Redmi Note 8 2021 modeli görücüye çıktı!

Redmi Note 8 2021 modeli resmi olarak kullanıcılarının karşısına çıktı. 2019 yılında çıkan asıl modelin başarılarını tekrarlamak isteyen akıllı telefon sonunda ortaya çıktı. Böylelikle akıllı telefonun teknik özellikleri de kesinleşti. 2019 modele göre büyük farklılıklara sahip olmayan akıllı telefon MediaTek yapımı işlemci ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefon tasarımsal anlamda da büyük bir yeniliğe sahip değil. Bununla birlikte akıllı telefonun renk seçenekleri dahi 2019 model ile birebir aynı.

Göz atmak isteyebilirsiniz; POCO X3 PRO GELDİ! | En çok sorduğunuz telefon ofiste!

Redmi Note 8 2021 akıllı telefon dünyasına merhaba dedi!

Xiaomi akıllı telefon dünyasındaki yerini sağlama almak istiyor. Özellikle orta ve alt seviyede oldukça önemli bir konumda olan Çinli teknoloji devi, ürün yelpazesini de genişletmek için yoğun çaba harcıyor. Serilerini devam ettiren firma, geçtiğimiz senelerde piyasaya çıkan bir modelini de 2021′e uyarlıyor. Birçok firmanın tercih ettiği yönteme başvuran Redmi sevilen bir modeli için hazırlıkları tamamladı. 2019 yılında Redmi Note 8 serisini piyasaya çıkaran akıllı telefon üreticisi, övgüleri toplamayı başarmıştı. 25 milyon birim satış sayısını geride bırakan akıllı telefon çıkış yapmasının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hala oldukça tercih ediliyor. Bu ilginin farkında olan Redmi de akıllı telefonun 2021 sürümü için kolları sıvadı. Benzer bir performans hedefleyen Çinli teknoloji devi akıllı telefonunu kullanıcılarının karşısına çıkardı. Teknik özellikleri ve tasarım detayları resmi olarak ortaya çıkan akıllı telefon, 2019 yılında çıkan sürüme oldukça benzemekte. Firma çoğu konuda yeni bir geliştirme yapmayı tercih etmemiş.

reklam

2019 yılında piyasaya çıkan Redmi Note 8 gücünü Snapdragon 662 işlemcisinden alıyordu. Ancak 2021 sürümü ile birlikte bizleri MediaTek işlemci karşılıyor. Akıllı telefona gücünü Helio G85 yonga seti verecek. Bununla birlikte 5G‘nin yaygınlaşması Redmi Note 8 2021‘in pek umurunda değil gibi gözüküyor. Zira firma 2021 sürümünde 5G özelliğine yer vermiyor. Biraz şaşırtıcı olsa da akıllı telefonun fiyatını düşük tutmak amacıyla firmanın böyle bir yol izleme ihtimali olmuş olabilir. Akıllı telefonda grafik işlemcisi olarak da Mali-G52 yer alıyor. Ayrıca akıllı telefon 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. 2019‘da piyasaya çıkan modelde yer alan 3 GB RAM seçeneği artık kullanılmayacak. Bununla birlikte yine 2019 modelde 6 GB‘lık RAM seçeneği de yer alıyordu. Ancak firma görünüşe göre kullanıcılarına tek bir seçenek sunacak. Akıllı telefon 256 GB‘a kadar da microSD kart desteği ile piyasaya çıkacak.

Redmi Note 8 2021, 2019 ile aynı tasarım anlayışına sahip!

Tanıtım görüntüleri paylaşılan akıllı telefon, tasarımsal anlamda 2019 yılında çıkan modelden farklı bir görünüme sahip değil. Zira iki akıllı telefonun da 6.3 inçlik FullHD+ ekranı bulunmakta. Ayrıca yine iki cihaz da damla çentikli ekran tasarımına sahip. İki cihazın parmak izi okuyucularının yerleri bile aynı. Firma 2019 modelin mevcut popülaritesini göz önünde bulundurarak pek bir değişiklik yapmaması sürpriz olmadı. Bir adet ön kamerası olan akıllı telefonda kamera 13 MP olarak bizleri karşılıyor. Arka tarafta da tıpkı 2019 versiyonunda olduğu gibi dörtlü bir kurulum dikkat çekiyor. Bu kameralar ise sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik ve yine 2 MP makro sensörü olarak belirlenmiş. Kameraların teknik özellikleri de tahmin edeceğiniz üzere 2019 model ile aynı. Redmi Note 8 2021 modeli 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte 2019 modelde 18W olan şarj desteği de 2021 model ile birlikte 22.5W‘a yükseldi.

Üç farklı renk seçeneğine sahip olacak akıllı telefonun renkleri de 2019‘daki ile aynı. Akıllı telefon Neptün mavisi, ayışığı beyazı ve uzay siyahı renk seçeneklerine sahip. Tanıtımı yapılan Redmi Note 8 2021 modelinin fiyatı henüz belli değil. Ancak akıllı telefonun yakın zamanda piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Bununla birlikte akıllı telefonun ülkemize de gelme ihtimali oldukça yüksek. Bakalım firma, yeni versiyonu ile başarısını sürdürecek mi bekleyip göreceğiz.

Redmi Note 8 teknik özellikleri;