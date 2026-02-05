REDMI Note 15 Pro+ 5G, orta-üst сегmentte konumlanan ve teknik özellikleriyle dikkat çeken bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. 8.19 mm kalınlık ve 207 gram ağırlık sunan model, Mocha Brown renk seçeneğinde ise biraz daha ağır. Siyah, mavi ve kahverengi renk alternatifleriyle gelen cihaz, IP68 sertifikası, TÜV ve SGS dayanıklılık belgeleriyle suya ve düşmelere karşı belirli bir koruma seviyesi sunuyor. Islak elle kullanım desteği de günlük kullanımda pratiklik sağlıyor.

Telefonun ön yüzünde 6.83 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran yer alıyor. 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit tepe parlaklık değeri, özellikle açık alan kullanımında avantaj sağlıyor. HDR10+ ve Dolby Vision desteği multimedya tarafında teknik olarak yeterli bir deneyim sunarken, 3840Hz PWM karartma ve TÜV Rheinland sertifikaları göz sağlığı odaklı çözümler arasında yer alıyor. Ekran Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

Performans tarafında Snapdragon 7s Gen 4 işlemciye yer veren REDMI Note 15 Pro+ 5G, 8GB LPDDR4X RAM ve 256GB UFS 2.2 depolama ile geliyor. Sentetik test sonuçları günlük kullanım ve uzun süreli performans istikrarına işaret ederken, Xiaomi IceLoop soğutma sistemi stres testlerinde yüksek stabilite oranları sunuyor. Cihaz, Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile çalışıyor ve 6 yıl güncelleme desteği vadediyor.

Kamera tarafında 200MP OIS destekli ana kamera, farklı odak uzaklıklarıyla esnek çekim seçenekleri sunuyor. Ultra geniş açı kamera ve ön kamera ise teknik olarak yeterli ancak video tarafında bazı sınırlamalar bulunuyor. Ses tarafında stereo hoparlör ve Dolby Atmos desteği yer alıyor.

6500 mAh silikon bazlı batarya, PCMark testinde 17 saat 44 dakika ekran süresi sunarken, 100W hızlı şarj ve ters kablolu şarj desteği bulunuyor. Bağlantı özellikleri arasında WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC ve 5G yer alıyor.

Türkiye fiyatı 32.999 TL olan model, Amazon’da dönemsel olarak 31.000 TL seviyelerine iniyor. Aynı fiyat aralığında Galaxy S24 ve Galaxy S25 FE gibi güçlü rakipler bulunurken, POCO M8 Pro 5G daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak öne çıkıyor. REDMI Note 15 Pro+ 5G, teknik özellik-fiyat dengesi açısından değerlendirilmesi gereken bir model konumunda.

