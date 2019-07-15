Xiaomi Redmi Note 7 dünyada 15 milyon satış rakamına ulaştı!

Xiaomi Redmi Note 7 , resmi Hindistan Twitter hesabına göre altı ayda 15 milyon satış rakamına ulaştı.

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Redmi Note 7 , tüketiciler için dönemin en iyi fiyat performans cihazlarından biri olarak görülüyor. Uzun süreli kullanım sağlayan bataryası ve yüksek çözünürlük sağlayan kamerası sayesinde, piyasada bulunan pek çok cihazla yarışır halde.

This is BIG 💥 15 Million units of #RedmiNote7 series sold globally in just 6 months from the launch. Mi fans across the globe are loving our #RedmiNote series, one of our highest-selling series ever! Thank you for placing your faith in us, Mi fans. #15MRedmiNote7 #48MP pic.twitter.com/YotePnMEYd — Redmi India (@RedmiIndia) July 10, 2019

Çinli marka, cihazı daha çok Hindistan ve Çin’de popülerlik kazanmış olsa da uygun fiyatı, 48 MP arka kamerası, 4.000 mAh bataryası, Snapdragon 660 yonga seti ile tüm dünyadaki telefon kullanıcıları için oldukça iyi bir seçenek olduğu görülüyor. Bunların dışında su ve toza karşı oldukça dayanıklı olan Xiaomi Redmi Note 7, su damlası çentiği ile kullanıcılara tam ekran deneyimi sunuyor. Android 9 Pie güncellemesi ile gelen cihaz hızlı şarj teknolojisinden de eksik kalmıyor. Quick Charge 4.0 teknolojisi ile telefon 2 saat 5 dakika gibi bir sürede tamamen şarj edilebiliyor.

Türkiye’de 2.000 Türk Lirası ile satışa sunulan ve birçok ürün için bile ulaşılması zor olan 10 milyon satış rakamını şimdiden 15 milyon ile geçen Xiaomi Redmi Note 7, Türkiye kullanıcıları için de en önemli fiyat/performans telefonlarından biri konumunda. Görüşüne göre yıl sonuna kadar farklı rekorlar kırabilecek telefonun incelemesini de aşağıdaki videodan görebilirsiniz.

Redmi Note 7 incelemesi: Redmi Note 7 inceleme – 1999 TL’ye en iyisi mi?