İnceleme
Bir gecede Atiye (The Gift) bitirdik! Ne düşünüyoruz?
Atiye (The Gift) dizisi fazlasıyla olumlu tepkiler alırken biz de İzmir dönüşü bir gecede dizinin tamamını izledik.
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Spoiler içeren değerlendirme: 13:40 ile başlıyor!
Konusu “Atiye, sakin, olgun bir kadın. Ozan isminde bir evlenmek üzere olduğu sevgilisi var. Cansu ise daha deli dolu bir karakter. Annesi ile babası Atiye’nin bu sakin ama ara sıra sanrılar, rüyalar gören karakterini psikolojik problem olarak görüyorlar. Atiye aynı zamanda başına buyruk bir anda her şeyi yapabilen bir karakter.” şeklinde aktarılan Atiye’nin beğendiğimiz ve beğenmediğimiz noktaları tartışıyoruz.
İyi seyirler..
ASUS
ROG ailesi karşı karşıya: Strix Scar III mü? Zephyrus S mi?
Asus’un oyunculara yönelik Republic of Gamers (ROG) dizüstü bilgisayar ailesinde iki temel model dikkat çekiyor. Bir yanda ince yapısıyla dikkat çeken Zephyrus, bir diğer yanda ise agresif tasarımıyla göz alıcı Strix Scar. Peki bu serilerin farkı nedir? Hangisini tercih etmeli? Soruların cevabını bu yazımızda veriyoruz.
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İlk olarak modelleri tek tek tanıyarak ardından farklarına göz atalım. Scar III ile başlıyoruz.
ROG Strix Scar III
Tasarımı ve performansı ile fark yaratmayı başaran yeni nesil Strix Scar modeli olan ROG Strix Scar III, BMW Design Group ve Asus mühendisleri tarafından ortak yürütülen bir çalışmaya ait tasarım ile geliyor. 3D Flow Zone denilen tasarımıyla katmanlı bir yapıda çok daha etkili bir soğutma sağlayabilen Scar III, cihazın altından ve üstteki katmanlı yapıdan hava alımı ve arkadaki bölümden de tahliye yapabiliyor.
Donanım tarafında i5 9300H, i7 9750H ya da i9 9880H gibi güçlü işlemciler arasında seçim yapabildiğiniz Scar III, ekran kartı tarafında da GTX 1650 ve 1660 Ti ile RTX tarafında ise 2060 ve 2070 seçimi vadediyor. 32 GB’a kadar 2666 MHz bellek ve 1 TB HDD ile 1 TB M.2 SSD seçim şansı yer alıyor.
Ekran kanadında 15 ve 17 inç seçenekleri sunan ve sadece Full HD çözünürlüğünde çözümler sunan Asus tarafı 60, 120, 144 ve en önemlisi 240 Hz tazeleme hızı seçenekleri de sunuyor. Böylece dizüstü bilgisayarlarda da 240 Hz’i görmüş oluyoruz.
Ses kanadında 4W değerinde çift hoparlör, özel kavisli ciklet klavye gibi detaylara bürünen cihaz, RJ45 LAN bağlantısı, HDMI 2.0b ve Tip-C bağlantısı üzerinden Display Port desteği sunarak çoklu ekran kullanımlarında ve en önemlisi oyuncular için önemli olan LAN bağlantısı da sağlamayı başarıyor.
ROG Zephyrus S
Ultra ince oyun bilgisayarı kategorisindeki Zephyrus ailesinin son üyesi ROG Zephyrus S, özel soğutma sistemiyle beraber ince ve taşınabilir yapıda olmasıyla dikkat çekecek. Daha ince ekran çerçevelerine de sahip olan Zephyrus’un teknik detayları da dikkat çekici.
Tek seçenek olarak Intel Core i7 8750H işlemcisi seçeneğine sahip Zephyrus S, 24 GB’a kadar RAM kapasitesine ve 15 inç FHD 144 Hz IPS ekran ile geliyor. Ekran kartında GTX 1070 ve 1070’in yanı sıra RTX kanadında 2060, 2070 ve 2080 seçenekleri ile tüm RTX serisi arasında seçim desteği veriyor.
Depolamada sadece SSD seçeneği yer alan cihaz 2 TB’a kadar 2 slot ile destek sağlıyor. Cihazda 3 adet Tip-C bağlantı desteği olması da dikkat çekici noktalardan biri.
Zephyrus modelinin birçok kişi için negatif olabilecek tek özelliği ise klavye konumu. Cihazı inceltebilmek adına klavyeyi alt kısma taşıyan Asus, dokunma yüzeyini de sağa ekliyor. Bu kullanım açısından özellikle örneğin kucakta kullanmayı imkansız hale getiriyor. Yani Zephyrus’u masada kullanmak şart.
Peki farkları neler?
ROG Strix Scar III ve Zephyrus S modellerine baktığınızda gerçekten mühendislik harikası seviyesinde oldukça başarılı olduklarını açıkca görüyoruz. Ancak bir marka kendi oyuncu markasının çatısı altında özellikler bakımından neden birbirine rakip iki alt model yapar? Bunun da sebeplerini anlıyor olmak gerekiyor.
Burada bahsedilmesi gereken bir cihazın sadece teknik özellikleri olmadığı. Yani teknik özelliklere baktığınızda işlemci tarafında Scar, ekran kartı seçeneğinde ise Zephyrus daha önde duruyor mesela. Ya da her iki cihaz tamamen aynı özelliklere sahip olması durumunda hangisi hangi özellikleriyle ön plana çıkıyor? Bunu irdelemeliyiz.
Zephyrus ailesi her zaman özellikle ince, kompakt ve taşınabilir yapıda laptop modelleri oldu. “Dünyanın en ince” sloganını her sene cihazları daha da ince yaparak yenileyen Zephyrus tam da bu noktada ince, minimalist, şık ve elbette güçlü oyuncu bilgisayarları ile geliyor. İnce ekran ve ergolift menteşe ile bu kompaktlığı yakalıyorlar. Ancak işin içine incelik girince RJ45 LAN girişi ve fiyatı ucuzlatabilecek HDD seçenekleri de bu üründe kalınlığa etki edeceği için yer alamıyor.
Strix Scar tarafına bakacak olursak tam bir oyuncu dizüstü bilgisayarı olduğunu görüyoruz. Yine ince olmasına rağmen HDD yer alabilen modellerde RJ45 ve HDMI, DP bağlantıları gibi bağlantılar her zaman yer alıyor. Klavyesi de Zephyrus kadar ince olmayınca kullanımı oyun anında daha rahat oluyor.
Yani ikisini yan yana koyduğumuz zaman oyun ve profesyonel oyunculuk tarafına ROG Strix Scar III’ün uygun olduğunu düşünüyorum. RJ45 ile stabil bir internet akışı da önemli bu noktada. Yine oyun meraklıları için aynı zamanda mobilite arayanlar için ise ROG Zephyrus S diyebiliriz. Ama sadece oyun değil, tasarım, kurgu gibi noktalarda taşınabilir ve güçlü cihaz arayanlar da Zephyrus tercih etmeli diye düşünüyorum.
Aksesuar
Yapay zekalı kablosuz oyuncu kulaklığı: ROG Strix Go 2.4
ROG Strix Go 2.4 incelemesi ile karşınızdayız. 2.4 GHz alıcısı üzerinden PC, Mac, Xbox, PS4, Nintendo Switch ve mobil platformlarda kullanılabilen cihaz, yapay zeka desteğiyle fark yaratacak.
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Yapay zekalı kulaklık: ROG Strix Go 2.4
ROG Strix Go 2.4’ün en büyük avantajı üzerinde hem dahili hem de harici boom mikrofonu üzerinden yapay zeka desteğiyle gürültü engelleme sistemine sahip olması. Özellikle boom mikrofonu ile en kalabalık ve en sesli noktalarda dahi tamamen sessizlik sunabilen cihaz, bunu başarabilen tek kulaklık modeli.
Hafif ve taşınabilir
Özel taşıma kutusunda her yere rahatlıkla götürebileceğiniz cihaz, Tip-C bağlantısına sahip 2,4 alıcısı, Tip-A dönüştürücüsü, 3,5mm girişler için kablo, şarj kablosu ve çıkarılabilir boom mikrofonu için kutuda yer verilmiş. Tasarımı sade ve dışarıda rahatlıkla kullanabileceğiniz yapıda olan ROG Strix Go 2.4 modeli oldukça da hafif.
Yüksek kaliteli ses
Kablo ile Hi-Res Audio destekli yüksek kaliteli ses alabilirsiniz. Ancak bunu kablosuz olarak maalesef sunamıyor. Yani özellikle müzik ve dizi-film deneyimlerinizde kablolu olarak bağlantı sağlamak çok daha elverişli olacaktır. Aynı zamanda dahili pilinden de güç kaybı yaşamamış olacaksınız.
40 mm neomidyum sürücüler, 32 ohm empedans değeri sunan kulaklıkta kablolu olarak 10 – 40.000 Hz, kablosuz olarak ise 20 – 20.000 Hz frekans aralığında destek veriyor. tam şarjda 25 saate varan kullanım ömrü olan cihaz, her platformda ve neredeyse her cihaz ile kullanılabilir.
Sonuç olarak ROG Strix Go 2.4 oyun oynayan, müzik dinlemeyi seven ve oyun sırasında takım arkadaşları ile her yerde rahat iletişim kurmak isteyenler için biçilmiş kaftan olmuş. Biz çok sevdik! Asus mühendisleri gayet içi iş çıkarmışlar.
Aksesuar
En donanımlı fare! | Logitech MX Master 3 incelemesi
Logitech MX Master 3 incelemesi ile karşınızdayız. Profesyonel kullanıcılara yönelik hazırlanan Logitech’in MX ailesinden MX Master 3, gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor.
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50 – 4000 DPI arasında ve her yüzeyde çalışabilen hassas Logitech Darkfield Tracking sistemi ile gelen Mx Master 3, Magspeed tekerleği ile çok uzun süreli ve çok hızlı kaydırma işlevi yapabiliyor. Saniyede 1 satır aşabilen bu tekerlek aynı zamanda çok da sessiz.
Parmak tekerleği diyebileceğimiz yan tekerleği ile birçok farklı işlevi yerine getirebilen Logitech MX Master 3, avuç desteği bölümünde olan tuş ile de ekstra özellikler kazanıyor.
Windows, Mac ve Linux ile çalışabilen cihaz, BT ile de destekleyen her cihaza kolayca bağlanabiliyor. 1 dakikalık şarj ile 3 saat kullanım ömrü kazanan cihaz tam şarjda ise 70 gün kesintisiz kullanım imkanı sağlıyor.
Logitech Options ile tuşların ve özelliklerin düzenlemesini yapabildiğiniz farenin Flow özelliği ile farklı cihazlar arasında tek ekran kullanımı bile yapabilirsiniz.
Detayları videomuzda.