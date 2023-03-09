Daha öncesinde MWC 2023’te kutusunda çıkarttığımız Xiaomi 13’ü şimdi ofisimizde daha detaylı bir şekilde kutudan çıkarıyoruz. Peki siz Xiaomi 13 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlara bekliyoruz.
Not: Bu videoda kullanılan Xiaomi 13 modeli inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.
Xiaomi 13 özellikleri;
Boyut: 152.8 x 71.5 x 8.0 mm
Ağırlık: 185 gram
Ekran: 6,36 inç FHD+ AMOLED, 10 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Grafik: Adreno 740
Bellek: 8 GB / 12 GB
Depolama: 128 / 256 / 512 GB
Kamera: 50 MP + 10 MP + 12 MP
Ön Kamera: 32 MP
Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6e, BT 5.3
Batarya: 4500 mAh
Şarj: 67 Watt
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