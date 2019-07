Xiaomi Redmi Note 7 dünyada 15 milyon satış rakamına ulaştı!

Xiaomi Redmi Note 7 , resmi Hindistan Twitter hesabına göre altı ayda 15 milyon satış rakamına ulaştı.

İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi A3 tanıtım tarihi belli oldu

Redmi Note 7 , tüketiciler için dönemin en iyi fiyat performans cihazlarından biri olarak görülüyor. Uzun süreli kullanım sağlayan bataryası ve yüksek çözünürlük sağlayan kamerası sayesinde, piyasada bulunan pek çok cihazla yarışır halde.

This is BIG 💥

15 Million units of #RedmiNote7 series sold globally in just 6 months from the launch.

Mi fans across the globe are loving our #RedmiNote series, one of our highest-selling series ever!

Thank you for placing your faith in us, Mi fans. #15MRedmiNote7 #48MP pic.twitter.com/YotePnMEYd

— Redmi India (@RedmiIndia) July 10, 2019