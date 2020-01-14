Dizi/Film/Kitap
İstanbul’un fethini anlatan Rise of Empires: Ottoman fragmanı yayınlandı!
Netflix’in ilk yerli belgeseli Rise of Empires: Ottoman fragmanı Netflix Türkiye YouTube hesabında yayınlandı.
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Hakan: Muhafız ve Atiye’nin ardından Netflix’in üçüncü yerli yapımı geliyor. Netflix’te yayınlanacak yeni belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman’ın resmi fragmanını ve afişini paylaşıldı. Başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez’in paylaştığı belgesel dizi 24 Ocak 2020’de Netflix’te yayınlanacak.
Rise of Empires: Ottoman 24 Ocak’ta yayında!
İngilizce olarak hazırlanan belgesel dizide Türkçe dublaj da yer alacak. Türkçe anlatımını Halit Ergenç’in yapacağı seride Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan’ın da görüşlerine yer verilmiş. Yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment’in üstlendiği yapımın yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor.
6 bölümde Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul’un Fethi
6 bölüm olarak hazırlananm Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet’in yükselişini ve İstanbul’un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nu farklı bir açıdan ele alıyor.
Dizi/Film/Kitap
Erdal Beşikçioğlu’ndan Behzat Ç. açıklaması geldi!
6 yıl aradan sonra dijital platformda geri dönen Behzat Ç., yeni sezon çekimlerinin iptal edilmesi ile hayranlarında hayal kırıklığı yaratmıştı. Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu ise yayınladığı açıklamayla ortaya atılan iddialara son noktayı koydu.
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Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. hakkındaki söylentilere cevap verdi!
Popüler dizinin iptal edilmesinin en büyük sebebi olarak Erdal Beşikçioğlu’nun dizide oynamak istemediği söyleniyordu. Beşikçioğlu, yazılı bir açıklama yaparak bu söylentilere yanıt verdi. Başlangıçta dizinin tek sezon olarak planlandığını belirten usta oyuncu, henüz ortada hiçbir görüşme yokken yeni sezon duyurusu yapıldığını ifade etti. İkinci sezon senaryosunda büyük değişiklikler olduğu ve hikayenin derin devlet eksenli bir yola girdiğini söyleyen Beşikçioğlu, Behzat Ç. karakterine zarar vermemek adına projeye devam etmeme kararı aldığını açıkladı.
Erdal Beşikçioğlu, Blu TV’de yayınlanan dizide bazı değişiklikler yapılmak istendiğini de paylaşımında belirtti. Yönetmen Serdar Akar ve “Memduh Başgan” karakterinin yeni sezonda istenmediğini belirten oyuncu, parasal iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.
Yeni sezonu 9 bölüm süren dizinin ikinci sezonunun çekileceği, yayıncı kuruluş Blu TV tarafından sezon finalinden hemen sonra açıklanmıştı. Dizinin sevilen oyuncuları Ege Aydan ve İnanç Konukçu ise bu duyurudan bir süre sonra projenin durdurulduğunu belirtmişti. Son olarak geçtiğimiz günlerde Blu TV yaptığı açıklama ile Behzat Ç.’nin yerine “Saygı” adlı bir spin-off projenin izleyicilerle buluşacağını paylaşmıştı.
Dizi/Film/Kitap
Matrix 4, çıkış tarihi açıklandı. John Wick 4 ile aynı gün vizyonda!
Matrix 4, geçtiğimiz aylarda hayranlarını şaşkın bırakan bir açıklamayla ortaya çıkarılmıştı. Şimdi ise yapılacak gala gecesinin tarihi de sızdırıldı.
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Matrix’in yeni filmini hepimiz merakla bekliyoruz. Kenau Reeves, yaratılacak yeni yapım ile ilgili birtakım demeçlerde bulunmuştu. Matrix üçlemesinin yeni bir versiyonu olarak planlanan yeni nesil CGI tekniklerinin kullanılacağı filmin gala tarihi de resmen belli oldu.
Planlanan takvim, John Wich 4 ile Matrix 4′ün aynı gün vizyona gireceğini gösteriyor. Demek oluyor ki, 21 Mayıs 2021 tarihinde iki serinin de hayranları mutlu olacak. Bununla birlikte, iki filmin başrolü de ünlü oyuncu Keanu Reeves bulunuyor. Size de hayal gibi gelebilir. Ama verilen demeçlerde oldukça ciddi olduklarını söyleyebilirim.
Henüz, ortalıkta pilot olacak dördüncü film ile ilgili çok yeterli bilgi bulunmuyor. Fakat, çekimlerden sızdırılan birtakım sızıntılar mevcut. Neo ve Trinity rollerinde gördüğümüz Reeves ve Carrie-Anne Moss’u yine başrolü üstlendiğini biliyoruz.
Öğrendiğimiz diğer oyuncular ise Neil Patrick Harris, Jessica Henwick (Game of Thrones’dan Nymeria) ve Yahya Abdul-Mateen II (Us ve Watchmen) olarak sıralanabilir.
Matrix 3 Revolutions’da Neo, robotların hüküm sürdüğü fantastik evrene karşı savaşı kazanmak için bir maceraya atılmıştır. Yaşanan olayların sonucunda, Mimar’a ulaşan Neo, yaşadıkları sanal dünyanın tekrardan yok edilmesini reddetmiş ve gerçek dünyadaki savaşına devam etmiştir.
Sevdiklerini ve ailesinden birçok kişiyi bu savaşa kurban veren kahramanımız evrene barış ve huzur getirmeyi başarmıştır. Fakat bu barışın kalıcı olmadığı dile getirilmiştir. Umarız çıkacak yeni filmle birlikte, dünya tekrardan insanların egemenliğine girebilir.
Dizi/Film/Kitap
Wonder Woman 1984 için ilk fragman yayınlandı!
“Wonder Woman’ı modern dünyaya getirmek istedik” açıklamasıyla dikkat çeken Patty Jenkins’in yönetmen koltuğunda oturduğu film için ilk fragman yayınlandı.
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Wonder Woman 1984, 5 Haziran 2020’de Vizyona Girecek
Dc Comics evreniyle ortaya çıkan, kadın süper kahramanlar dünyasına yeni bir bakış kazandıran ve aldığı olumlu eleştirilerle sık sık kendinden söz ettiren yapım için ilgi büyük. 2017 yılında yayınlanan yine sevilen oyuncu Gal Gadot’un canlandırdığı ilk Wonder Woman hatırlarsanız büyük ölçüde I. Dünya Savaşı sırasında yapılmıştı, karakter ölümsüz olduğu devam filminde yaşlanmadı. Warner Bros’un söylemlerine göre Diana Prince’ı bu kez Sovyetler Birliği’ne karşı zorlu bir mücadele verirken göreceğiz.
Fragmanda en çok dikkat çeken şey ise Steve karakterinin geri dönüşü oldu,ilk filmin sonunda öldüğünü gördüğümüz karakter yine Wonder Woman’ın en sadık dostu olacak. Filmin kötüsü Max Lord’u canlandıran tarafta Narcos ve Game of Thrones gibi yapımlardan hatırlayacağımız ünlü oyuncu Pedro Pascal yer almakta. 2014 yapımı Godzilla filminden tanıdığımız Dave Callaham ve The Flash, Titan gibi dizilerin yaratıcılarından Geoff Johns yapımın senaryosunu kaleme alıyor.
Filmin seriden ayrı bir şekilde, devam filmi niteliğinde değil karakterimizi geçmişinde bir yolculuğa çıkaran, evrenden bağımsız olarak anılması dikkat çekiyor. Peki siz Wonder Woman 1984 filminin fragmanını nasıl buldunuz ?