarak 40 milyondan fazla insan bu oyunu oynuyor ve oyun, 2020 pandemisi sebebiyle de popüleritesini bir hayli arttırmış durumda. Milyonlarca insan bu oyun oluşturma platformuna oyunlar oynamak, müzik gösterilerine katılmak ve hatta ödül törenlerine katılmak için hücum ediyorlar. Roblox geçtiğimiz dönemde de çocuklara büyük paralar kazanmayı vaat ederek sonrasında onları sadece kullandığı için tartışılmıştı. Oyun, çocukları para kazanma imkanı sunduğunu söyleyerek çocuklara daha fazla oyun yaptırarak büyüyordu ve karşılığında düzgün bir ödeme bile yapmıyordu. Dolayısıyla Roblox’un kapanmasına sevinen ve tekrar açılmamasını isteyen bir çok veli olduğu bile düşünülebilir.