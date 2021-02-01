Xiaomi’nin bütçe dostu orta sınıf telefonu Redmi Note 9S, Android 11 güncellemesi alıyor. Xiaomi, başarılı güncelleme takvimine devam ediyor.

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Xiaomi, dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi. Çinli şirket, özellikle fiyat, performans oranı yüksek modellerle ön plana çıkıyor. Redmi ve Poco isimli alt markaları sayesinde uygun fiyata yüksek özellikler sunan üretici, bu uygun fiyatlı modellerde bile güncelleme desteği vermeye devam ediyor. Bu fiyat, performans modellerinden biri olan Redmi Note 9S, Android 11 güncellemesi alıyor. Xiaomi, güncelleme konusunda diğer Android akıllı telefon üreticilerinin önünde olmaya devam ediyor.

Redmi Note 9S Android 11 güncellemesi alıyor

Xiaomi’nin alt markası olan Redmi modellerinden, son güncellenen cihaz Redmi Note 9S oldu. 2020 yılının ilk aylarında çıkan telefon Android 11 üzerine kurulmuş, MIUI 12 stabil güncellemesi alıyor. RJWMIXM numaralı güncelleme, 2.3 GB boyutunda ve Ocak güvenlik yamasıyla beraber geliyor. Söz konusu akıllı telefonlar olunca, güncelleme aynı zamanda optimizasyon ve hata ayıklama anlamına geliyor. Bu sebeple uygun fiyatlı, popüler modellerin Android’in son güncellemesini alması oldukça önemli hale geliyor. Güncellemenin zamanı bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. Ancak, çok yakın sürede tüm modellere verilmiş olması bekleniyor. Redmi Note 9S, Android 11 güncellemesi Xiaomi için ilk değil. Şirket hali hazırda güncellemeler konusunda pek çok rakibinin önüne geçmiş durumda. Şirket, özellike Android üreticiler arasında muhtemelen ilk sıralardadır.

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Telefonun özellikleri