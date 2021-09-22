Robinhood Kripto Cüzdanlarını ve Kripto Transfer İşlevlerini Test Ediyor!

Rapora göre, sıfır komisyonlu finansal ticaret platformu Robinhood müşterileri için düşük profilli yeni kripto cüzdan özelliklerini test ediyor ve bu da kullanıcıların kripto para birimi transferleri yapabilmesine olanak tanıyor.

Bildirildiğine göre, Robinhood kullanıcıları şu anda yalnızca kripto para birimleri satın almak ve platformda dijital varlık ticareti yapmak için ABD doları kullanabilir, ancak kripto varlıklarını geri çekemezler. Şirket, Bitcoin (BTC) gibi dijital varlıklar için para yatırma ve çekme işlevlerini ilk kez tanıttı.

Robinhood müşterilerinin Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin gibi popüler kripto para birimlerini alıp satması zaten mümkün olsa da, uygulamadaki bir cüzdan aracılığıyla tüm kripto varlıklarını ilk kez yönetebilecekler. Coinbase Global Inc. ve Gemini Trust Co. dahil olmak üzere diğer şirketler kendi kripto cüzdanlarını sunuyor.

Bildirildiğine göre Robinhood, uygulamasının iOS sistemindeki beta sürümünde bu tür işlevler üzerinde çalışıyor. Ayrıca, kullanıcıların şifreli cüzdanın işlevine kaydolmaları için bekleme listesi sayfasını gösteren gizli bir resim var. Uygulama ayrıca kripto para birimi transferlerine atıfta bulunan bir koda da sahip.

Robinhood CEO’su Vlad Tenev, ikinci çeyrek kazanç konferansı görüşmesinde kripto cüzdan eklemenin şirket geliştiricilerinin en büyük önceliği olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi:

“Ekiplerimizin üzerinde çalıştığı bir şey. Kripto para yatırma ve çekme yeteneği ölçekle yapmak zor ve bunun doğru ve düzgün bir şekilde yapıldığından emin olmak istiyoruz.”

Özellik lansmanının ne zaman gerçekleşeceğini açıklamadı, ancak uygulamasındaki destek ve testler, ilk çıkışın yaklaşabileceğini gösteriyor.

9 Eylül’de Robinhood Markets Inc., müşterilerin günlük, haftalık veya aylık bir programda otomatik olarak kripto para birimlerine yatırım yapmalarını sağlayan yeni bir kripto para birimi yinelenen yatırım özelliği başlattı. Yeni özellik, müşterilerinin kripto para birimini komisyonsuz ve seçtikleri 1 dolar değerindeki kripto para birimini aylık, haftalık ve hatta günlük olarak satın almalarına izin verecek şekilde ayarlandı.