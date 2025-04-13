Akıllı telefon dünyasında rekabet hiç hız kesmeden sürerken, genç kullanıcıların tercihi hâlâ iPhone olmaya devam ediyor. Peki, gençlerin bu kadar yoğun şekilde kullanmasını ne sağlıyor? iPhone kullanım oranı neden bu kadar yüksek?

iPhone kullanım oranı gençler arasında rekor kırıyor!

iPhone markasının gençler üzerindeki etkisi gün geçtikçe artıyor. Piper Sandler’ın 2025 İlkbahar Gençlik Araştırması’na göre, ABD’deki gençlerin tam %88’i Apple marka telefon kullanıyor.

Bu, geçen yıla kıyasla %3’lük bir artış anlamına geliyor. Ayrıca, kullanım oranı 2015 yılında %66 iken, bugün neredeyse zirveye ulaşmış durumda. Bu yükseliş, Apple’ın genç kitle üzerinde ne kadar güçlü bir etki yarattığını gözler önüne seriyor.

Üstelik yalnızca mevcut kullanıcılar değil, yeni kullanıcılar da markaya yöneliyor. Ankete katılan gençlerin %88’i bir sonraki telefon tercihlerinin de iPhone olacağını söylüyor.

Bu durum, Apple’ın gençler arasında sadakati nasıl sağladığını kanıtlıyor. Ancak, Apple için her şey bu kadar parlak değil. Şirketin müzik ve video akışı gibi hizmetleri gençler arasında beklenen etkiyi yaratmakta zorlanıyor.

Spotify, gençlerin açık ara favorisi olarak öne çıkıyor. Araştırmaya göre, gençlerin %65’i Spotify kullanıyor ve bunların %45’i premium abone. Apple Music ise gençler arasında %30 kullanım oranıyla ikinci sırada yer alıyor.

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Yani, Apple kullanıcıları genelde müzik tercihini Apple Music’ten yana kullanmıyor. Video tarafında ise tablo daha da çarpıcı: Sadece %1’i Apple TV+ içeriklerini takip ediyor. YouTube ve Netflix gibi platformlar ise gençler arasında çok daha popüler.

Apple modellerinin gençler arasında liderliğini sürdürüyor. Ancak kullanım oranı bu kadar yüksek olmasına rağmen, Apple’ın müzik ve video alanlarında gençleri çekmek için daha fazla çalışması gerektiği aşikâr.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone kullanım oranı sizce Apple’ın sunduğu cihaz başarısından mı, yoksa gençlerin marka sadakatinden mi kaynaklanıyor? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!