Xiaomi‘nin alt markası olan Redmi geçtiğimiz yılın son günlerinde Redmi Watch 3’ü piyasaya sürmüştü. Şimdi de Çinli teknoloji devi Redmi Watch 3 Lite adlı yeni bir modeli tanıtmaya hazırlanıyorlar. Yaklaşan bu akıllı saat, yakın zamanda hem SIRIM hem de IMDA sertifikalarını geçerek lansmana hazır olduğunu gösteriyor.

IMDA sertifika web sitesi, Redmi Watch 3 Lite’ı M2247W1 model numarasıyla listeledi ve bu akıllı saatin piyasaya sürülmesinin yakın olduğunu ima ediyor. Web sitesi cihaz hakkında fazla bilgi vermese de, çıkışının yaklaştığını doğrulayabiliriz. Yaklaşan bu saat hakkında şu ana kadar bildiklerimizi gözden geçirelim.

Son sertifikalar, Watch 3 Lite’ın Bluetooth v5 desteğiyle birlikte 2.87V Polimer Li-ion dahili pile sahip olacağını ortaya koydu. Saat, Redmi Watch 3 ile aynı dikdörtgene sahip olacak. Yan tarafta navigasyon için tek bir düğme olacak ve kayışlar çıkarılabilir olacak.

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Redmi Watch 3 Lite’ın alt kısmında kalp atış hızı sensörü ve manyetik şarj portu yer alıyor. Ancak, Bluetooth arama özelliğine sahip olmayabileceğini belirten mikrofon yok gibi görünüyor. Fiyat açısından bu modelin kaç dolar olacağı şimdilik bilinmiyor. Bakalım Redmi yine uygun fiyatlı bir akıllı saat ile karşımıza çıkacak mı? Bekleyip göreceğiz.