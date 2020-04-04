Genel
Xiaomi Mi Air 2S kablosuz kulaklık tanıtıldı
Xiaomi, yeni tam kablosuz kulaklığı Mi Air 2s modelini Çin’de düzenlediği bir etkinlik ile duyurdu. Çinli üretici, giyilebilir teknolojiler tarafındaki ürün yelpazesini genişletiyor.
Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Mi True Wireless Earphones 2 kablosuz kulaklık modelini lansmanını yapmıştı. Şirket şimdi de uygun fiyatlı Mi Air 2S modelini tanıttı.
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Xiaomi, Mi Air 2s’i performans açısından ciddi anlamda güçlendirmiş gibi görünüyor. Şarj kutusunun da kullanılmasıyla toplam 24 saat kullanım sunan yeni kablosuz kulaklık, performans ve kalite açısından serinin önceki modellerine göre ciddi anlamda güçlenmiş gözüküyor.
Xiaomi Mi Air 2S, çift çekirdekli bir işlemciye ev sahipliği yapıyor. Kulaklığın sahip olduğu yeni ses teknolojisi ile sol ve sağ kulaklıklarında ki ses akışını daha kararlı bir hale getiriyor. Böylece kablosuz kulak içi kulaklıklarda kronik olarak görülen ses gecikmesi sorununun olmayacağı belirtiliyor. Ayrıca kulaklıkta MIUI sistemi için tamamen optimize edilmiş LHDC Bluetooth kod çözme özelliğine yer verilmiş.
Tek bir şarj ile 5 saat aktif kullanım vadeden Mi Air 2S’in kutusunda bulunan Type-c bağlantısının yanı sıra Qi kablosuz şarj desteği de bulunuyor. Yani kulaklık kabınızı ister kablo ile isterseniz de Qi şarj standıyla şarj etmeniz mümkün. Xiaomi’nin sesli asistanı olan XiaoAI desteğine de sahip olan kulaklık, ses komutu ya da ufak bir dokunuşla aktif edilebiliyor.
Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre Mi Air 2S modelinin etiket fiyatı yaklaşık olarak 56 dolar olarak belirlenmiş. Söz konusu cihazın satışı ilk olarak Çin’de başlayacak. Türkiye’ye ne zaman geleceği ise şu an için bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo, AnTuTu performans tablosunda mart ayının birincisi oldu!
Oppo akıllı telefon dünyasını sarsmaya devam ediyor. Firmanın en yeni cihazları, Find X2 Pro ve Reno 3 kendi sınıflarında mart ayının AnTuTu performans birincileri oldular.
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Mart ayının en yüksek puan toplayan iki cihazı da Oppo!
AnTuTu, her ay sonu olduğu gibi mart sonunda da performans tablosunu kullanıcılara duyurdu. Cihazlara uygulanan bazı testler üzerinden elde edilen puanlamalarla yapılan tablolarda Oppo rüzgarı esti diyebiliriz. Oppo Find X2 Pro ve Oppo Reno 3 kendi sınıflarında birinci olarak rakiplerine göz dağı verdi. Amiral gemisi yarışında artık Snapdragon 865‘li cihazları görmeye başladığımız şu dönemler de, Oppo Find X2 Pro 600 bin puan barajını geçerek hem bu anlamda bunu başaran ilk cihaz oldu hem de ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha yineledi. Oppo Find X2 Pro‘yu sırasıyla Xiaomi Mi 10 Pro ve Oppo Find X2 izledi. İşin orta segment kısmına geldiğimizde ise Oppo Reno 3, rakiplerinden daha yüksek skor alarak 400 bin barajını geçti ve rekabette ki yerini sağlamlaştırdı. Aynı şekilde Oppo Reno 3 cihazını ise, vivo X30 ve Redmi K30 takip etti.
Amiral gemisi telefon olarak karşımıza çıkan Oppo Find X2 Pro gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden almakta. 12 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleri ile gelen cihaz, 6.7 inç delikli ekran ile kullanıcıları karşılıyor. Arka tarafta üç kamera bulunan cihaz iki adet 48 MP‘lik kamera (bunlardan biri ana kamera bir diğeri 120 derecelik geniş açı kamerası) ve bir adet 13 MP‘lik telefoto lens ile gelmekte. Fiyatı da kendisi gibi şaşalı olan cihaz 1300 dolarlık bir etiketle satışa çıktı.
Oppo Find X2 Pro cihazına göre orta segmen rekabet için geliştirilen Oppo Reno 3 ise gücünü, MediaTek Dimensity 1000L‘den almakta. 8/12 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleriyle gelen cihazın damla çentik tasarımına sahip bir ekranı bulunmakta. Arka tarafta ise dört kamera bulunan cihazda kameralar sırasıyla, 64 MP‘lik ana kamera, 8 MP‘lik geniş açı, 2 MP‘lik derinlik ve yine 2 MP‘lik makro çekim kamerası olarak belirlenmiş. Cihaz 500 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olmakta
Genel
2021 VW Tiguan’ın hibrit GTE versiyonu test edilirken görüntülendi!
Bu haftanın başlarında Volkswagen, makyajlı Tiguan’ın plug-in hibrit versiyonunun geleceğini doğruladı. Kamuflajlı olarak test edilen araç, casus kameralara yakalandı.
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Aracın, Passat ve Golf‘ün elektrikli versiyonlarından da aşina olduğumuz eki alarak,”Tiguan GTE” olarak adlandırılması bekleniyor. Tiguan ailesinin diğer üyelerine kıyasla farklı ön ve arka tamponlara sahip olacak aracın prototipinde, gizli egzoz boruları ve sol ön çamurluktaki şarj portu göze çarpıyor.
Tiguan GTE’nin tahrik sistemi de dahil olmak üzere, 8. nesil Golf’ün plug-in hibrit versiyonu ile birçok ortak noktası bulunacak. Söz konusu hibrit Golf’te yer alan 150 beygir güç üreten 4 silindirli,1.4 litrelik turbolu motorun, 112 beygirlik elektrikli motor ile eşleştirildiği bir ünitenin, Tiguan GTE’de yer alması bekleniyor. Bu sistem toplamda 242 beygir güç, 400 Nm tork üretecek ve sadece altı ileri DSG şanzımanla alınabilecek.
13 kWh kapasiteli batarya taşıyan Golf GTE‘nin tamamen elektrikle sürüş mesafesi yaklaşık 60 km olarak biliniyor ve 130 km/s hıza kadar sıfır emisyonla gidebiliyor. Tiguan GTE’nin sahip olduğu ekstra hacimden ötürü, biraz daha büyük bataryaların araçta yer alması olası görünüyor.
Hibrit ünitenin kontrolleri ve alt menüleri haricinde, Tiguan’ın iç kısmındaki değişiklikler hakkında henüz bir bilgi yok. Fakat hibrit versiyona özel iç döşeme ve kaplama seçeneklerinin olma ihtimali bulunuyor.
Koronavirüs veya başka bir faktörden ötürü bir sorun yaşanmazsa, yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.
Genel
Makyajlı BMW 5-Serisi, dev böbrek modasına uymayacak!
2016 yılında yollara çıkan G30 kasa BMW 5-Serisi, ilk makyajı için test edilirken casus fotoğrafçılara yakalandı. Ayrıca plug-in hibrit bir versiyonu da görüntülendi.
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Alman üreticinin, makyajla birlikte ön taraftaki böbreklerin boyutunu, 7-Serisi’ndeki gibi devasa hale getirmesinden birçok kişi endişeliydi. Fakat görünüşe göre böbrekler aynı haliyle kalacak gibi.
Ön ve arka tamponların tasarımındaki yeniliklere uygun şekilde, ön ve arka farların da tasarımında güncellemeler mevcut. Çok fazla çeşitte olmaması beklenen birkaç yeni jant ve dış renk seçeneği dışında, aracın dış tasarımında fazla bir değişiklik olmaması bekleniyor.
Ayrıca casus fotoğraflarda da gözüktüğü üzere, 5-Serisi Touring prototipinde, sedan prototipinden farklı ön tampon tasarımına sahip. Bunun nedeni ise aracın yanlarında ve sol ön çamurluktaki fiş portunun üzerine yazan “Hibrit Test Aracı” ibaresinden anlaşılacağı üzere “plug-in hibrit” bir model olması.
BMW’nin şu anda satıştaki 5.30e iPerformance plug-in hibrit modeli, 4 silindirli 2.0 litrelik içten yanmalı üniteyi elektrik motoruyla destekleyerek 248 beygir güç ve 420 Nm tork sunuyor. Ayrıca 5.45e xDrive versiyonu ise, 7.45e modelindeki altı silindirli 388 beygirlik ünite ile alınabiliyor. Motor serisine ait diğer detaylar ise henüz bilinmiyor. Fakat BMW’nin CO2 emisyonunu daha da azaltmak adına, benzinli ünitelere parçacık filtreleri eklemesi bekleniyor.
İç mekanda ise mevcut 5-Serisi‘nde yer alan en son teknolojiler yer alacak. Önceki sızıntılarda görüldüğü kadarıyla direksiyonda yeni düğmelerin yanı sıra yeni bilgi-eğlence sistemi ve daha büyük ekranlı dijital göstergelerin yer alması bekleniyor. İç mekandaki diğer kısımların ise büyük oranda aynı kalması bekleniyor.
Alman üretici, aracı görücüye çıkardığında makyajlı 5-Serisi hakkında daha çok bilgiye ulaşacağız. Eğer Koronavirüs planları etkilemezse, birkaç ay içinde aracın tanıtımı yapılabilir.