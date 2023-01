Resident Evil tarzındaki Daymare 1998, kısa süreliğine GOG üzerinde ücretsiz oldu. İlk olarak Resident Evil 2 Reborn olarak piyasaya çıkacak olan ancak daha sonra Daymare 1998 olarak oyun piyasasına çıkan bu oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu.

GOG, Epic Games Store’un yaptığından farklı olarak Kış İndirimini tanıtmak amacıyla ücretsiz oyunlar veriyor. PC oyuncuları ücretsiz oyunlarını almak için GOG web sitesini ziyaret edebilir ya da GOG Galaxy başlatıcısını açabilirler. Oyunu almak için 2 Ocak 2023 Pazartesi gününe kadar vakit olacak.

This is it – the last giveaway of 2022! 🎆

Daymare: 1998 is FREE for the next 72 hours 🎁 https://t.co/k9Mxf4EoaC

This is also your LAST CHANCE to take advantage of our #GOGWinterSale discounts – we're wrapping it up on January 2nd! Pun intended. pic.twitter.com/JFcfdaC9SI

— GOG.COM (@GOGcom) December 30, 2022