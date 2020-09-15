Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 4 SE çıkış tarihi açıklandı!
Oppo merakla beklenen yeni telefonu Oppo Reno 4 SE, yakında tanıtılacak. Oppo, kendi websitesi üzerinde telefonu listeledi ve çıkış tarihini duyurdu. Telefon, 21 Eylül’de yapılacak etkinlikte tanıtılacak.
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Oppo Reno 4 SE özellikleri
Telefonda dikkat çekici özelliklerinin başında sunacağı hızlı şarj desteği geliyor. Reno 4 SE 65 Watt gibi oldukça iyi bir hızlı şarj desteği sunacak. 6.43 inç boyutundaki AMOLED ekran, 1080×2400 Full HD+ çözünürlüğe sahip. Ekranın sol üst köşesinde delik çentik tasarımlı 32 Mp ön kamera bulunuyor. Sol tarafa güç butonu ve ses açma kısma tuşu konumlandırılmış. Type-C portuna sahip telefonun dikkat çeken noktası ise alt tarafataki 3.5 mm ses jakı. Arka tarafta ise kare şeklindeki kamera dizilimi dikkat çekiyor. 48 Mp’lik ana kameraya, 8 Mp ultra geniş sensör, 2 Mp derinlik sensörü ve flaş eşlik ediyor.
Reno 4 SE, gücünü MT6853V kodlu MediaTek Dimensity 720 5G çipsetinden alacak. Bu işlemciye 4300 mAh boyutlu batarya eşlik ediyor. Burada dikkat çeken detay ise her biri 2150 mAh boyutunda iki hücreli bir batarya kullanılması. Bu sayede daha yüksek hızlarda hızlı şarj mümkün oluyor. 8 Gb RAM bulunan telefon 128 Gb ve 256 Gb olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. Fiyat konusunda kesin bir bilgi bulunmamakla beraber 400 euronun altında bir fiyatlandırma bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Google, yeni Pixel telefonunu 30 Eylül’de tanıtacak!
Google 30 Eylül’de gerçekleştireceği lansmanla beraber yeni Pixel telefonlarını ve akıllı hoparlörünü tanıtacak. Yeni Chromecast ise 4K HDR ve Dolby Vision desteğiyle gelebilir.
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Apple ve Samsung’un ardından Eylül ayı içerisinde lansman gerçekleştirecek olan bir diğer firma ise Google oldu. I/O 2020 iptali sonrası Google bu kez basın mensupları için sanal bir etkinlik gerçekleştireceğini duyurmuştu. 30 Eylül’de gerçekleştirilecek olan bu lansmanda Google, yeni Pixel telefonları ve diğer ürünlerini tanıtacak.
Pixel cihazlarda 5G vurgusu önplanda
Ay sonunda yapılacak olan etkinlikle beraber Google’ın yeni telefonlarını tanıtması bekleniyor. Son gelen sızıntılara göre 4a modelinin 5G destekli versiyonuyla ailenin yeni mensubu olacak Pixel 5’i tanıtması öngörülüyor. Geçtiğimiz aylarda markette yerini alan 4a modelinden umduğunu bulamayan Google’ın etkinlikte tanıtılacak yeni cihazlarıyla durumu toparlaması öngörülüyor. Bunlar haricinde yeni Chromecast cihazını tanıtacak olan teknoloji devi Nest akıllı hoparlörünü de görücüye çıkarıyor.
Yeni ‘dongle’ uzaktan kumandayla gelebilir
Chromecast için de geliştirmelerde bulunan Google, yeni ‘dongle’da Dolby Vision ve 4K HDR desteği sunabilir. Söylentilere göre kontrolü kolaylaştırmayı hedefleyen Google, dongle’a uzaktan kumanda da ekleyebilir. Teknoloji devinin etkinlikte tanıtması önegörülen yeni akıllı hoparlörü hakkında ise bu sene başında çıkan tanıtım videosu haricinde bir bilgi bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
S21 Ultra iki telefoto lensle gelebilir!
Hatırlayacağımız üzere Samsung’un Galaxy S20 modellerinin arka kamera diziliminde bir telefoto lensin yanında bir adet de 3D ToF(Time of Flight) sensörü bulunuyordu. TheElec adlı Güney Koreli bir web sitesine göre, Samsung önümüzdeki sene tanıtacağı S21 ailesinde en azından S21 Ultra modelinde ikinci telefoto lensi eklemeyi düşünüyor.
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Elde ettiğimiz S21 Ultra kamera bilgileri
Sızdırılan rapora göre Samsung, Galaxy S21 ailesinin tepe modelinin arka kamera diziliminde bir değişikliğe gidecek. Şirket, geçtiğimiz yılın S20 ailesinde bulunan ToF sensörünü kaldırarak yerine ikinci bir telefoto lensi yerleştirmeyi planlıyor. Zaten bu değişime bir nevi hazırlık olarak geçtiğimiz ay tanıtılan Note 20 ailesinde de ToF sensörü yer almıyordu. Bu değişikliğin arkasında ise Samsung’un geçerli bazı sebepleri bulunuyor.
Bu sebeplerin başında ToF sensörünün S20 kullanıcıları tarafından çok az kullanılması geliyor. İkinci bir sebep ise Güney Koreli şirketin bu konuda ilham aldığı Apple’dan oldukça geride kalmasıydı. Bu değişiklikle birlikte S21 Ultra’nın 12 MP’lik ultra geniş açılı kamera, 108 MP’lik geniş açı lensi, 10 MP’lik 3x optik yakınlaştırma telefoto lensi ve son olarak yeni 4. telefoto lensiyle birlikte geleceği düşünülüyor. Bu yeni telefoto lens sayesinde optik yakınlaştırmanın katsayısı 5x’e kadar artabilecek.
Bir yerine iki telefoto lensi ülkemizde resmi olarak satışa çıkmayan Huawei P40 Pro Plus’ta da görmüştük. Bu modelde iki ayrı lens sayesinde 10x’e kadar optik yakınlaştırma yapılabiliyordu. Samsung’da ise bu sayı 5x’de kalacağa benziyor. Kısacası bu değişiklikle daha geniş alanlara daha az kalite kaybıyla yakınlaştırma yapabileceğiz. Bir telefoto lensin aksine ikisiyle beraber 3x ile 5x arası yakınlaştırmalar bu sefer gerçek objeye doğru yapılacak, dijital bir şekilde değil.
Bu değişikliğin dışında S21 ailesi ile ilgili henüz çok bilgiye sahip değiliz. Ancak S21 Ultra’nın S Pen ile geleceği diğer söylentiler arasında.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 FE fiyatı sızdırıldı!
Samsung Galaxy S20 FE yakın zamanda tanıtılacak. Samsung Galaxy s20 Fe, Samsung’un yakın zamanda duyurusunu yaptığı Unpacked etkinliğinde tanıtılabilir. Unpacked etkinliği 23 Eylül’de gerçekleştirilecek. Ancak daha şimdiden Samsung Galaxy S20 FE fiyatı ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy S20 FE fiyatı ne kadar?
Samsung Galaxy S20 FE’nin çıkmasına az bir süre kalmışken telefon, Slovakya’da bir operatör tarafından sitesinde listelendi. Operatörün girdiği bilgilere bakarsak Samsung Galaxy S20 FE 699 Euro olacak. Karşılaştırma açısından aynı operatör, Samsung Galaxy S20 4G versiyonunu 900 Euroluk bir fiyattan sattı. Listelenen Samsung Galaxy s20 FE’nin de 4G modeli olduğunu belirtmek lazım. Listenen model aynı zamanda 6 Gb bellek boyutuna sahip. İşlemci konusunda bir bilgi olmamakla beraber sızıntılara göre, 4G versiyon Exynos 990 işlemcisinden gücünü alacak. 5G model ise Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisinden gücünü alacak. Anlaşılan Samsung çokça eleştirilen farklı işlemci kullanma politikasından vazgeçmeyecek.
Listelenen teknik özelliklerde dikkat çeken başka detaylar da mevcut. Telefonda sızıntılarda söylenen FHD+ ekran yerine Quad HD+ (2K) bir ekran kullanıldığını görüyoruz. Listelenen bilgilerin dışında sızıntılara göre 6.5 inç boyutundaki ekranda Samsung’un, Dynamic Amoled olarak adlandırdığı yüksek tazeleme hızı, 120 Hz, sunan bir panel kullanılacak. Kamera tarafında ise 12 Mp, 12Mp ve 8 Mp olmak üzere üçlü kamera dizilimi yer alacak. Ön kameranın ise 32 Mp olması bekleniyor. 4500 mAh boyutunda bir batarya kullanılacak telefon suya ve toza karşı dayanıklı olacak. Telefonun tanıtılması beklenen Samsung Unpacked etkinliği 23 Eylül TSİ 17.00’de gerçekleşecek.