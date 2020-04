RedmiBook14 Ryzen Edition satışa sunuluyor!

Foxconn; üretim faaliyetlerinin, nisan ayı itibarıyla normal seyrine geri dönmesini bekliyor. Firma, hatırlarsanız ki geçtiğimiz ay Apple’ın iPhone üretiminin etkilenmeyeceğine dair söz vermişti

Foxconn’un söylediğine göre, duran üretim süreci şu an da devam etmeye başladı. Mart ayının sonu itibaren sezonsal işçilerin yarısı işe geri dönecek. Reuters’a göre, Foxconn, öncelikli olarak iPhone montaj faaliyetlerini ve diğer Apple tedariklerini gerçekleştirecek.

Bildiğiniz üzere, Apple cihaz üretimi Koronavirüs’ten dolayı kısıtlanmıştı. Foxconn’un birçok sezonluk işçisi, genişletilmiş Lunar Tatil’den sonra Koronovirüs etkisiyle karantine sürecine girmişlerdi.

Tedarikçi firma bildiğiniz gibi; Apple, Samsung, Huawei gibi şirketlerin yani dünyanın en büyük üreticileriyle kontratları olan bir firma. Foxconn’un üretimi durması demek, dünya üzerinde tüm teknoloji şirketlerinin stok sıkıntısı yaşayacak olması demek anlamına geliyor.

Çin’de yaşanan salgında şu an her ne kadar dünya üzerinde yayılımını sürdürse de Çin içerisinde virüsün etkisi her geçen gün daha da azalıyor. Virüs, güncel rakamlara göre 70 ülkede 90.000 insana bulaştı ve 3.000 kişinin ölümüne yol açtı. Bu vakaların büyük bir kısmı ise virüsün merkezi olan Çin’de görüldü.

Foxconn, bu durumun içerisinden güçlü çıkmışa benziyor. Birçok şirkete nazaran, bu badireden daha kolay kurtulabildi. Apple’ın iPhone 9’unun ana parçalarını tedarik edeceğini tahmin ediyoruz.

Fakat şöyle de bir durum söz konusu. Örnek olarak, bu üretim için yüz binlerce çalışana ihtiyaç duyuluyorsa eğer, firmanın Zhengzhou’da resmen iPhone şehri oluşturması gerekir. Fakat, şirket Çin’deki tek üretici firmalardan biri değil. Apple’ın parça üretimini birçok şirket daha gerçekleştiriyor. Yani, kriz anında yapılması imkansız bir durumla karşı karşıya da kalabilirler.

Foxconn her ne kadar açıklamalar yapıyor olsa da bence durum hala kritik ve tam anlamıyla çözülmüş değil. Durumun netleşmesi için biraz daha beklememiz gerekiyor.