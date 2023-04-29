Xiaomi yeni arayüzü MIUI 14’ü Redmi Pad tablet modelinde kullanıma sundu. Android 13 tabanlı yeni sürüm, Hindistan’da kullanıma sunulurken diğer ülkelerde de yakın zamanda Redmi Pad kullanıcılarına ulaşacak.

Yeni MIUI 14 arayüzü ile Redmi Pad tabletlerde pek çok yenilik ve performans artışı yaşanacak. Öncelikle artık kullanılmayan bazı sistem uygulamaları kaldırılabilecek. Xiaomi’nin Foton Motoru sayesinde üçüncü parti uygulamaların pil tüketimi yüzde 22 oranında azalacak. Sistem genelinde ise yüzde 88’e varan performans artışı ve yüzde 16 pil tasarrufu sağlanacak. MIUI 14 aynı zamanda önceki sürüme göre yüzde 23 daha az depolama alanı kaplıyor. Güncelleme, V14.0.1.0.TLYINXM yapı numarasını taşıyor ve Nisan 2023 güvenlik yamasını içeriyor.

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Yeni arayüz Snapdragon 8 Gen 1, Snapdragon 8 Gen 1+ ve Snapdragon 8 Gen 2 işlemcilerle donatılmış Xiaomi cihazlar için optimize edildi. Kullanıcılara “süper simgeler” adı verilen yeni özellik sunuluyor. Ana ekrana farklı semboller ekleyebilme olanağı sağlayan bu özellik daha canlı bir görünüm sunuyor.

MIUI 14 güncellemesi Hindistan’da Redmi Pad kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Xiaomi’nin açıklamasına göre yeni arayüzün küresel çapta diğer Redmi Pad tabletlerine de yayınlanması planlanıyor.

Xiaomi MIUI 14’ü ilk duyurduğunda performans, güç verimliliği ve depolama alanı kullanımını geliştirmeyi hedeflediğini belirtmişti. Yeni arayüzün Redmi Pad tabletlerde de aynı vaatleri gerçekleştireceği anlaşılıyor. Kullanıcılar yeni MIUI 14 ile tabletlerinde akıcı bir kullanım deneyimi yaşayacaklar. Arayüzün Hindistan dışındaki Redmi Pad kullanıcılarına ne zaman sunulacağı Xiaomi tarafından henüz duyurulmadı. Güncelleme planları hakkında daha fazla detay önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.