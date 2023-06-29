Xiaomi’nin alt markası redmi, FCC web sitesinde görülen Redmi Pad 2’nin yakında piyasaya sürüleceği için hazırlıklarını sürdürüyor. Tabletin teknik özellikleri çevrimiçi olarak sızdırıldı ve şimdi performans detayları Geekbench testinde ortaya çıktı.

Resmi lansmandan önce Redmi Pad 2 (model numarası 23073RPBFC), Geekbench platformunda listelendi. Liste, tabletin sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olacağını gösteriyor: dört çekirdek 2.40GHz’de çalışırken diğer dört çekirdek 1.90GHz’de çalışacak. Bengal kod adlı yonga seti, Redmi Pad 2’nin Qualcomm Snapdragon 680 işlemci tarafından destekleneceğini öne sürüyor.

Bu gelişme, önceki Redmi Pad’in daha güçlü MediaTek Helio G99 işlemciye sahip olması ve Snapdragon 680’ın bir düşüş olarak algılanması nedeniyle bazı tartışmalara yol açtı. Cihazda 4GB RAM bulunuyor ve Android 13 işletim sistemiyle çalışıyor. Geekbench 6’nın performans testine göre, tek çekirdekli testte 415 puan ve çok çekirdekli testinde 1411 puan elde ediliyor. Geekbench listelemesi, diğer ayrıntıları sağlamadığı için şu ana kadar açıklanan Redmi Pad 2 hakkında mevcut bilgilere dayanıyor.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi 13T Serisi Geliyor! Amiral Gemileri Selam Duracak!

Önceki raporlara göre, Redmi Pad 2’nin muhtemelen uygun fiyatlı bir IPS LCD panel kullanacağı ve 2K çözünürlüğe sahip bir ekranla geleceği tahmin ediliyor. Ekran boyutu 10 ila 11 inç arasında olması beklenirken, bazı kaynaklar 10,95 inçlik bir diyagonal ölçüm olduğunu belirtiyor. Ayrıca, tabletin sorunsuz bir 90Hz yenileme hızını desteklediği söylentileri de var.

Tabletin uzun süreli kullanım sağlamak için önemli bir 8.000 mAh pil ile donatılması bekleniyor. Kamera özellikleri açısından, Pad 2’nin günlük çekimler için tek bir arka kamera sensörüne sahip olacağı ve muhtemelen 8MP çözünürlüklü bir lens kullanacağı tahmin ediliyor. Selfie çekimleri ve görüntülü aramalar için ise muhtemelen 5MP ön kamera bulunacak. Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz bilinmeyen bu model bakalım orta segmenti karıştırabilecek mi?