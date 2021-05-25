Akıllı Telefonlar
Redmi Note 8 2021 modeli görücüye çıktı!
Redmi Note 8 2021 modeli resmi olarak kullanıcılarının karşısına çıktı. 2019 yılında çıkan asıl modelin başarılarını tekrarlamak isteyen akıllı telefon sonunda ortaya çıktı. Böylelikle akıllı telefonun teknik özellikleri de kesinleşti. 2019 modele göre büyük farklılıklara sahip olmayan akıllı telefon MediaTek yapımı işlemci ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefon tasarımsal anlamda da büyük bir yeniliğe sahip değil. Bununla birlikte akıllı telefonun renk seçenekleri dahi 2019 model ile birebir aynı.
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Redmi Note 8 2021 akıllı telefon dünyasına merhaba dedi!
Xiaomi akıllı telefon dünyasındaki yerini sağlama almak istiyor. Özellikle orta ve alt seviyede oldukça önemli bir konumda olan Çinli teknoloji devi, ürün yelpazesini de genişletmek için yoğun çaba harcıyor. Serilerini devam ettiren firma, geçtiğimiz senelerde piyasaya çıkan bir modelini de 2021′e uyarlıyor. Birçok firmanın tercih ettiği yönteme başvuran Redmi sevilen bir modeli için hazırlıkları tamamladı. 2019 yılında Redmi Note 8 serisini piyasaya çıkaran akıllı telefon üreticisi, övgüleri toplamayı başarmıştı. 25 milyon birim satış sayısını geride bırakan akıllı telefon çıkış yapmasının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hala oldukça tercih ediliyor. Bu ilginin farkında olan Redmi de akıllı telefonun 2021 sürümü için kolları sıvadı. Benzer bir performans hedefleyen Çinli teknoloji devi akıllı telefonunu kullanıcılarının karşısına çıkardı. Teknik özellikleri ve tasarım detayları resmi olarak ortaya çıkan akıllı telefon, 2019 yılında çıkan sürüme oldukça benzemekte. Firma çoğu konuda yeni bir geliştirme yapmayı tercih etmemiş.
2019 yılında piyasaya çıkan Redmi Note 8 gücünü Snapdragon 662 işlemcisinden alıyordu. Ancak 2021 sürümü ile birlikte bizleri MediaTek işlemci karşılıyor. Akıllı telefona gücünü Helio G85 yonga seti verecek. Bununla birlikte 5G‘nin yaygınlaşması Redmi Note 8 2021‘in pek umurunda değil gibi gözüküyor. Zira firma 2021 sürümünde 5G özelliğine yer vermiyor. Biraz şaşırtıcı olsa da akıllı telefonun fiyatını düşük tutmak amacıyla firmanın böyle bir yol izleme ihtimali olmuş olabilir. Akıllı telefonda grafik işlemcisi olarak da Mali-G52 yer alıyor. Ayrıca akıllı telefon 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. 2019‘da piyasaya çıkan modelde yer alan 3 GB RAM seçeneği artık kullanılmayacak. Bununla birlikte yine 2019 modelde 6 GB‘lık RAM seçeneği de yer alıyordu. Ancak firma görünüşe göre kullanıcılarına tek bir seçenek sunacak. Akıllı telefon 256 GB‘a kadar da microSD kart desteği ile piyasaya çıkacak.
Redmi Note 8 2021, 2019 ile aynı tasarım anlayışına sahip!
Tanıtım görüntüleri paylaşılan akıllı telefon, tasarımsal anlamda 2019 yılında çıkan modelden farklı bir görünüme sahip değil. Zira iki akıllı telefonun da 6.3 inçlik FullHD+ ekranı bulunmakta. Ayrıca yine iki cihaz da damla çentikli ekran tasarımına sahip. İki cihazın parmak izi okuyucularının yerleri bile aynı. Firma 2019 modelin mevcut popülaritesini göz önünde bulundurarak pek bir değişiklik yapmaması sürpriz olmadı. Bir adet ön kamerası olan akıllı telefonda kamera 13 MP olarak bizleri karşılıyor. Arka tarafta da tıpkı 2019 versiyonunda olduğu gibi dörtlü bir kurulum dikkat çekiyor. Bu kameralar ise sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik ve yine 2 MP makro sensörü olarak belirlenmiş. Kameraların teknik özellikleri de tahmin edeceğiniz üzere 2019 model ile aynı. Redmi Note 8 2021 modeli 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte 2019 modelde 18W olan şarj desteği de 2021 model ile birlikte 22.5W‘a yükseldi.
Üç farklı renk seçeneğine sahip olacak akıllı telefonun renkleri de 2019‘daki ile aynı. Akıllı telefon Neptün mavisi, ayışığı beyazı ve uzay siyahı renk seçeneklerine sahip. Tanıtımı yapılan Redmi Note 8 2021 modelinin fiyatı henüz belli değil. Ancak akıllı telefonun yakın zamanda piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Bununla birlikte akıllı telefonun ülkemize de gelme ihtimali oldukça yüksek. Bakalım firma, yeni versiyonu ile başarısını sürdürecek mi bekleyip göreceğiz.
Redmi Note 8 teknik özellikleri;
- Ekran : 6.3 inç FHD+ LCD
- İşlemci: MediaTek Helio G85
- RAM: 4 GB
- Ön kamera: 13 MP
- Arka kamera: 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP derinlik + 2 MP makro
- Depolama alanı: 64 GB/128 GB + 256 GB’a kadar microSD
- Batarya: 4000 mAh
- Şarj teknolojisi: 22.5W
- İşletim sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5
- Port: USB-C
- Bağlantı: Dual 4G VoLTE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11
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Akıllı Telefonlar
Akıllı telefon devi TECNO 35 milyon dolar yatırımla üretime başladı!
Dünyanın önde gelen premium akıllı telefon markalarından TECNO Mobile, 35 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başladı. Mevcut yatırım ile pazarda hem ürün hem de iş modeli anlamında değişim yaratmayı hedefleyen TECNO Mobile’ın Türkiye Ülke Müdürü Hank Li, “ İstanbul Pendik’teki üretim tesisimizde yaklaşık bin kişilik bir istihdam yaratmayı ve yüzde 10 pazar payı hedefimiz doğrultusunda Türkiye’deki yatırımlarımızı uzun vadede artırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
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Hükümetin doğrudan yabancı yatırım (FDI-foreign direct investment) çekmek için oluşturduğu olumlu yatırım ortamının önemine işaret eden Li, “ Türkiye’ye yatırım yapma kararımızda hükümetin vizyoner yaklaşımı ve sunduğu cesaret verici yatırım iklimi önemli rol oynadı. Türkiye ekonomisine inanıyor ve bizim için çok değerli olan bu pazardaki güçlü oyuncular arasında yer almayı arzu ediyoruz. Bu noktada koyduğumuz yüzde 10’luk pazar payı hedefi, bu yönde atılmış bir ilk adım. Bu pazarda kalıcı bir oyuncu olma stratejisiyle hareket ederek bu doğrultuda istihdam ve yatırım planlarımızı oluşturuyoruz” dedi.
Akıllı telefon pazarının iddialı oyuncularından
Sunduğu teknolojik ürünler ve iş modeli ile yatırımcı tarafında da kabul ve itibar gören TECNO Mobile’ın ana şirketi TRANSSION Holdings’in piyasa değeri Eylül 2019’daki birincil halka arzında 4,96 milyar dolarlık piyasa değeri elde ederken, Nisan 2021 itibariyle yaklaşık beş katı değere ulaştı. Konuyu değerlendiren Li, “TRANSSION’un sadece geçen yıl yaşanan yüzde 262’lik artışla, Nisan 2021 itibariyle 24 milyar dolara yaklaşan piyasa değeri bu başarının şans eseri olmadığını gösteriyor. Bu rakamlar, TECNO’nun Türkiye’ye yönelik katma değerli yatırım kararı ve istihdama verdiği önemin göstergelerini oluşturuyor” şeklinde konuştu.
Hem global hem yerel ihtiyaca hitap ediyor
Manchester City Futbol Kulübü gibi birçok uluslararası yapının sponsoru olarak küresel bir marka kimliğine sahip olan TECNO’nun Türkiye pazarında önemli bir oyuncu haline gelmeye yönelik yatırımı, Türkiye’nin büyümesinin yanısıra yeni iş yaratılmasına da katkıda bulunacak.
Türkiye’deki kullanıcıların deneyim kalitesini yükseltmeye yönelik olarak üretim süreçlerinin yanısıra destek ve servis alanına da yatırım yapmayı planladıklarını ileten Li sözlerine şu şekilde devam etti: ’’Çin’de Merkezi Shenzen’de kurulmuş olan telekomünikasyon sektörüne yönelik güçlü Ar-Ge bölümümüz, TECNO Mobile’ın telefonlarının en gelişmiş tasarım özelliklerine sahip olmasını ve kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun seçeneği bulma fırsatı elde etmesini sağlıyor. TECNO Mobile’ın, ürünlerinde, geniş akıllı telefon pazarının farklı dinamiklerini kucaklaması ise kolaylıkla yerel özelliklere uyum göstermemize katkıda bulunuyor.’’
Ödüllü ürün portföyü Türkiye’de
Türkiye’deki kullanıcılara çarpıcı bir ürün deneyimi yaşatmayı hedeflediklerini aktaran Li sözlerini şu şekilde tamamladı: ‘’ Orta ve üst segmentte yer alan CAMON, POVA ve SPARK’ın üretimini kapsayan yatırımımızla ürünlerimizi Türkiye’deki kullanıcıların gereksinimlerine göre özelleştireceğiz. TECNO son iki yılda teknolojik inovasyonunu, zarafet hazzı yaratan ayrıntılara sahip şık tasarımını, profesyonel fotoğraf deneyimini ve dünya çapındaki iş ortağı ağını daha güçlü hale getirerek globalleşme ve uluslararasılaşma alanında belirgin olumlu sonuçlar elde etti. Akıllı telefon sektörü, Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2020’nin Look in Person (LIP) yarışmasındaki ilk karşılaşmasında, dünyanın en iyi beyinleri ile yarışarak şampiyonluğu elde eden TECNO’nun somut başarısına tanık oldu. Diğer yandan sektörün önde gelen araştırma kuruluşu Counterpoint’in en son raporunda TECNO, yapay zeka (AI) destekli fotoğraf ve video çekimi alanında çığır açan az sayıdaki markadan biri olarak tanımlandı. TECNO’nun mükemmel fotoğraf performansı, fotoğrafçılıkta öncü olan CAMON ürün gamının en geniş fiske (flip) kitap çekimi ile 2020 Guinnness Dünya Rekorları arasında yer alması ve IFA’da (Internationale Funkausstellung Berlin) “Kamera Teknolojisi İnovasyonu 2020 Altın Ödülü”nü alması ile de dikkat çekti.”
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Akıllı Telefonlar
Google Pixel 6 hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı!
Google, yakın zamanda tanıtmaya planladığı Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro ile akıllı telefon pazarında yeni bir sıçrama yapmayı hedefliyor. Bu cihazlar, yeni bir tasarımın yanı sıra Google’ın yeni çipine de sahip olacaklar. Ayrıca bu yeni çiplerin Samsung ile ortak olarak üretileceği söylenmekte. Hayranların beklentileri, bu yeni anlaşma ile birlikte oldukça yükseldi. XDA Developers yazarlarından biri, yeni yonga setiyle ilgili detayları netleştirmek için yeni bir yazı paylaştı.
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Google Pixel 6’da kullanılması beklenen yeni çip hakkında neler biliyoruz?
Google’ın bu çipi geliştirmesindeki temel amaç, testlerde yüksek skorlar almak değil. Firmanın hedefi, bu çip ile birlikte yapay zeka ve makine öğrenimini en üst düzeye çıkarmak. Yeni yonga seti, gelişmiş bir yapay zeka motoru ve görüntü işleme çipi içerecek. Yapay zekaya bu kadar önem verilmesinin ana sebebi, cihazların fotoğraf yeteneklerini yazılım algoritmaları aracılığı ile iyileştirmek. Ayrıca Pixel Neural Core adlı yapay zeka motorunun Google cihazları için yeni olmadığını da belirtmek gerekiyor. Pixel 3 ve Pixel 4 serisi cihazlarda bu NPU, cihazların temel özellikleri arasında yer alıyordu. Ancak Pixel 5’te şirket bu NPU’yu kullanmaktan vazgeçti.
Genel olarak Google’ın geliştirdiği yonga seti, performans bakımından Snapdragon 865 ile Snapdragon 888 arasında yer alacak. Ayrıca Google Pixel 6’da bulunmasını beklediğimiz kablosuz ultra geniş bant teknolojisi de yeni çip tarafından desteklenecek.
Google Pixel 6 serisi, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Pixel 6, 6.4 inçlik FHD+ çözünürlüklü bir ekran ve çift arka kamera kurulumu ile gelecek. Pixel 6 Pro ise 6.67 inçlik 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekrana sahip olacak. Pro modelde üç adet kamera mevcut. Bunlardan ilki 50 MP çözünürlüklü ana kamera. Diğer ikisi ise 8 MP çözünürlüklü telefoto lens ve ultra geniş açılı kamera olarak sıralanmakta. 8 MP çözünürlüklü telefoto kamera, 5x’e kadar optik zoomu destekleyecek.
Google’ın yeni telefonu, tasarımıyla birlikte ortaya çıktı!
Geçtiğimiz gün Pixel 6 ve Pixel 6 Pro, ilk renderlarıyla birlikte ortaya çıktı. Cihazlar, oldukça yeni ve özgün bir tasarım ile gelecek. Görüntülerde, Pixel 6’nın ince çerçeveli bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Üst kenarın ortasında nokta delik tasarımlı bir adet selfie kamerası bulunmakta. Ayrıca bu sefer ekran altında parmak izi sensörü de mevcut. Her iki cihazda da 3.5 mm kulaklık girişi bulunmayacak. Pixel 6’nın üst modeli olan Pixel 6 XL’nin de Pixel 6 ile birlikte duyurulması bekleniyor. Bununla birlikte bu cihazın Pixel 6 Pro mu yoksa Pixel 6 XL olarak mı adlandırılacağı konusunda net bir bilgi yok. Her iki cihaz da Android 12 ile kutudan çıkacak. Pixel 6 serisinin piyasaya sürülmesine oldukça az bir zaman var. Bu süreçte cihazların detaylı teknik özelliklerini ve yeni görsellerini göreceğimizi tahmin ediyoruz.
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Akıllı Telefonlar
GM 21 Pro resmen Tanıtıldı!
General Mobile, GM 21 Pro’nun tanıtımını gerçekleştirdi. Büyük bir merakla beklenen akıllı telefonun özellikleri kullanıcıları heyecanlandıracak cinsten. 165.24×76.95×8.99mm boyutlarında ve 205 gram ağırlığında olan cihazımızın sunduğu teknik özelliklere yakından bakalım.
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Kamera Detayları;
Kamera konusunda beklentileri düşük tutmayın! GM 21 Pro bu noktada oldukça başarılı bir işe imza atıyor. Dörtlü yapay zeka destekli kamerası ultra net görüntüleri, ultra geniş açı fotoğrafları, yakınlaştırmalı kareleri ve makro çekimleri her koşulda ve zamanda yakalamanıza olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış. Fotoğrafçılıkta ileri Pro seviyeye ulaşmanız için size tüm olanakları sınırsız bir şekilde sunmayı hedefleyen GM 21 Pro’da ana Kamera, geniş açı kamera, derinlik kamerası ve makro kamera bulunuyor.
Ana kamera 108MP süper piksel modu sayesinde en net görüntüleri yakalamanıza yardımcı oluyor. 115 dereceye ulaşan geniş açı kamerası sayesinde alanlar problem olmaktan çıkıyor.
Ön kamera’da ise 16MP yüksek çözünürlüklü yapay zeka selfie kamerası bulunan GM 21 Pro ile düşük ışıkta ve zorlu koşullarda fotoğraf kalitesinden taviz vermeyin.
Ağır video çekim kaydı ve hızlı çekim video kaydı özelliği barındıran GM 21 Pro 4K video çekimi de destekliyor.
Performans Detayları;
8 çekirdekli MediaTek Helio G90 işlemcisi bulunan akıllı telefon 6 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili bellek kapasitesi sunmayı ihmal etmiyor. Keza 256 GB’a kadar micro SD kart desteği bulunuyor.Bu sayede en sık kullandığınız uygulama ve oyunlarda herhangi bir probleme rastlamazsınız. Zamandan kazanın! 5000 mAh pil ile sunulan GM 21 Pro, gelişmiş güç tasarrufu modu ile birlikte sunuluyor.
Son olarak güvenliğinde arka planda bırakılmadığı cihazımız da parmak izi okuyucu sensörü ve yüz tanıma teknolojisi bulunuyor.
Son olarak 3.5 mm kulaklık girişi de müzikseverler unutulmamış.
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