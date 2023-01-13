Renault, efsanevi Renault Sport rozetini taşıyacak son performans otomobili olan 2023 Renault Megane RS Ultime‘ı tanıtt. Yeni Renault Megane RS Ultime, Megane RS Trophy üzerine inşa edildi ve benzersiz bir tasarıma sahip.

Megane RS Ultime sadece Megane RS serisinin son modelini değil, aynı zamanda Renault’nun on yılın sonuna kadar Avrupa’da sadece elektrikliye geçmeyi planladığı için muhtemelen üreteceği son yüksek performanslı benzin motorlu otomobili temsil ediyor.

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Renault Sport markasının yerini, Fransız otomobil üreticisinin yeniden canlandırılan Alpine spor otomobil markası alacak ve bu marka şehir boyutunda bir hot hatch’ten bir spor otomobile ve bir dizi SUV’a kadar bir dizi elektrikli otomobil sunmayı planlıyor.

Bir Renault Avustralya sözcüsü bugün Drive’a verdiği demeçte “Yıl ortasındaki lansman için burada olması gereken bu son sürüm Megane RS Ultime modellerinin Avustralya sevkiyatını güvence altına almak için çalışıyoruz” dedi ve fiyatlandırmanın lansmana yakın bir zamanda onaylanacağını belirtti.

Ultime, Renault Sport’un kuruluş yılını onurlandırmak üzere dünya çapında 1976 örnekle sınırlı olacak ve her biri RS logolu Megane’ları çeşitli yarış pisti tur rekorlarına taşımasıyla tanınan Renault geliştirme pilotu Laurent Hurgon tarafından imzalanmış plaketlere sahip olacak.

Amiral gemisi Megane RS Trophy’yi temel alan bu özel versiyonun üretimdeki son Megane RS varyantı olması planlanırken, otomobilin mevcut RS ve RS Trophy varyantları Mart ve Mayıs 2023 tarihleri arasında üretimden kaldırılacak.

Renault’nun medya duyurusunda ayrıca 60 mm daha geniş ön ve 45 mm daha geniş arka tekerlek kemerlerine, RS’e özgü farlara ve merkezi egzoza da atıfta bulunuluyor. Ancak bunlar Ultime’ın özel sürüm ayrıcalıkları olmaktan ziyade temel aldığı Trophy modeliyle paylaşılıyor gibi görünüyor.

Trophy’yi temel alan Megane RS Ultime, 221kW ve 400Nm veya 420Nm güç üreten 1.8 litrelik turboşarjlı dört silindirli benzinli motordan güç alıyor ve ön tekerleklere altı ileri manuel veya çift kavramalı otomatik şanzımanla güç sağlıyor.

Renault, Torsen mekanik sınırlı kaymalı diferansiyelin yardımıyla 0-100km/s hızlanmasının 5,7 saniye olduğunu iddia ediyor.

Avrupa’daki standart özellikler arasında RS telemetri ve uydu navigasyonlu 9,3 inç dokunmatik ekran, 10 inç dijital gösterge paneli, Bose premium stereo, adaptif hız sabitleyici ve 360 derece kamera yer alıyor.

2023 Renault Megane RS Ultime, Renault’nun “markanın spor modellerinin tahmini 10.000 hayranı olduğunu” söylediği Japonya’daki Tokyo Auto Salon’da bu hafta içinde ilk kez görücüye çıkacak ve Mayıs ayına kadar Avrupa’da ilk teslimatları yapılacak.