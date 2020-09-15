Oppo Reno 4 SE çıkış tarihi açıklandı!

Hatırlayacağımız üzere Samsung’un Galaxy S20 modellerinin arka kamera diziliminde bir telefoto lensin yanında bir adet de 3D ToF(Time of Flight) sensörü bulunuyordu. TheElec adlı Güney Koreli bir web sitesine göre, Samsung önümüzdeki sene tanıtacağı S21 ailesinde en azından S21 Ultra modelinde ikinci telefoto lensi eklemeyi düşünüyor.

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Elde ettiğimiz S21 Ultra kamera bilgileri

Sızdırılan rapora göre Samsung, Galaxy S21 ailesinin tepe modelinin arka kamera diziliminde bir değişikliğe gidecek. Şirket, geçtiğimiz yılın S20 ailesinde bulunan ToF sensörünü kaldırarak yerine ikinci bir telefoto lensi yerleştirmeyi planlıyor. Zaten bu değişime bir nevi hazırlık olarak geçtiğimiz ay tanıtılan Note 20 ailesinde de ToF sensörü yer almıyordu. Bu değişikliğin arkasında ise Samsung’un geçerli bazı sebepleri bulunuyor.

Bu sebeplerin başında ToF sensörünün S20 kullanıcıları tarafından çok az kullanılması geliyor. İkinci bir sebep ise Güney Koreli şirketin bu konuda ilham aldığı Apple’dan oldukça geride kalmasıydı. Bu değişiklikle birlikte S21 Ultra’nın 12 MP’lik ultra geniş açılı kamera, 108 MP’lik geniş açı lensi, 10 MP’lik 3x optik yakınlaştırma telefoto lensi ve son olarak yeni 4. telefoto lensiyle birlikte geleceği düşünülüyor. Bu yeni telefoto lens sayesinde optik yakınlaştırmanın katsayısı 5x’e kadar artabilecek.

Bir yerine iki telefoto lensi ülkemizde resmi olarak satışa çıkmayan Huawei P40 Pro Plus’ta da görmüştük. Bu modelde iki ayrı lens sayesinde 10x’e kadar optik yakınlaştırma yapılabiliyordu. Samsung’da ise bu sayı 5x’de kalacağa benziyor. Kısacası bu değişiklikle daha geniş alanlara daha az kalite kaybıyla yakınlaştırma yapabileceğiz. Bir telefoto lensin aksine ikisiyle beraber 3x ile 5x arası yakınlaştırmalar bu sefer gerçek objeye doğru yapılacak, dijital bir şekilde değil.

Bu değişikliğin dışında S21 ailesi ile ilgili henüz çok bilgiye sahip değiliz. Ancak S21 Ultra’nın S Pen ile geleceği diğer söylentiler arasında.