Cuma Raporu
Cuma Raporu #81: Google ve Huawei olayları, Realme Buds Air ve dahası
Cuma Raporu #81 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta teknoloji dünyasında neler olmuş?
01:36 Rekabet Kurumu ve Google arasındaki görüşmeler
5:35 Kredi kartı bilgilerinin çalınması ve dağıtılması
12:09 HP Elite Dragonfly Türkiye lansmanı
17:47 WD Türkiye Toplantısı
24:01 Amerikan hükümeti Huawei ürünlerini yasakladı
28:44 Redmi 9 sızıntıları
31:02 Realme Buds kablosuz kulaklık
34:08 HWP yıl sonu değerlendirme planı
Cuma Raporu
Cuma Raporu #80: Mi Note 10 TR fiyatı, kredi kartı sorunu ve dahası
Cuma Raporu #80 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan teknolojik haberlerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; S10 ailesi için OneUI 2.0 güncellemesi, Türkiye topraklarında!
Cuma Raporu #80 haberleri zaman çizelgesi
08:02 Xiaomi Mi Note 10 TR fiyatı belli oldu
18:23 Samsung Galaxy A51 ve A71 tanıtıldı
25:56 Samsung Galaxy S10 ailesi için OneUI 2.0 güncellemesi Türkiye’de
27:52 Türkiye’den 455 bin kredi kartı bilgileri çalındı iddiası
40:39 Matrix 4, çıkış tarihi açıklandı
43:00 Netflix, daha ucuz abonelik planı sunabilir
Cuma Raporu
Cuma Raporu #79: 2019’un en iyileri, ABD’nin Samsung sevdası ve dahası
Cuma Raporu #79 haberimizde, haftanın önce çıkan gelişmelerini değerlendirdik.
5:38 Uygulamaların 2019 raporları
13:34 Apple yılın uygulamaları
14:39 Spotify yıllık özet
17:47 Qualcomm, akıllı telefonlar için dünyanın en büyük parmak izi sensörünü tanıttı (3D Sonic Max)
23:26 Amerika’da en popüler android ‘’Samsung’’
32:00 Trendyol, Sürat kargoyu alabilir dedikodusu
41:22 Huawei Amerika’dan Kanada’ya taşınıyor
Kim Kullanmak İster başvuru formu: https://docs.google.com/forms/d/1Kvdf2Zt5rhFzjnSm1p5kpxZrQpyDDO-MYiYio_bmjAg/edit
Google Play 2019’un En İyileri – https://hwp.com.tr/google-play-2019un-en-iyileri-belli-oldu-124026
Spotify Yıllık Özet – https://www.spotify.com/tr/wrapped/
3D Sonic Max – https://hwp.com.tr/qualcomm-parmak-izi-tarayicisi-123975
Cuma Raporu
Cuma Raporu #77: Ankara’da olanlar, Honor 9X ve dahası
Cuma Raporu #77 videomuzda haftanın öne çıkan gelişmelerinin değerlendirdik.
Cuma Raporu #77 haberleri ve zaman çizelgesi
00:15 Kim Kullanmak İster duyurusu
03:14 Cuma indirimleri
05:55 Ankara’da neler oldu?
14:55 Xiaomi’nin 100W şarjı seneye geliyor
19:20 Honor 9X Türkiye lansmanı gerçekleştirildi
22:33 Huawei Freebuds 3 ve Watch GT2 satışta
26:50 Mate X ekran değişim fiyatı
27:55 Mi Band 3i satışta
29:22 İnsan gazının kokusunu değiştiren ilaç