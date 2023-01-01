Resident Evil tarzındaki Daymare 1998, kısa süreliğine GOG üzerinde ücretsiz oldu. İlk olarak Resident Evil 2 Reborn olarak piyasaya çıkacak olan ancak daha sonra Daymare 1998 olarak oyun piyasasına çıkan bu oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu.

GOG, Epic Games Store’un yaptığından farklı olarak Kış İndirimini tanıtmak amacıyla ücretsiz oyunlar veriyor. PC oyuncuları ücretsiz oyunlarını almak için GOG web sitesini ziyaret edebilir ya da GOG Galaxy başlatıcısını açabilirler. Oyunu almak için 2 Ocak 2023 Pazartesi gününe kadar vakit olacak.

This is it – the last giveaway of 2022! 🎆 Daymare: 1998 is FREE for the next 72 hours 🎁 https://t.co/k9Mxf4EoaC This is also your LAST CHANCE to take advantage of our #GOGWinterSale discounts – we're wrapping it up on January 2nd! Pun intended. pic.twitter.com/JFcfdaC9SI — GOG.COM (@GOGcom) December 30, 2022

Oyuna aşina olmayanlar için Daymare: 1998, ilk olarak 2019’da piyasaya sürülen Resident Evil’den esinlenen bağımsız bir korku oyunudur. Daymare: 1998 bir Resident Evil oyunu gibi görünüyor çünkü arkasındaki geliştirici ekip aslında bir Resident Evil 2 hayran yeniden yapımı yapıyordu.

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Capcom bu yeniden yapımdan haberdar oldu ve tıpkı kısa süre önce Resident Evil Code: Veronica hayran yeniden yapımını kapattığı gibi, bunun geliştirilmesini de durdurdu. Ekip daha sonra Resident Evil markasından ayrı tamamen orijinal bir IP yaratmaya yöneldi ve sonuç Daymare: 1998 oldu.

Görünüşe göre geliştiriciler Daymare: 1998’in kendi başına bir hayatta kalma-korku serisi haline gelmesini umuyor, çünkü orijinal oyunun çıkışını takip eden yıllarda bir prequel duyuruldu. Daymare: 1994 Sandcastle’ın başlangıçta 2022’de bir noktada piyasaya sürülmesi gerekiyordu, ancak çıkış tarihi açıkça geri itildi. Hayatta kalma-korku hayranları prequel oyun hakkında daha fazla bilgi beklerken, orijinal Daymare’i GOG üzerinden ücretsiz olarak talep edebilir.

Daymare 1998, GOG’da 2 Ocak tarihine kadar ücretsiz bir şekilde oyunseveler için raflarda olacak. Bu oyunu deneyimlemek için kısıtlı zamanınız olduğunu unutmayın.