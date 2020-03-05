Redmi Note 9 Pro Geekbench’te görüntülendi.

Xiaomi‘nin fiyat performans cihazları olan Redmi Note serisi, yeni telefonlarına kavuşuyor. Edinilen bilgilere göre serinin kuvvetli telefonu olarak adlandırılan Redmi Note 9 Pro, Geekbench üzerinde görüntülendi.

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Bazı teknik özellikler ortaya çıktı

12 Mart tarihinde Hindistan‘da tanıtımı yapılacak cihazlardan biri olan Redmi Note 9 Pro, özellik olarak Redmi Note 9‘un abisi sayılıyor. Keza Geekbench sonuçları ortaya çıkan cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. cihazın 6 GB RAM ve Android 10 ile geleceği testler sayesinde kesinleşti. Buna rağmen 4 GB ve 8 GB RAM seçeneklerine de cihazın sahip olacağı belirtiliyor. Tek çekirdek performansında 569, çoklu çekirdek performansında da 1755 puan alan cihaz, bizleri Snapdragon 720G ile karşılayacak gibi gözüküyor. Arka panelde dörtlü kamera sistemi ile gelecek cihaz kamera konusunda orta seviye telefonlar arasında ki yarışta iddialı. Cihazın Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro cihazlarında daha önce gördüğümüz kamera modülüne benzer bir görüntü ile karşımıza çıkacağı da gelen bilgiler arasında.

Detaylı teknik özellikleri henüz ortaya çıkmayan cihazın performansı konusunda en verimli yorumlar tanıtımdan sonra yapılabilecek gibi gözüküyor. Redmi‘nin de bazı özellikler ve cihaz performansı hakkında ufak detaylar vermesi heyecanı arttırıyor. Zira önceden verilen detaylarda ilk olarak cihazın oyunlarda etkileyici bir performans ile karşımıza çıkacağı belirtildi. Ayıca şarj konusunda da eşi benzeri görülmemiş şeklinde bir yorum firma tarafından paylaşılmış. Fiyat performans konusunda oldukça başarılı olan Redmi Note ailesinin yeni üyeleri 12 Mart tarihinde görücüye çıkacak.