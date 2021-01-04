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Apple Watch kullanıcıları için “Yeni Yıl Kutlaması” yarışması başladı!
Apple’ın yıllık “Yeni Yıl Kutlaması” Aktivite Ödülleri, son birkaç gündür Apple Watch ve iPhone’daki Fitness uygulamasında görünmeye başladı.
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Apple Watch aktivite rozetleri
Yarışmanın kuralları önceki Yeni Yıl ödüllerine benziyor ve kullanıcıların Ocak ayında arka arkaya yedi gün boyunca üç Aktivite halkasının tümünü kapatmasını gerektiriyor.
Yeni Yıl Kutlaması
“2021’e iyi başlayın. Ocak ayında art arda yedi gün halkalarınızın üçünü de kapatarak bu ödülü kazanın.”
Ödülü yalnızca üç egzersiz halkasını da eksiksiz olarak art arda yedi gün boyunca başarıyla kapatırsanız alabilirsiniz. Hafta boyunca süren mücadele ay içinde herhangi bir zamanda tamamlanabilir, ancak geçerli olması için bu ay sonundan önce tamamlanması gerekiyor.
Yarışmayı tamamlamak, kullanıcılara iPhone ve Apple Watch’taki Fitness uygulamasının Ödüller bölümünde görüntülenebilen benzersiz bir rozet kazandırıyor.
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Apple, ödülü pek çok kişinin kilo verme veya formda kalma kararı vereceği bir zamanda sunuyor. Doğal olarak, Apple Watch’un fitness izleme yetenekleri kullanıcılara bu konuda yardımcı olabiliyor.
Apple Watch’ta ve iOS için Fitness uygulamasında görüntülenebilen rozet, “2021” yılının yukarısında bulunan bir kemer içindeki kırmızı, yeşil ve mavi halkalardan oluşuyor.
Pandemi döneminde insanlar evlerinde çok daha fazla zaman geçirdikleri için Apple 2020 boyunca zorlu etkinlikler sunmaktan kaçınmıştı, bu nedenle geleneğin geri döndüğünü görmek güzel ve gelecek yıl için umut verici bir durum.
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Apple Watch nasıl sıfırlanır?
İster satmayı, takas etmeyi, geri dönüştürmeyi veya eski Apple Watch cihazınızı başka birine vermeyi planlıyor olun, ondan kurtulmadan önce yapmanız gereken biraz iş var ancak endişelenmeyin, yapmanız gerekenleri adım adım bu yazıda anlatıyoruz.
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Apple Watch’u fabrika ayarlarına döndürme
Apple Watch’unuzdan kurtulmayı planlıyorsanız, özellikle de satıyorsanız veya başkasına veriyorsanız, önce eşlemesini kaldırmalısınız. Eşleştirmeyi kaldırmak, Aktivasyon Kilidi’ni devre dışı bırakır ve başkalarının onu telefonlarıyla eşleştirmesine izin verir. Apple Watch’unuzu, özellikle de orijinal Apple Watch veya Apple Watch Series 1 gibi eski bir modeli başkasına vermeyi planlıyorsanız, eşlemesini kaldırmak ve silmek akıllıca bir fikir olacaktır.
İşlem oldukça uzun sürebilir, bu nedenle sıfırlama işlemi gerçekleşirken her iki aleti de şarj cihazında bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.
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Apple Watch’un iPhone’la eşleşmesi nasıl kaldırılır?
- Eşlemeyi kaldırırken Apple Watch’unuz ile iPhone’unuzu birbirine yakın tutun.
- iPhone’unuzda Watch uygulamasını açın.
- Saatim sekmesine gidin ve Tüm Saatler’e dokunun.
- Eşlemesini kaldırmak istediğiniz saatin yanındaki Bilgi simgesine dokunun.
- Apple Watch Eşlemesini Kaldır’a dokunun.
- Onaylamak için tekrar dokunun. Aktivasyon Kilidi’ni devre dışı bırakmak için Apple Kimliği parolanızı girmeniz gerekebilir.
Artık Etkinleştirme Kilidi devre dışı bırakıldığına göre, tüm içeriğinizi ve ayarlarınızı Apple Watch’unuzdan rahatça silebilirsiniz.
Önemli: Apple Watch pilinizi %50’nin üzerinde tutmanız ve fabrika ayarlarına sıfırlamak için şarj cihazının üzerinde olması gerekir.
Apple Watch’unuzu fabrika ayarlarına döndürme
- Apple Watch’unuzda Ayarlar’a dokunun
- Genel’e dokunun
- Sıfırla’ya dokunun
- Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil’e dokunun
- Tümünü Sil’e dokunun
Bu işlemlerin ardından akıllı saatiniz fabrika ayarlarına döndürülür ve size dair tüm bilgiler silinerek yeni kullanıcıya hazır hale getirilmiş olur.
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OnePlus Band kanlı canlı görüntülendi!
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan OnePlus tarafından yeni bir akıllı bileklik tanıtılacağı sızıntıları daha da güçlendi. Şirket, Xiaomi’nin Mi Band serisine yakın rakip olabilecek bir akıllı bileklik üzerinde çalışıyor. OnePlus’ın resmi Facebook sayfasında paylaşılan görselle yakında tanıtılacağı doğrulanan bileklik, fiyat/performans oranıyla dikkat çekebilir.
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OnePlus Band 11 Ocak’ta gelebilir!
Şirket tarafından gelen bu paylaşımın ardından piyasada tanınmış bazı “leakster”lar da detaylı paylaşımlar yapmaya başladı. Ishan Agarwal ve Mukul Sharma tarafından yapılan paylaşımlar akıllı bilekliğin birçok özelliğini ortaya koydu. 1.1 inçlik renkli AMOLED ekran, 13 farklı egzersiz modu ve IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası en çok dikkat çeken birkaç özellik.
Some more. https://t.co/AO2CnEc7nn pic.twitter.com/VeVEHfH81W
— Mukul Sharma (@stufflistings) January 4, 2021
Bunların yanı sıra uyku takibi, 7/24 kalp atışı ölçümü ve kandaki oksijen düzeyini (SpO2) de ölçebilen saat tüm bu özellikleri 14 günlük batarya ömrüyle taçlandırıyor. Bileklik, tüm bu özellikleriyle Mi Band 5’e oldukça benzemekte. Temel özelliklerinin yanı sıra tasarımının da ortaya çıktığı fotoğraflar sızdırılan akıllı bilekliğin birçok farklı renkte satışa sunulması olası. 34-40 dolar gibi bir fiyatla tanıtılması beklenen OnePlus Band’in 11 Ocak’ta Hindistan’da lansmanının yapılması bekleniyor.
Siz de OnePlus Band’in ülkemize gelmesini beklemeden bir akıllı bileklik veya saat almak isterseniz HepsiBurada ve Trendyol linklerimizi takip ederek HWP’ye de destek olabilirsiniz.
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BİM oyuncu bilgisayarı ve ekipmanları satacak | Tarih 13 OCAK
BİM oyuncu bilgisayarı ve oyuncu ekipmanları satacağını aktüel broşüründe bizlere duyurdu. Diğer mağazalara göre çoğu üründe daha uygun fiyatlarla karşımıza çıkan mağazanın kampanyaları takip eden kullanıcılarını mutlu etmeye devam ediyor.
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BİM aktüel listesinde oyuncular için masa, bilgisayar ve kulaklıklar dikkat çekiyor
Özellikle oyuncuların piyasada bulabilecekleri fiyatlardan daha düşük fiyatlarla ürünleri sık sık bizlere sunan BİM oyuncu ekipmanlarıyla yeni yılın ilk büyük kampanyasına imza attı. Listede oyuncuların oldukça beğeneceği ürünler bulunmakta.
Listede bulunan HP marka laptop özellikle piyasa şartlarını göz önüne aldığımızda sunduğu özelliklerle tercih edilebilir. Cihaz İntel i5 10300H işlemciyle ve NVIDIA’nın 1050 ekran kartıyla geliyor. 8 GB RAM ve 256 GB SSD cihazda bulunuyor. Ekran yenileme hızının 60 Hz olduğunu ve ürünün freedos yani işletim sistemi olmadan geldiğini belirtelim. Bu fiyat aralığında diğer tercihlere bakmanızda fayda olacağını da söylemeden geçmeyelim.
Bu ürün ve benzerlerinin de içinde bulunduğu Hepsiburada listemize burdan ulaşabilirsiniz.
Listedeki diğer dikkat çeken ürünlerden Steelseries Arctis 1 650 TL’den daha yukarı fiyatlarla karşımıza çıkıyor. 349 TL fiyatıyla tercih edilebilir ürünler arasında. Steelseries markasına ait Rival 3 oyuncu mouse ise 349 TL fiyatıyla şu an satın alınabiliyor. Bu fiyatları göz önüne aldığımızda BİM’in sunduğu fiyatlar avantajlı duruyor. Kablosuz mouse isteyenler için HP markasının X200 ürünü de bulunuyor. Fiyatı ise 69.90 TL. Ürün piyasa fiyatına göre daha uygun rakamlarla sunuluyor.
Özellikle oyuncu ürünleriyle ön planda olan bültende MDF yapıya sahip profesyonel oyuncu masası bulunmakta. Fiyat olarak ise 399 TL gibi bir fiyata satılıyor. Sunduğu özelliklere baktığımızda ihtiyacı olanlar için bakmalarında fayda olabileceğini belirtelim.
Listenin devamında Trust ve Polosmart markasının ürünleri de bulunmakta. Trust markasının 149 TL fiyatla sunduğu tripod mikrofon sistemi tercih edilebilir ürünler arasında.
Tüm bunlara ek olarak ürünlerden memnun kalmadığınız takdirde herhangi bir deforme bulunmadığı sürece BİM mağazalarının sizlere yardımcı olduğunu belirtelim. Ürünlerin internet fiyatlarını kıyaslamanızı sizlere tavsiye ediyoruz.
BİM oyuncu ekipmanlarıyla özellikle fiyat anlamında bizlere uygun fiyata kaliteli ürünler sunmaya devam ediyor.
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