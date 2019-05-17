Renault EZ-POD: Kurye hizmetine yönelik konsept araç

Renault, kısa mesafelerde hızlı ulaşım ve kurye hizmeti için tasarlanan otonom, internet bağlantılı ve yüzde 100 elektrikli küçük bir robot araç olan EZ-POD’u tanıttı.

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Renault EZ-POD hızlı ulaşım sağlayacak

Renault EZ-POD küçük boyutu ve çevikliği ile grajlar, oteller, alışveriş merkezleri ve kampüsler gibi bir çok alanda hareket edebilecek. Otonom, kapsamlı ve güvenli bir model olarak öne çıkan Renault EZ-POD, elektrikli scooter veya bisiklet gibi düşük hızda mobilite hizmeti sunuyor.

Renault EZ-POD, gelecekte yaya yollarında düşük hız sınırlarında kullanılmasına veya hareket kabiliyeti sınırlı insanları (alışverişten dönen yaşlılar, çocuklu veya yük taşıyan insanlar) taşımak amacıyla kullanılabilecek. Ayrıca “follow me good delivery” tipi bir teslimat uygulaması ile insanlara eşlik edebilecek. Sürücüsüz otonom araçların yeni kullanım alanlarının keşfedilmesini sağlayacak fonksiyonel bir test modeli. Kullanıcılar, operatörler ve şehirlerden alınacak geri bildirimlere göre geliştirilebilecek.

Renault EZ-POD konsept modelin ön kısmında bir kamera ve çevrenin algılanmasını sağlayan bir dedektör yer alıyor. Bunlara ek olarak, ön ve arka kısımda kısa ve uzun menzilli radarlar mevcut. Tavan kısmında ise gerçek zamanlı konum tespiti ve internet bağlantısı için iki adet anten ve GPS bulunuyor.