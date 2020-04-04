Xiaomi Mi Air 2S kablosuz kulaklık tanıtıldı

Xiaomi, yeni tam kablosuz kulaklığı Mi Air 2s modelini Çin’de düzenlediği bir etkinlik ile duyurdu. Çinli üretici, giyilebilir teknolojiler tarafındaki ürün yelpazesini genişletiyor.

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Mi True Wireless Earphones 2 kablosuz kulaklık modelini lansmanını yapmıştı. Şirket şimdi de uygun fiyatlı Mi Air 2S modelini tanıttı.

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Xiaomi, Mi Air 2s’i performans açısından ciddi anlamda güçlendirmiş gibi görünüyor. Şarj kutusunun da kullanılmasıyla toplam 24 saat kullanım sunan yeni kablosuz kulaklık, performans ve kalite açısından serinin önceki modellerine göre ciddi anlamda güçlenmiş gözüküyor.

Xiaomi Mi Air 2S, çift çekirdekli bir işlemciye ev sahipliği yapıyor. Kulaklığın sahip olduğu yeni ses teknolojisi ile sol ve sağ kulaklıklarında ki ses akışını daha kararlı bir hale getiriyor. Böylece kablosuz kulak içi kulaklıklarda kronik olarak görülen ses gecikmesi sorununun olmayacağı belirtiliyor. Ayrıca kulaklıkta MIUI sistemi için tamamen optimize edilmiş LHDC Bluetooth kod çözme özelliğine yer verilmiş.

Tek bir şarj ile 5 saat aktif kullanım vadeden Mi Air 2S’in kutusunda bulunan Type-c bağlantısının yanı sıra Qi kablosuz şarj desteği de bulunuyor. Yani kulaklık kabınızı ister kablo ile isterseniz de Qi şarj standıyla şarj etmeniz mümkün. Xiaomi’nin sesli asistanı olan XiaoAI desteğine de sahip olan kulaklık, ses komutu ya da ufak bir dokunuşla aktif edilebiliyor.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre Mi Air 2S modelinin etiket fiyatı yaklaşık olarak 56 dolar olarak belirlenmiş. Söz konusu cihazın satışı ilk olarak Çin’de başlayacak. Türkiye’ye ne zaman geleceği ise şu an için bilinmiyor.