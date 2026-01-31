Teknoloji devi NVIDIA, yıllar önce piyasaya sürdüğü ve bir döneme damga vuran ekran kartı modellerini hala desteklemeye devam ediyor. Şirket, artık performans odaklı sürücü almayan bu kartlar için sürpriz bir adım atarak önemli güvenlik açıklarını kapatan yeni bir güncelleme yayınladı. Peki, bu sürpriz güvenlik güncellemesi hangi NVIDIA ekran kartı modellerini kapsıyor?

NVIDIA ekran kartı için kritik güvenlik yaması

NVIDIA, artık düzenli olarak oyun optimizasyonları sunmadığı Maxwell, Pascal ve Volta mimarilerine sahip eski NVIDIA ekran kartı modelleri için yeni bir sürücü yayınladı. 582.28 WHQL sürüm numarasına sahip bu yeni NVIDIA sürücü, bir “Game Ready” sürücüsü değil; tamamen güvenliğe odaklanıyor. Bu, şirketin eski donanım sahiplerinin siber tehditlere karşı korunmasını önemsediğini gösteriyor.

Yayınlanan güncelleme notlarına göre, yeni sürücü beş adet yüksek önem dereceli güvenlik açığını gideriyor. CVE-2025-33217, CVE-2025-33218, CVE-2025-33219, CVE-2025-33220 ve CVE-2025-33237 kodlu bu zafiyetler, potansiyel olarak kötü niyetli yazılımların sisteme sızmasına neden olabilirdi. Güncelleme, bu kritik açıkları kapatarak kullanıcı verilerinin güvende kalmasına yardımcı oluyor.

Birçok kullanıcının hala aktif olarak kullandığı GeForce 10 serisi gibi efsanevi modeller, bütçe dostu sistemlerde varlığını sürdürüyor. Bu kartların modern tehditlere karşı savunmasız kalmaması, milyonlarca kullanıcı için büyük önem taşıyor. NVIDIA’nın bu hamlesi, eski bir NVIDIA ekran kartı sahibi olsanız bile güvende kalabileceğiniz anlamına geliyor.

Şirket, güncellemenin yalnızca güvenlik yamaları içerdiğini ve herhangi bir hata düzeltmesi veya performans artışı sunmadığını belirtiyor. Eğer listelenen kartlardan birine sahipseniz, sistem güvenliğiniz için bu güncellemeyi yapmanız tavsiye ediliyor. İşte güncellemeyi alan tüm NVIDIA ekran kartı modelleri:

Güncellemeyi alan masaüstü kartları

GeForce 10 serisi: GeForce GTX 1080 Ti, GTX 1080, GTX 1070 Ti, GTX 1070, GTX 1060, GTX 1050 Ti, GTX 1050, GeForce GT 1030, GeForce GT 1010

GeForce 900 serisi: GeForce GTX 980 Ti, GTX 980, GTX 970, GTX 960, GTX 950

GeForce 700 serisi: GeForce GTX 750 Ti, GTX 750, GTX 745

NVIDIA TITAN serisi: NVIDIA TITAN V, NVIDIA TITAN Xp, NVIDIA TITAN X (Pascal), GeForce GTX TITAN X

Güncellemeyi alan dizüstü bilgisayar kartları

MX serisi (Notebook): GeForce MX350, MX330, MX250, MX230, MX150, MX130, MX110

GeForce 10 serisi (Notebook): GeForce GTX 1080, GTX 1070, GTX 1060, GTX 1050 Ti, GTX 1050

GeForce 900M serisi (Notebook): GeForce GTX 980, GTX 980M, GTX 970M, GTX 965M, GTX 960M, GTX 950M, GeForce 945M, 940MX, 930MX, 920MX, 940M, 930M

GeForce 800M serisi (Notebook): GeForce GTX 860M, GTX 850M, GeForce 845M, 840M, 830M

Eğer siz de yukarıdaki listede yer alan bir NVIDIA ekran kartı modeline sahipseniz, sürücünüzü NVIDIA’nın resmi internet sitesi üzerinden güncelleyerek sisteminizi daha güvenli hale getirebilirsiniz. Bu adım, olası siber saldırılara karşı önemli bir koruma katmanı sağlayacaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce NVIDIA'nın eski kartlarına bu şekilde destek vermeye devam etmesi doğru bir strateji mi?