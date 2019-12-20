Cuma Raporu #81: Google ve Huawei olayları, Realme Buds Air ve dahası

Cuma Raporu #80 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan teknolojik haberlerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

İlginizi çekebilir; S10 ailesi için OneUI 2.0 güncellemesi, Türkiye topraklarında!

Cuma Raporu #80 haberleri zaman çizelgesi

08:02 Xiaomi Mi Note 10 TR fiyatı belli oldu

18:23 Samsung Galaxy A51 ve A71 tanıtıldı

25:56 Samsung Galaxy S10 ailesi için OneUI 2.0 güncellemesi Türkiye’de

27:52 Türkiye’den 455 bin kredi kartı bilgileri çalındı iddiası

40:39 Matrix 4, çıkış tarihi açıklandı

43:00 Netflix, daha ucuz abonelik planı sunabilir