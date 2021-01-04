Redmi Note 9T modelinin çıkış tarihi belli oldu!

Yeni nesil amiral gemisi olan Samsung Galaxy s21 Ultra kılıfı ve kalemi ile sızdı. Telefonun 14 Ocak’ta yapılacak bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

İlginizi çekebilir: TSMC ve Samsung, 3 nm sürecinde sıkıntılar yaşıyor!

reklam

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un, yeni nesil akıllı telefonları yolda. Şirketin popüler Galaxy serisi, 14 Ocakta yapılacak olan bir lansmanda tüketicilerle buluşacak. Yaklaşan lansmanla beraber, sızıntılar da gelmeye devam ediyor. Bu sızıntılardan biri de son dönemde geldi. Samsung Galaxy S21 Ultra kılıfı ve kalemi sızdı. Telefonun zaten kalemle geleceği biliniyordu ancak, bu kanlı canlı ilk görüntülenmesi oldu.

Samsung Galaxy S21 kılıfı ve kalemi

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung’un, yeni nesil telefon serisi Samsung Galaxy S21, şirketin bazı pazarlarda Qualcomm Snapdragon 888, bazı pazarlarda ise Exynos 2100 ile piyasaya süreceği yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon ailesi. Bu telefonun Ultra modeline ait kılıf ve kalem ise görselleriyle ortaya çıktı. Bu telefon Note serisinde olduğu gibi büyük bir ekrana ve kalem desteğine sahip olacak. Telefonun kalem desteğine sahip olacağı zaten biliniyordu. Böylelikle, S ve Note serisi arasındaki son fark da ortadan kalkmış oldu. Sızıntılarda çok fazla detay gözükmese de arkadaki beşli kamera dizilimi dikkat çekiyor.

Note serisi tarihe mi karışıyor?

Samsung’un, bir sene içerisinde çıkardığı iki adet amiral gemisi telefon serisi vardı. Bunlardan biri sene başında çıkardığı Galaxy S serisi, diğeri ise yaklaşık altı ay sonra çıkardığı Note serisi. Bu iki seri arasındaki en büyük fark ise, boyut ve kalemdi. Lakin aradan geçen yıllarda boyut ve performans anlamında iki telefon da birbirine yaklaştı ve aradaki tek fark kalem kaldı. Görünen o ki Güney Koreli teknoloji devi, bu durumu Samsung Galaxy S21 Ultra ile değiştirmeyi planlıyor. Bu durum popüler Note serisinin sonu anlamına geliyor olabilir. Şirketin bu seriyle ilgili planları, gelecek dönemlerde belli olacak gibi.

Sizin için hazırladığımız hepsi burada öneri listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın.