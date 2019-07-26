Retweet butonun geliştiricisi, icadından pişman olduğunu açıkladı

Twitter’da kullanıcıların gönderdiği mesajların yeniden paylaşılmasını sağlayan “retweet” butonunu geliştiren yazılımcı Chris Wetherell açıklamalarda bulundu.

Twitter’da kullanıcıların gönderdiği mesajların yeniden paylaşılmasını sağlayan ‘retweet’ butonunu 10 yıl önce geliştiren yazılımcı Chris Wetherell, “Dört yaşındaki bir çocuğun eline dolu bir silahı verdik” diyerek bu icadından pişman olduğunu söyledi.

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Google’ın haberlerinin derlendiği Google Reader uygulaması için çalışırken dönemin Twitter CEO’su Evan Williams’ın davetiyle Twitter’a gelerek retweet butonun geliştirilmesini sağlayan Wetherell, bu yüzden yalan ve sahte haberlerin çok hızlı yayıldığını ve Twitter’da linç kampanyalarının önünün alınamadığını düşünüyor.

ABD’deki Silikon Vadisi’nin gözde geliştiricilerinden Chris Wetherell, Buzfeed haber sitesine verdiği röportajında 2009 yılında Twitter için icat ettiği retweet butonu yüzünden sosyal medyanın ‘bozulduğunu’, buna bir çare bulunması gerektiğini belirtti.

Bugün henüz isminin açıklanmadığı yeni bir girişimin ortak kurucularından olan Wetherell, ilk başta bu özellik sayesinde toplumda çok iyi temsil edilmeyenlerin sesi olacaklarını düşünürken daha sonra retweet butonuyla insanların düşünmeden paylaşım yapmasının önünün açtıklarını anladığını aktarıyor.

Wetherell, yaptığı açıklamada “Başta bu tuşun yeterince temsil edilmeyen toplulukların sesinin duyulmasını sağlayacağını düşünmüştüm. Ama gerçekte bazı aşırılıkçılarla fanatiklerin saldırılarını koordine etmelerine ve yanlış bilginin yayılmasına yol açtı. O dönemde hedef seçilmiş her kime sorarsanız, retweetin, haklarındaki karalamanın kendileri daha yanıt veremeden hızla yayılmasını sağladığını söyleyecektir. Biz buna karşı bir savunma inşa etmedik, biz sadece saldırı iletim hattı inşa ettik. O zaman bunun sadece istisnai şekilde anormal davranan küçük bir grup insanın işi olarak kalmayacağına anladım. Bu, insanların davranış şekli haline gelebilirdi. Ve bu ödümü kopardı” dedi.

Retweet etme özelliğinde değişiklik yapılabilir

Bu buton icat edilmeden önce başka mesajları paylaşmak için kopyala-yapıştır yapmanız gerekiyordu; genellikle de mesajın başına RT harfleri konuluyordu.

BuzzFeed’e konuşan Twitter CEO’su Jack Dorsey de retweetin değiştirilebileceğini düşünenler arasında. Dorsey, retweet dahil olmak üzere birçok konuda değişiklikler yapabileceklerini söylerken yorum eşliğinde retweet yapmanın mesajların dolaşıma girmeden önce üzerinde düşünülmesinde etkili olduğunu belirtiyor.

Haberde, retweetin tamamen kalkmasının çok gerçekçi olmayabileceği aktarılıyor. Onun yerine Wetherell’ın önerisi, zarar veren mesajları çok sık paylaşan hesaplardan bu özelliğin kaldırılması.

ABD’deki MIT Üniversitesi‘nde yanlış bilgilendirme üzerine çalışan David Rand’e göre ise çarenin tweet’teki linke tıklamayanların retweet yapmasının engellenmesi olabilir. Rand’a göre bu insanların yavaşlamasını ve paylaşmadan önce düşünmesini sağlayabilir.