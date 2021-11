Roblox, 3 Gün Sonra Yeniden Açıldı

Cuma gününün ilk saatlerinde çöküş yaşayan Roblox, dün akşam saatlerinde yeniden açıldı. Sunucu sorunları yaşayan Roblox ekibinin oyunu yeniden açabilmek için çabası 3 gün boyunca devam etti. Ekip dün akşam farklı bölgeler için sırasıyla oyunu aktif hale getirdiklerini açıkladı.

Roblox sözcüsünün yaptığı açıklamada kesintinin veri merkezlerindeki sunuculardaki sayıların büyümesiyle bağlantılı olduğunu ve dışarıdan herhangi bir trafikle ve oyun içi deneyimlerle bağlantılı olmadığını duyurdu.

Quick update as we work to get things back to normal. We are incrementally bringing regions back online.

Roblox CEO’su David Baszucki, şirketin blog sayfasında paylaştığı yazıda olayla ilgili incelemelerin yakında paylaşılacağını açıkladı. Ve kesintiye sebep olan nedenlerin gelecekte tekrar meydana gelmemesi için gereken adımları atacaklarını söyledi. Baszucki, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Oyun oluşturma platformu Roblox’ta yaşanan sorunlar 29 Ekim’in ilk saatlerinde bildirilmeye başlandı. Ardından Roblox ekibi yaptıkları açıklama ile işleri tekrar yoluna koymak için sıkıca çalıştıklarını açıkladı. Bu çalışma 3 gün sonrasında başarıyla tamamlanmış gözüküyor. Bu süreçte de kimileri kesintinin sebebinin oyun içerisinde yapılan Chipotle reklam kampanyası sebebiyle yaşandığı iddia edildi. Kesintiden tam yarım saat önce Meksika yemekleri restorantı Chipotle, Roblox üzerinde mağaza açarak ziyaretçilerine 1 milyon dolar değerinde burrito dağıtmaya başlamıştı. Ancak bu dedikoduların yayılmasının ardından şirket, açıklama yaparak kesintinin platformdaki herhangi bir deneyim veya partnerliklerle ilgili olmadığını söyledi. Ayrıca yaşanan sorunların dışarıdan gelen bir trafikle bağlantılı değil, içeride yaşanan sebeplerden yaşandığı belirlenmiş. Roblox ekibi, kesintinin ana sebebinin ve çözümünün belirlendiğini de söyledi ama bundan fazla detay paylaşmadı.

Still making progress on today’s outage. We’ll continue to keep you updated. Once again, we apologize for the delay.

We know that this outage was not related to any specific experiences or partnerships on the platform.

— Roblox (@Roblox) October 29, 2021