Samsung Galaxy S10 5G, Gigabit indirme hızına ulaşıyor

Samsung’un 5G için özel üretmiş olduğu Samsung Galaxy S10 5G, Verizon operatörünün 5G bağlantı teknolojisi sağladığı alanda 1,096 Mbps indirme hızına ulaştı.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy A50 için yeni güncelleme

1 Gbps hıza ulaştı!

Bir teknoloji yayıncısı tarafından geerçekleştirilen denemede 1,096 Mbps indirme 60 Mbps yükleme hızına ulaşıldı. Verizon servis sağlayıcısı tarafından test edilen 5G teknoloji şu anda sınırlı bir alanda hizmet vermeye devam ediyor. Galaxy S10 5G’nin 1 Gbps hıza ulaştığı alanda iPhone XS Max’in sadece 20 Mbps hıza ulaştığıda söylenenler arasında.

Ayrıca bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra Netflix’te bulunan The Office’i sadece 8 saniyede indiren telefon, Iron Man 2‘yi ise 90 saniyede indirmeyi başardı. Üreticiler tarafından 5G bağlantı teknolojisine sahip amiral gemileri satışa çıkmaya başlarken, operatörlerin ise bu telefonlara ayak uydurmaya çalışacağı düşünülüyor.