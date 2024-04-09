Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir yeni uygun fiyatlı tableti olacak olan Redmi Pad Pro üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi Pad Pro şarj hızı sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Redmi Pad Pro şarj hızı nasıl olacak?

Redmi Pad Pro şarj hızı sızıntısı tabletin 3C sertifikasını almasıyla yapıldı. Redmi Pad Pro şarj hızı sızıntısına göre tablet 33W şarj hızına sahip olacak. Redmi Pad Pro şarj hızını destekleyen şarj cihazı da kutunun içerisinden çıkacak.

Bir önceki nesil: Redmi Pad

Redmi Pad, 2000 x 1200 piksel 2K çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 10,6 inç IPS LCD ekrana sahip. 400 nit maksimum parlaklık sunabiliyor. Bunların yanı sıra SGS göz koruması ve TUV Rheinland sertifikasına da sahip.

Kaputun altında, 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama ile birleştirilmiş bir MediaTek Helio G99 yonga seti bulunuyor. Ayrıca, kullanıcıların depolama kapasitesini 1 TB’a kadar genişletmesine olanak tanıyan bir microSD kart yuvasına da sahip. Cihaz, 18W hızlı şarjı destekleyen 8.000 mAh bataryadan güç alıyor.

İlginizi çekebilir: GTA 5 bu mod ile GTA 6 gibi görünüyor

Kameralara gelince, arkada 8 MP bir kamera; ön tarafta selfiler ve görüntülü aramalar için 105 derecelik geniş görüş alanına sahip 8 MP bir kamera var. Ayrıca ses için Dolby Atmos’u da destekleyen dört hoparlörlü bir sisteme sahip.