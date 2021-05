Redmi Note 8 2021 modeli görücüye çıktı!

Dünyanın önde gelen premium akıllı telefon markalarından TECNO Mobile, 35 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başladı. Mevcut yatırım ile pazarda hem ürün hem de iş modeli anlamında değişim yaratmayı hedefleyen TECNO Mobile’ın Türkiye Ülke Müdürü Hank Li, “ İstanbul Pendik’teki üretim tesisimizde yaklaşık bin kişilik bir istihdam yaratmayı ve yüzde 10 pazar payı hedefimiz doğrultusunda Türkiye’deki yatırımlarımızı uzun vadede artırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Hükümetin doğrudan yabancı yatırım (FDI-foreign direct investment) çekmek için oluşturduğu olumlu yatırım ortamının önemine işaret eden Li, “ Türkiye’ye yatırım yapma kararımızda hükümetin vizyoner yaklaşımı ve sunduğu cesaret verici yatırım iklimi önemli rol oynadı. Türkiye ekonomisine inanıyor ve bizim için çok değerli olan bu pazardaki güçlü oyuncular arasında yer almayı arzu ediyoruz. Bu noktada koyduğumuz yüzde 10’luk pazar payı hedefi, bu yönde atılmış bir ilk adım. Bu pazarda kalıcı bir oyuncu olma stratejisiyle hareket ederek bu doğrultuda istihdam ve yatırım planlarımızı oluşturuyoruz” dedi.

Akıllı telefon pazarının iddialı oyuncularından

Sunduğu teknolojik ürünler ve iş modeli ile yatırımcı tarafında da kabul ve itibar gören TECNO Mobile’ın ana şirketi TRANSSION Holdings’in piyasa değeri Eylül 2019’daki birincil halka arzında 4,96 milyar dolarlık piyasa değeri elde ederken, Nisan 2021 itibariyle yaklaşık beş katı değere ulaştı. Konuyu değerlendiren Li, “TRANSSION’un sadece geçen yıl yaşanan yüzde 262’lik artışla, Nisan 2021 itibariyle 24 milyar dolara yaklaşan piyasa değeri bu başarının şans eseri olmadığını gösteriyor. Bu rakamlar, TECNO’nun Türkiye’ye yönelik katma değerli yatırım kararı ve istihdama verdiği önemin göstergelerini oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Hem global hem yerel ihtiyaca hitap ediyor

Manchester City Futbol Kulübü gibi birçok uluslararası yapının sponsoru olarak küresel bir marka kimliğine sahip olan TECNO’nun Türkiye pazarında önemli bir oyuncu haline gelmeye yönelik yatırımı, Türkiye’nin büyümesinin yanısıra yeni iş yaratılmasına da katkıda bulunacak.

Türkiye’deki kullanıcıların deneyim kalitesini yükseltmeye yönelik olarak üretim süreçlerinin yanısıra destek ve servis alanına da yatırım yapmayı planladıklarını ileten Li sözlerine şu şekilde devam etti: ’’Çin’de Merkezi Shenzen’de kurulmuş olan telekomünikasyon sektörüne yönelik güçlü Ar-Ge bölümümüz, TECNO Mobile’ın telefonlarının en gelişmiş tasarım özelliklerine sahip olmasını ve kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun seçeneği bulma fırsatı elde etmesini sağlıyor. TECNO Mobile’ın, ürünlerinde, geniş akıllı telefon pazarının farklı dinamiklerini kucaklaması ise kolaylıkla yerel özelliklere uyum göstermemize katkıda bulunuyor.’’

Ödüllü ürün portföyü Türkiye’de

Türkiye’deki kullanıcılara çarpıcı bir ürün deneyimi yaşatmayı hedeflediklerini aktaran Li sözlerini şu şekilde tamamladı: ‘’ Orta ve üst segmentte yer alan CAMON, POVA ve SPARK’ın üretimini kapsayan yatırımımızla ürünlerimizi Türkiye’deki kullanıcıların gereksinimlerine göre özelleştireceğiz. TECNO son iki yılda teknolojik inovasyonunu, zarafet hazzı yaratan ayrıntılara sahip şık tasarımını, profesyonel fotoğraf deneyimini ve dünya çapındaki iş ortağı ağını daha güçlü hale getirerek globalleşme ve uluslararasılaşma alanında belirgin olumlu sonuçlar elde etti. Akıllı telefon sektörü, Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2020’nin Look in Person (LIP) yarışmasındaki ilk karşılaşmasında, dünyanın en iyi beyinleri ile yarışarak şampiyonluğu elde eden TECNO’nun somut başarısına tanık oldu. Diğer yandan sektörün önde gelen araştırma kuruluşu Counterpoint’in en son raporunda TECNO, yapay zeka (AI) destekli fotoğraf ve video çekimi alanında çığır açan az sayıdaki markadan biri olarak tanımlandı. TECNO’nun mükemmel fotoğraf performansı, fotoğrafçılıkta öncü olan CAMON ürün gamının en geniş fiske (flip) kitap çekimi ile 2020 Guinnness Dünya Rekorları arasında yer alması ve IFA’da (Internationale Funkausstellung Berlin) “Kamera Teknolojisi İnovasyonu 2020 Altın Ödülü”nü alması ile de dikkat çekti.”