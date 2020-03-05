Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9 Pro Geekbench’te görüntülendi.
Xiaomi‘nin fiyat performans cihazları olan Redmi Note serisi, yeni telefonlarına kavuşuyor. Edinilen bilgilere göre serinin kuvvetli telefonu olarak adlandırılan Redmi Note 9 Pro, Geekbench üzerinde görüntülendi.
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Bazı teknik özellikler ortaya çıktı
12 Mart tarihinde Hindistan‘da tanıtımı yapılacak cihazlardan biri olan Redmi Note 9 Pro, özellik olarak Redmi Note 9‘un abisi sayılıyor. Keza Geekbench sonuçları ortaya çıkan cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. cihazın 6 GB RAM ve Android 10 ile geleceği testler sayesinde kesinleşti. Buna rağmen 4 GB ve 8 GB RAM seçeneklerine de cihazın sahip olacağı belirtiliyor. Tek çekirdek performansında 569, çoklu çekirdek performansında da 1755 puan alan cihaz, bizleri Snapdragon 720G ile karşılayacak gibi gözüküyor. Arka panelde dörtlü kamera sistemi ile gelecek cihaz kamera konusunda orta seviye telefonlar arasında ki yarışta iddialı. Cihazın Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro cihazlarında daha önce gördüğümüz kamera modülüne benzer bir görüntü ile karşımıza çıkacağı da gelen bilgiler arasında.
Detaylı teknik özellikleri henüz ortaya çıkmayan cihazın performansı konusunda en verimli yorumlar tanıtımdan sonra yapılabilecek gibi gözüküyor. Redmi‘nin de bazı özellikler ve cihaz performansı hakkında ufak detaylar vermesi heyecanı arttırıyor. Zira önceden verilen detaylarda ilk olarak cihazın oyunlarda etkileyici bir performans ile karşımıza çıkacağı belirtildi. Ayıca şarj konusunda da eşi benzeri görülmemiş şeklinde bir yorum firma tarafından paylaşılmış. Fiyat performans konusunda oldukça başarılı olan Redmi Note ailesinin yeni üyeleri 12 Mart tarihinde görücüye çıkacak.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 Lite özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı!
Nisan ayında tanıtılması beklenen OnePlus 8 serisi, yeni bir üyeyi daha arasına katmaya hazırlanıyor. Markanın fiyat/performans alanındaki yeni oyuncusu OnePlus 8 Lite, orta seviye cihazlar arasında işleri karıştırabilir!
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OnePlus 8 Lite, MediaTek işlemci ve 90Hz ekran ile geliyor!
2015 yılında kullanıcılarla buluşan OnePlus X, dönemine göre ekonomik fiyatı ve başarılı özellikler sunmasıyla dikkat çekmeyi başarmıştı. Ancak marka, gelişme potansiyeli bulunan bu modelin devamını getirmemeyi tercih etti. Geçtiğimiz aylarda ilk detayları ortaya çıkan OnePlus 8 Lite ise OnePlus X modelinin uzun süredir beklenen devam cihazı olmayı başarabilir.
Hindistan kaynaklı haberlere göre, ürünün tasarımından sonra teknik özellikleri de detaylandı. 6.4 inçlik AMOLED bir ekrana sahip olan OnePlus 8 Lite, Full HD+ çözünürlük ve 90Hz tazeleme hızıyla öne çıkıyor. Aynı zamanda delikli ekran yapısı ve ekran altı parmak izi okuma teknolojisi de dikkat çekiyor. Gücünü 7 nm üretim tekniğine sahip MediaTek Dimensity 1000 işlemciden alacak olan telefon, böylece kullanıcısına orta-üst seviye performans sunacak. Ayrıca işlemcinin dahili olarak 5G desteği barındırması da önemli bir avantaj olarak görülüyor.
8 GB RAM ve 128/256 GB depolamayla gelen 8 Lite, iddia edildiği gibi üçlü arka kamera yapısına sahip olacak. 48+16+12 megapiksel çözünürlüklü arka kamera paketinin yetenekleri ise henüz bilinmiyor. Şarj tarafında ise 4.000 mAh kapasiteli batarya ve 30W hızlı şarj desteği dikkat çekiyor.
OnePlus 8 serisi resmi olarak Nisan ayı içerisinde duyurulacak. Serinin kırpılmış sürümünün ise büyük ihtimalle Temmuz ayında tanıtılabileceği belirtiliyor. İddialara göre telefonun Avrupa’da 450 Euro’dan başlayan fiyat etiketine sahip olacağını da belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9 Pro tasarımı gerçek haliyle görüntülendi
Xiaomi, Redmi Note 9 Pro ve diğer Note 9 modellerinin 12 Mart’ta Hindistan’da duyurulacağını daha önce doğrulamıştı. Yeni sızdırılan görüntü ile beraber; cihazın arka tasarımı, ortada bulunan dörtlü kamera modülü ve mavi renk seçeneğindeki gradyan renk dağılımı da ortaya çıkmış oldu.
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Redmi Note 9 Pro ile ilgili sızdırılan görselde neler dikkat çekiyor
Sızdırılan görsel Instagram üzerindeki TechDroider hesabından paylaşıldı. Cihazın arka tarafına baktığımızda dört kameradan oluşan bir kamera modülünün bizi karşılayacağının kesinleştiğini görüyoruz. Arka kapak üzerinde ise herhangi bir parmak izi okuyucu göremiyoruz. Bu da parmak izi okuyucunun güç düğmesine entegre edilmiş olabileceği izlenimi uyandırıyor. Çok düşük bir ihtimalle de parmak izinin ekran altında olma olasılığı da mevcut. Fakat belirttiğimiz gibi bunun çok küçük bir olasılık olduğunu tekrar vurgulayalım. Kameranın altında ise LED flaş mevcut.
Redmi Note 9 geçtiğimiz günlerde Geekbench testlerine dahil olmuştu. Geekbench testinden açığa çıktığı kadarıyla ise cihaz 6 GB Ram ve Android 10 işletim sistemine sahipti. İşlemci ile ilgili ise herhangi kesinleşmiş bir bilgi gözükmezken muhtemelen Qualcomm’un Snapdragon 720G işlemcisi ile gelecek. Ayrıca 22.5 W hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor; bu değer biraz düşük gibi gözükse de yeterli olacaktır diye tahmin ediyoruz. Cihazın ülkemizde ne zaman satışa çıkacağını bilmiyoruz fakat umarız ki; ülkemizde satışa çıktığında Redmi markası çoğu cihazında olduğu gibi bu cihazı da uygun bir fiyatla satışa sunar.
Akıllı Telefonlar
Nokia 5.2 Captain America Geekbench’te görüldü
Nokia 5.2 “Captain America” isimli akıllı telefon Geekbench testinde görüntülendi. Nokia’nın merakla beklenen orta segment telefonunun lansman öncesinde bazı özellikleri ortaya çıktı.
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HMD Global‘in bütçe dostu yeni akıllı telefonu Nokia 5.2 MWC 2020‘nin iptal edilmesinin ardından 19 Mart’ta Londra’da tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde sızıntılarıyla tanınan Twitter kullanıcısı Evan Blass, Nokia 5.2’nin bazı özelliklerini ve görsellerini paylaşmıştı.
Basına sızan Geekbench testine göre Nokia 5.2, Qualcomm’un sekiz çekirdekli bir işlemcisi ve 3 GB RAM ile gelecek. Akıllı telefonun işlemcisinin 1.80 GHz saat hızına sahip olduğu görülüyor. Bu işlemci, tek çekirdekte 313, çoklu çekirdekte 1419 puan alıyor. Ayrıca cihazın kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkması bekleniyor.
İşlemci konusunda net bir bilgi olmasa da orta segment cihazlarda kullanılan Snapdragon 660, 665 veya 632 işlemcilerinden biri ile geleceği tahmin ediliyor. Nokia 5.2 ayrıca 6.2 inç ekrana, 3.500 mAh bataryaya, 64GB dahili depolama alanına ve 4GB’a kadar RAM‘e sahip olacağı öngörülüyor.
Paylaşılan görsellere göre Captain America kodlu cihaz, damla çentik ile dizayn edilmiş bir ön tasarıma sahip. Bunun yanı sıra arka tarafta daire şeklinde bir plakaya yerleştirilmiş dört adet kamera bulunurken, bu kameraların ortasına dual-flaş konumlandırılmış. Plakanın hemen altında parmak izi okuyucusunu da görürken, Nokia ibaresi her zamanki yerini korumuş.