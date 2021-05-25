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POCO X3 Pro modeli de nihayet ofisimize ulaştı. Mi Store Özdilek’e ürünleri bize güvenip teslim ettiği için teşekkür ediyoruz. Bakalım POCO X3 Pro kutu içeriği ve özellikleri ile neler sunuyor?
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POCO X3 PRO GELDİ! | En çok sorduğunuz telefon ofiste!
POCO X3 Pro özellikleri
Boyut: 165.3 x 76.8 x 9.4 mm
Ağırlık: 215 gram
Ekran: 6,57 inç FHD+ IPS LCD, 120Hz, HDR10
İşlemci: Snapdragon 860
Grafik: Adreno 640
Bellek: 6 GB / 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB (MicroSD kart desteği)
Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 5160 mAh
Şarj: 30 Watt
Diğer: IP53 koruma
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General Mobile GM 21 Pro ofisimize bugünkü tanıtımı ardından ulaştı. 2.799 TL fiyatla satışa çıkacak olan modelin ilk bakışını ve kutu açılışını yapıyoruz!
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GENERAL MOBILE GM 21 PRO GELDİ! | Yeni pro neler sunuyor?
General Mobile GM 21 Pro özellikleri
Boyut: 165.24 x 76.95 x 8.99 mm
Ağırlık: 205 gram
Ekran: 6.67″ inç FHD+ IPS
İşlemci: MediaTek Helio G90
Bellek: 6 GB
Depolama: 128 GB (+MicroSD kart)
Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 16 MP
Video: 4K 30 fps
Batarya: 5.000 mAh
Şarj: 15 Watt
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KULAKLIKLAR SAĞLIĞA ZARARLI MI? | Prof. Dr. Murat Karaman açıklıyor!
Kulaklıklar kulak sağlığı için zararlı mı? Sorusunu geçtiğimiz Cuma Raporu yayınlarından birinde masaya yatırmıştık. Aydoğan’ın yaşadığı kulak tıkanıklığından çıkan bu süreç sonucunda bu konuyu uzmanına sorduk.
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KULAKLIKLAR SAĞLIĞA ZARARLI MI? | Prof. Dr. Murat Karaman açıklıyor!
Acıbadem Altunizade Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastaıkları Uzmanı ve aynı zamanda Acıbadem Üniversitesi KBB dalında öğrenci yetiştiren Prof. Dr. Murat Karaman kulaklıkların nasıl kullanılması gerektiği, TWS kulaklıklar ve kulak üstü kulaklıkların zararları ve kullanım şekillerini aktarıyor.
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BUKALEMUN GİBİ FARE! | SteelSeries Rival 5 incelemesi
SteelSeries Rival 5 incelemesiyle karşınızdayız. SteelSeries’in sevilen Rival serisi Rival 5 ile yenilendi. Her oyuna göre düzenlenebilen yapıdaki Rival 5, aynı zamanda hafifliği ile dikkat çekiyor!
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BUKALEMUN GİBİ FARE! | SteelSeries Rival 5 incelemesi
85 gram ağırlığındaki ürün ABS kaplama ile tutuşunuzu rahatlatıyor. Aynı zamanda 2 metre örgülü kablo ile uzak USB noktasına da rahatlıkla ulaşması sağlanmış. SteelSeries IP54 mekanik anahtar kullanan Rival 5’te 80 milyon tıklama ömrü de mevcut. Üzerinde programlanabilir 9 tuş ile LOL, CS:GO, WOW, Fortnite gibi oyun türü fark etmeksizin tüm oyunlara göre ayarlayabilir ve rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Şekli itibarıyla sağ ele göre dizayn edilen SteelSeries Rival 5, aynı zamanda pence, avuç içi ya da parmak ucu şeklinde dilediğiniz gibi kullanımlara da rahatlıkla uyum sağlıyor.
TrueMove Air sensörü ile 100–18.000 CPI, 400 IPS, 40G hızlanma ve 1000Hz / 1 ms tarama özellikleri barındıran Rival 5’in detayları videomuzda.
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