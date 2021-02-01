Apple, batıl inanç nedeniyle iPhone 13’ü atlayabilir!

Apple‘ın yaklaşmakta olan yeni akıllı telefon serisi ile ilgili isimlendirme konusunda bazı yeni gelişmeler ortaya çıktı. Şirketin yeni serisinin iPhone 13 olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı henüz belli değil. Fakat bazı kaynaklara göre Apple‘ın yeni iPhone serisi, iPhone 12S olacak. Analistlere göre şirket, iPhone 13 serisini atlayacak. Çünkü, birçok batı kültüründe “13” sayısına ürkütücü gözle bakılıyor. Teknoloji üreticileri bazen bu şekilde kararlar alabiliyor. Örneğin, Qualcomm kısa süre önce amiral gemisi yonga setine Snapdragon 888 ismini verdi. Bunun nedeni, “888” sayısının Çin’de şanslı bir sayı olarak görülmesidir.

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Apple, yeni cihazlarında nasıl bir isimlendirmeye gidecek?

Popüler bir sızıntı kaynağı, yeni iPhone serisinin iPhone 12S adıyla geleceğini söylüyor. Ayrıca geçtiğimiz senelerde Apple‘ın bu tarz bir isimlendirme kullanması da bu olasılığı yükseltiyor. Cihazlara gelen “S” takısının model yükseltme anlamına gelmesi, kullanım ihtimalini arttırıyor. Jon Prosser‘a göre Tim Cook ve diğer Apple yöneticileri “13” sayısına batıl inanç nedeniyle sıcak bakmıyor. Bu yıl iPhone 12S isimlendirmesi kullanılırsa gelecek sene “13” sayısı geçilip iPhone 14 serisi altında yeni cihazlar tanıtılacaktır.

Söylentilere göre iPhone 12S serisi, 120 Hz LTPO ekran, yeni bir kamera teknolojisi ve daha küçük ön çentik ile gelecek. Ayrıca bazı kaynaklar, çentik yerine çift nokta kameranın kullanılabileceğini söylüyor. Apple, bu cihazı gelecek sene eylül veya ekim ayında piyasaya sürecek. Bionic çiplerde kullanılan A13 Bionic gibi isimlendirmeler şirketin tarihinde bulunduğu için beklemekte fayda var. Yaz aylarında cihazlar hakkında daha net bilgiler ortaya çıkacaktır.