POCO X3 PRO GELDİ! | En çok sorduğunuz telefon ofiste!

SteelSeries Rival 5 incelemesiyle karşınızdayız. SteelSeries’in sevilen Rival serisi Rival 5 ile yenilendi. Her oyuna göre düzenlenebilen yapıdaki Rival 5, aynı zamanda hafifliği ile dikkat çekiyor!

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85 gram ağırlığındaki ürün ABS kaplama ile tutuşunuzu rahatlatıyor. Aynı zamanda 2 metre örgülü kablo ile uzak USB noktasına da rahatlıkla ulaşması sağlanmış. SteelSeries IP54 mekanik anahtar kullanan Rival 5’te 80 milyon tıklama ömrü de mevcut. Üzerinde programlanabilir 9 tuş ile LOL, CS:GO, WOW, Fortnite gibi oyun türü fark etmeksizin tüm oyunlara göre ayarlayabilir ve rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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Şekli itibarıyla sağ ele göre dizayn edilen SteelSeries Rival 5, aynı zamanda pence, avuç içi ya da parmak ucu şeklinde dilediğiniz gibi kullanımlara da rahatlıkla uyum sağlıyor.

TrueMove Air sensörü ile 100–18.000 CPI, 400 IPS, 40G hızlanma ve 1000Hz / 1 ms tarama özellikleri barındıran Rival 5’in detayları videomuzda.