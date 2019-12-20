Güncelleme
Redmi Note 7 için sürpriz Android 10 duyurusu!
Xiaomi Redmi Note 7, fiyat/performans serisinin güncel modeli olma özelliğini kaybetse de dünya çapında başarılı bir satış grafiği yakalamayı başardı. İddialı model için daha önce açıklanan MIUI 11 arayüzlü Android 10 güncellemesinin ne zaman yayınlanacağı ise belli oldu.
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Redmi Note 7, kısa süre sonra Android 10 güncellemesine kavuşacak
Android’in en güncel sürümü, bir süredir Çinli Xiaomi kullanıcıları tarafından kapalı beta sürecinde test ediliyor. 10’dan fazla modeli ilgilendiren güncellemenin çalışmaları devam ederken, tarih konusunda somut bilgiler de gelmeye başladı. Xiaomi’nin yaptığı duyuruya göre, Redmi Note 7 ve Note 7 Pro için Android 10 güncellemesi 2020’nin ilk çeyreğine yetiştirilecek. Bu da popüler modelin kısa süre içerisinde güncel Android sürümüne kavuşacağı anlamına geliyor.
Ortaya çıkan son gelişme Xiaomi ve Redmi kullanıcılarını sevindirse de kayda değer ilginçlikte bir durum da bulunuyor. Zira serinin güncel modelleri Redmi Note 8 ve Note 8 Pro için herhangi bir resmi güncelleme takvimi ortaya çıkmış değil. Durum böyle olunca Xiaomi Redmi Note 7 serisinin Android 10 güncellemesine halefinden biraz daha önce kavuşacağı tahmin ediliyor.
Türkiye’de de bu yılın en çok konuşulan akıllı telefonları arasında yer alan Redmi Note 7’nin başlıca özellikleri arasında 6.3 inç Full HD IPS ekran, Qualcomm Snapdragon 660 işlemci, 3/4 GB RAM, 32/64/128 GB depolama, 48+5 megapiksel arka kamera, 13 megapiksel çözünürlüklü ön kamera ve 4.000 mAh batarya bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung S9 ve S9+ için One UI 2.0 beta yayınlanmaya başladı
Android 10‘un piyasaya çıkmasından sonra birçok üretici firma yeni arayüzlerinin testlerini yapmaya başladı. Bu firmalardan en aktif olanı ise Samsung gibi görünüyor.
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Koreli teknoloji devi Samsung, bir nesil önceki telefonlarına da One UI 2.0 sürümünü getirecek. Bu kapsamda, geçtiğimiz hafta Note 9 modeline One UI 2.0 beta testleri verilmeye başlanmıştı. Şimdi ise Galaxy S serisi cihazlara bu güncelleme testleri yayınlanmaya başladı. Şimdilik sadece Kore ve Hindistan’da yayınlanmaya başlayan güncelleme, S9 ve S9+ modellerini kapsıyor.
Bu güncellemenin yakın zamanda birçok ülkeye yayılması beklenirken şirket, Note 10 ve S10 için beta programını kapattı. Bu kapatmanın, son düzenlemeleri yapıp artık kararlı sürümü cihazlarla kavuşturacağı şeklinde yorumlanıyor.
Güncelleme
Pardus 19.1 güncellemesi yayımlandı!
Tübitak Ulakbim tarafından geliştirilmeye devam edilen Pardus’un 19.1 sürümü yayınlandı. Bu sürüm Pardus 19 ailesini ilk arasürümü olarak karşımıza çıkıyor.
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Tübitak’ın Ulakbim birimi tarafından geliştirmeye devam eden ve milli işletim sistemi olarak anılan Pardus’un yeni sürümü yayınlandı. Bu yeni sürümle birlikte birçok paket güncellenirken, bazı tasarım değişikliklerine de gidildi. Pardus Sunucu, Xfce ve Gnome taraflarına yayınlanan güncelleme şu anda indirilebilir durumda.
Yapılan güncellemeler arasında Firefox, Thunderbird, VLC Player ve Libreoffice programlarının son sürümleri de bulunuyor. Pardus, tüm bu programları ön yüklü olarak son sürüme güncellemiş durumda.
Başlıca değişiklikler
- Güncelleme bildirim desteği Xfce ve Gnome sürümlerine eklendi.
- Pinta ve GIMP resim düzenleyici uygulaması Xfce ve Gnome sürümlerinde yüklü halde gelecektir.
- Gnome arayüzünde iyileştirmeler yapıldı.
- Pardus Mazağa uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.
- Kurulu sisteme 200‘ün üzerinde paket ve yama içeren güncelleştirmeler getirilmiştir.
- Depoda 2000‘in üzerinde paket güncellenmiştir.
- Öntanımlı internet tarayıcısı Firefox versiyonu 68.2 a güncellendi.
- Öntanımlı e-posta istemcisi Thunderbird versiyonu 68.2.2 e güncellendi.
- Öntanımlı media oynatıcısı olan VLC versiyonu 3.0.8 e güncellendi.
- Öntanımlı ofis döküman uygulaması Libreoffice versiyonu 6.1.5 e güncellendi.
Güncelleme
Samsung Note 9 için Android 10 sürümü yayınlanmaya başladı!
Dünya devi Samsung, Android 10 sürümü ile birlikte gelen One UI 2.0 arayüz sürümünü cihazlarında denemeye başladı. Bu cihazlar serisine yeni eklenen model ise Note 9 oldu.
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Yakın zamanda tüm dünyada yayınlanacak
Samsung Android 10‘u One UI 2.0 sürümü ile cihazlarında denemeye başladı. Ortaya çıkan bilgilere göre, Samsung Note 9 Kore’de Android 10 beta sürümünü almaya başladı. One UI 2.0 arayüzü ile birlikte gelen bu yeni güncelleme, Kore’den başlayıp tüm ülkelere yavaş yavaş yayılacak gibi görünüyor.
Samsung‘un beta test kullanıcısı iseniz yakın zamanda sizde bu güncellemeye sahip olabilirsiniz. Eğer bir beta test kullanıcısı iseniz, “Ayarlar>Yazılım Güncelleme” yolunu takip ederek telefonunuzda herhangi bir güncelleme olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.