Xiaomi Redmi Note 7 dünyada 15 milyon satış rakamına ulaştı!

Xiaomi Redmi Note 7 dünyada 15 milyon satış rakamına ulaştı!

15 Temmuz, 2019 Akıllı Telefonlar, HABER 0 yorum

Xiaomi Redmi Note 7 , resmi Hindistan Twitter hesabına göre altı ayda 15 milyon satış rakamına ulaştı.

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Redmi Note 7 , tüketiciler için dönemin en iyi fiyat performans cihazlarından biri olarak görülüyor. Uzun süreli kullanım sağlayan bataryası ve yüksek çözünürlük sağlayan kamerası sayesinde, piyasada bulunan pek çok cihazla yarışır halde.

Çinli marka, cihazı daha çok Hindistan ve Çin’de popülerlik kazanmış olsa da uygun fiyatı, 48 MP arka kamerası, 4.000 mAh bataryası, Snapdragon 660 yonga seti ile tüm dünyadaki telefon kullanıcıları için oldukça iyi bir seçenek olduğu görülüyor. Bunların dışında su ve toza karşı oldukça dayanıklı olan Xiaomi Redmi Note 7, su damlası çentiği ile kullanıcılara tam ekran deneyimi sunuyor. Android 9 Pie güncellemesi ile gelen cihaz hızlı şarj teknolojisinden de eksik kalmıyor. Quick Charge 4.0 teknolojisi ile telefon 2 saat 5 dakika gibi bir sürede tamamen şarj edilebiliyor.

Xiaomi redmi note 7 15 milyon satış

Türkiye’de 2.000 Türk Lirası ile satışa sunulan ve birçok ürün için bile ulaşılması zor olan 10 milyon satış rakamını şimdiden 15 milyon ile geçen Xiaomi Redmi Note 7, Türkiye kullanıcıları için de en önemli fiyat/performans telefonlarından biri konumunda. Görüşüne göre yıl sonuna kadar farklı rekorlar kırabilecek telefonun incelemesini de aşağıdaki videodan görebilirsiniz.

Redmi Note 7 incelemesi: Redmi Note 7 inceleme – 1999 TL’ye en iyisi mi?

 

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