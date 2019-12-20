Redmi Note 7 için sürpriz Android 10 duyurusu!

Xiaomi Redmi Note 7, fiyat/performans serisinin güncel modeli olma özelliğini kaybetse de dünya çapında başarılı bir satış grafiği yakalamayı başardı. İddialı model için daha önce açıklanan MIUI 11 arayüzlü Android 10 güncellemesinin ne zaman yayınlanacağı ise belli oldu.

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Redmi Note 7, kısa süre sonra Android 10 güncellemesine kavuşacak

Android’in en güncel sürümü, bir süredir Çinli Xiaomi kullanıcıları tarafından kapalı beta sürecinde test ediliyor. 10’dan fazla modeli ilgilendiren güncellemenin çalışmaları devam ederken, tarih konusunda somut bilgiler de gelmeye başladı. Xiaomi’nin yaptığı duyuruya göre, Redmi Note 7 ve Note 7 Pro için Android 10 güncellemesi 2020’nin ilk çeyreğine yetiştirilecek. Bu da popüler modelin kısa süre içerisinde güncel Android sürümüne kavuşacağı anlamına geliyor.

Ortaya çıkan son gelişme Xiaomi ve Redmi kullanıcılarını sevindirse de kayda değer ilginçlikte bir durum da bulunuyor. Zira serinin güncel modelleri Redmi Note 8 ve Note 8 Pro için herhangi bir resmi güncelleme takvimi ortaya çıkmış değil. Durum böyle olunca Xiaomi Redmi Note 7 serisinin Android 10 güncellemesine halefinden biraz daha önce kavuşacağı tahmin ediliyor.

Türkiye’de de bu yılın en çok konuşulan akıllı telefonları arasında yer alan Redmi Note 7’nin başlıca özellikleri arasında 6.3 inç Full HD IPS ekran, Qualcomm Snapdragon 660 işlemci, 3/4 GB RAM, 32/64/128 GB depolama, 48+5 megapiksel arka kamera, 13 megapiksel çözünürlüklü ön kamera ve 4.000 mAh batarya bulunuyor.