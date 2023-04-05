Xiaomi bugün yaptığı lansman ile yeni Redmi Note 12 Serisi’ni tanıttı. Seride iki farklı model bulunuyor. Bunlardan birisi Redmi Note 12 standart versiyon bir diğeri ise Redmi Note 12 Pro. Ülkemizde şimdilik bu iki model ile satışa çıkacak olan modellerin haricinde Redmi Note 12 Serisi’nin diğer versiyonlarının ise satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.

Ersin ve Eren de Xiaomi’nin yaptığı bu lansmanı, telefonların özelliklerini ve fiyatlarını yorumluyor. Peki siz Redmi Note 12 Serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Telefonları beğendiniz mi? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Redmi Note 12 Serisi fiyatları ise şu şekilde:

Redmi Note 12 6GB/128GB 8.4999 TL

Redmi Note 12 Pro 8GB/256GB 10.999 TL

Redmi Note 12 kutu açılışını izlemek için; https://youtu.be/t6NhxQiPQbM

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