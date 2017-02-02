Resident Evil 7’nin İlk DLC Paketi Dehşet Verici Gözüküyor

Resident Evil 7 geçtiğimiz hafta satışa çıktı ve daha şimdiden kullanıcılara bir çok yen içeriğin yer aldığı yeni DLC paketi tanıtıldı.

Resident Evil 7 modern first person shooter ve korku/hayatta kalma tarzını başarılı bir şekilde bir araya geliyor. Sonuç olarak ise serinin bugüne kadar ki en iyi oyunlarından biri karşımıza çıkıyor. Bu yüzden oyunu geliştirmek son derece zor ancak geliştirici firma güzel bir ek paket hazırlamış.

Bu bölümün adı Bedroom. Ek pakette oyuncular korkunç bir odaya kilitli ve anahtardı da yok. Bedroom, Banned Footage Vol. 1 ek paketi ile birlikte gelen üç bölümden bir tanesi ve aralarından en dikkat çekici olanı. Oyun aslında bir odadan kaçış oyunu ancak RE7 havasını harika bir şekilde veriyor. Ek paketti serinin ilk oyunundan tanıdığımız Clancy olarak oynuyoruz.

Clancy küçük mumla aydınlatılmış bir odada kendini yatağa bağlı bir şekilde buluyor. Clancy ailenin annesi Marguerite Baker tarafından esir alınmış durumda. Bu oyunu diğer odadan kaçış oyunlarından ayıran bir yönü var. Bu oyunda sadece odadan kaçmaya çalışmıyorsunuz aynı zamanda odadan kaçmanın yolunu ararken yakalanmamaya çalışıyorsunuz. Yani Marguerite odaya girdiğinde yatakta bağlı olmanız lazım.