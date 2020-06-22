Redmi 8 ailesi 19 milyon satış adedine ulaştı!

Honor X10 Max modeli, Honor’un tablet ve telefon karışımı bir cihazı olarak raflarda yerini alacak. Cihazın resmi tanıtım tarihi ise, Honor tarafından 2 Temmuz olarak duyuruldu. Gelin Honor X10 Max ile ilgili ilk dedikodulara göz atalım.

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Honor X10 Max ile ilgili neler biliyoruz

Honor tarafından, Çin’in popüler sosyal medya uygulaması Weibo üzerinde tanıtım tarihi duyurulan Honor X10 Max modeli, 2 Temmuz’da tanıtılacak. Ayrıca Honor’un üst düzey yöneticilerinden Zhao Ming, 2 yıl aradan sonra firmanın büyük ekranlara sahip cihazlara geri dönüş yapacağını belirtti. X10 Max modeli de, bu cihazlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkacak. Weibo üzerinde yayınlanan görselden gördüğümüz kadarıyla ise, damla çentiğe sahip devasa bir ekran bizleri bekliyor. Ayrıca hoparlör sistemi ve mikrofon, cihazın yan tarafı veya alt tarafına konumlandırılmak yerine üst tarafta konumlandırılmış.

Cihazın ekran boyutundan sıkça söz ettik. Peki çokça vurguladığımız bu devasa ekran ne kadarlık bir boyuta sahip. Bu konuda birçok dedikodu bulunmakla beraber, bizce ekran boyutu 7.09 inç olarak sunulacak. Çözünürlük değeri olarak ise şüphesiz ki 2280 x 1080 p çözünürlüklü FHD+ bir panel sağlanacaktır diye tahmin ediyoruz. Beklenen renk gamı ise, DCI-P3.

Mediatek’in Dimensity 800 işlemcisi ile sunulması beklenen cihaz, 5G desteğine de sahip olacak. Arka tarafta beklenen ana kamera ise 48 Megapiksel çözünürlüğe sahip olacak. Ön taraftaki kamera ise muhtemelen 8 Megapiksel olacaktır. İşletim sistemi olarak ise, Android 10 ve Magic UI 3.1’in cihazda hazır bulunması bekleniyor. Lansman sonrasında cihaz ile ilgili detayları sizlerle paylaşıyor olacağız.

Siz Honor’un dev ekranlı yeni cihazı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!