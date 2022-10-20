Roketlerini 3D olarak basan Relativity Space, salı günü yaptığı açıklamada NASA’nın Mississippi’deki Stennis Uzay Merkezi’ndeki varlığını genişletmek ve ülkenin en büyük roket motoru test tesislerinden birini oluşturmak için bir anlaşma imzaladığını söyledi. Şirket, yeniden kullanılabilir roketlerini test etmek için NASA’nın Mississippi merkezinde 150 dönümlük bir alan kullanacak.

Kaliforniya, Long Beach’te bulunan Relativity Space’in roketleri, neredeyse tamamen 3D baskılı olacak şekilde tasarlandı. Bu da, şirketin geleneksel roketlere kıyasla daha az karmaşık ve inşa edilmesi veya değiştirilmesi daha hızlı olduğunu söylediği bir yaklaşım demek oluyor.

Mississippi, Stennis’teki ek tesisler, Relativity’nin 2025’te piyasaya sürülmesi beklenen Terran R adlı yeniden kullanılabilir bir roket geliştirmesinin anahtarı olacak. Ve tamamen yeniden kullanılabilir olma hedefiyle piyasadaki en güçlü roketlerden bazılarıyla (SpaceX’in Falcon 9’u gibi) rekabet edecek.

Relativity’nin kurucu ortağı ve CEO’su Tim Ellis salı günü yaptığı açıklamada, “Geliştirme ve test yeteneklerinin inanılmaz derecede büyük şekilde genişliyor. Bu yeni bir şey. Stennis’te yeni bir tarih yazmak için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

Relativity bu yılın başlarında, Terran R’deki lansmanlar için 1,2 milyar doların üzerinde birikmiş sözleşme imzaladığını söyledi. Şirket, NASA kompleksindeki 150 dönümden fazla alana birden fazla test standı, ofis binası ve araçları için bir hangar inşa edeceğini belirtti. Bölge, ajans tarafından hiç kullanılmamış ve mevcut roket motoru test alanlarının hemen bitişiğinde. Şirket, Relativity’nin bugüne kadar 2.000’den fazla test gerçekleştirdiğini gören yedi motor test standı için anlaşma ile Stennis’te zaten faaliyet gösteriyor.

Relativity, Terran R roketlerine güç verecek Aeon R motorlarının versiyonlarını test etmeye şimdiden başladı. Ancak motorların tam testine 2023’ün sonlarında genişlemede başlamayı planladığını söyledi.

Relativity bugüne kadar 1.3 milyar doların biraz üzerinde sermaye topladı. Şirket Kaliforniya, Florida, Mississippi, Washington eyaleti ve Washington D.C.’deki tesislerinde yaklaşık 1.000 çalışana sahip.

NASA’nın Stennis Direktörü Rick Gilbrech salı günü yaptığı açıklamada, ajansın “bu değerli ortaklığın büyümesini” memnuniyetle karşıladığını söyledi. Gilbrech ayrıca şirketin 2018’in başlarında gelmesinden bu yana merkezdekiler arasında Relativity’yi “saygın bir üye” olarak nitelendirdiğini de sözlerine ekledi.