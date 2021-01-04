Apple’ın yıllık “Yeni Yıl Kutlaması” Aktivite Ödülleri, son birkaç gündür Apple Watch ve iPhone’daki Fitness uygulamasında görünmeye başladı.

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Apple Watch aktivite rozetleri

Yarışmanın kuralları önceki Yeni Yıl ödüllerine benziyor ve kullanıcıların Ocak ayında arka arkaya yedi gün boyunca üç Aktivite halkasının tümünü kapatmasını gerektiriyor.

Yeni Yıl Kutlaması

“2021’e iyi başlayın. Ocak ayında art arda yedi gün halkalarınızın üçünü de kapatarak bu ödülü kazanın.”

Ödülü yalnızca üç egzersiz halkasını da eksiksiz olarak art arda yedi gün boyunca başarıyla kapatırsanız alabilirsiniz. Hafta boyunca süren mücadele ay içinde herhangi bir zamanda tamamlanabilir, ancak geçerli olması için bu ay sonundan önce tamamlanması gerekiyor.

Yarışmayı tamamlamak, kullanıcılara ‌‌iPhone ve Apple Watch’taki Fitness uygulamasının Ödüller bölümünde görüntülenebilen benzersiz bir rozet kazandırıyor.

Apple, ödülü pek çok kişinin kilo verme veya formda kalma kararı vereceği bir zamanda sunuyor. Doğal olarak, Apple Watch’un fitness izleme yetenekleri kullanıcılara bu konuda yardımcı olabiliyor.

Apple Watch’ta ve iOS için Fitness uygulamasında görüntülenebilen rozet, “2021” yılının yukarısında bulunan bir kemer içindeki kırmızı, yeşil ve mavi halkalardan oluşuyor.

Pandemi döneminde insanlar evlerinde çok daha fazla zaman geçirdikleri için Apple 2020 boyunca zorlu etkinlikler sunmaktan kaçınmıştı, bu nedenle geleneğin geri döndüğünü görmek güzel ve gelecek yıl için umut verici bir durum.