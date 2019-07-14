Xiaomi Mi A3 tanıtım tarihi belli oldu

Xiaomi Mi A3 25 Temmuz 2019 Perşembe günü Polonya’da gerçekleştirilecek etkinlikle tanıtılacak. Serinin bir önceki cihazı ise 24 Temmuz’da İspanya’da tanıtılmıştı.

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Xiaomi geçtiğimiz yıl uygun fiyatlı Android One cihazı Mi A2’yi 24 Temmuz tarihinde İspanya’da tanıtımını gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz günlerde ise cihazın ilk olarak özellikleri ve tasarım detayları daha sonra ise kutu ve telefon görüntüleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Xiaomi Polonya ekibi paylaştığı gönderi ile serinin yeni cihazı Mi A3 ‘ün 25 Temmuz günü gerçekleştirilecek etkinlik ile tanıtılacağını duyurdu. Paylaşılan tanıtım tarihi ve Mi A2 etkinliği göz önüne alındığında yeni cihazın ilk olarak Polonya’da görüntülenmesi bekleniliyor.

Mi A2 ve Mi A2 Lite ile oldukça ilgi çeken serinin üçüncü cihazı 6.0 inç büyüklüğündeki Super AMOLED ekran ile birlikte gelecek. Ekran altından parmak izini destekleyen telefonun arka tarafında üç adet kamera bulunacak. Bunlar sırasıyla 48 MP f/1.79 ana kamera, 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP derinlik sensörü olacak. Snapdragon 655 işlemci bulunduran telefonda Adreno™ 610 GPU bulunuyor. 4 GB RAM kapasitesi, 128 GB depolama alanı ile birlikte gelecek Mi A3, 4030 mAH Li-ion batarya bulunuyor. Teknik özellikler ve görünüşü ile Xiaomi CC9 modeline benzerlik gösteren telefon işlemcisi ile ayrılıyor. Telefonun başta Polonya’da olmak üzere diğer ülkelerde üç farklı renk seçeneği ile satışa çıkması bekleniyor. Siyah, mavi ve beyaz renk seçeneklerine sahip olacak telefonun uygun fiyatlı Lite modelinin ilerleyen zamanlarda tanıtılması bekleniliyor.