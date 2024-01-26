Xiaomi bir süredir yeni yazılımı olan HyperOS güncellemesi üzerinde çalışıyor. Yazılım Xiaomi 14 ile birlikte Çin’de tanıtıldı. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi Pad HyperOS güncellemesi yayınlandı.

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Güncelleme 2 GB büyüklüğünde. Eğer Redmi Pad kullanıyorsanız ve halen Redmi Pad HyperOS güncellemesi almadıysanız, Ayarlar> Cihaz Hakkında> MIUI sürümü kısmından güncellemelerinizi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Redmi Pad HyperOS ile birlikte ne sunuyor?

Redmi Pad, 2000 x 1200 piksel 2K çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 10,6 inç IPS LCD ekrana sahip. 400 nit maksimum parlaklık sunabiliyor. Bunların yanı sıra SGS göz koruması ve TUV Rheinland sertifikasına da sahip.

Kaputun altında, 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama ile birleştirilmiş bir MediaTek Helio G99 yonga seti bulunuyor. Ayrıca, kullanıcıların depolama kapasitesini 1 TB’a kadar genişletmesine olanak tanıyan bir microSD kart yuvasına da sahip. Cihaz, 18W hızlı şarjı destekleyen 8.000 mAh bataryadan güç alıyor.

Kameralara gelince, arkada 8 MP bir kamera; ön tarafta selfiler ve görüntülü aramalar için 105 derecelik geniş görüş alanına sahip 8 MP bir kamera var. Ayrıca ses için Dolby Atmos’u da destekleyen dört hoparlörlü bir sisteme sahip.