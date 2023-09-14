Xiaomi, uzun süredir dolaşan söylentilerin ardından Redmi Note 13 serisinin lansmanını resmen doğruladı. Bu serinin üç farklı modeli bulunacak. Bunlar Note 13, Note 13 Pro ve Note 13 Pro+ olacak.

Özellikle Redmi Note 13 Pro+’ın bazı ilginç özelliklere sahip olacağı doğrulandı. Bu telefon, kavisli bir ekrana sahip olacak ve ekranın kenarları son derece ince olacak. Ayrıca, telefonun alt çenesi de oldukça küçük, yani ekranın ön yüzü büyük ölçüde kullanıcıya sunulacak. Ekran Corning Gorilla Victus ile korunacak, böylece dayanıklılık artırılacak.

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Yayınlanan görsel, Redmi Note 13 Pro+ modelinin arka tarafında üçlü kamera kurulumuna sahip olduğunu gösteriyor. Bu kameralardan biri 200 MP çözünürlüğe sahip Samsung ISOCELL HP3 sensörü ile donatılmış. Ayrıca, optik görüntü sabitleme (OIS) desteği de bulunacak. Telefonun arka kaplaması deri benzeri bir malzeme ile kaplanacak ve üst bölümünde bir IR sensörü bulunacak. Stereo hoparlörler, ses kalitesini artırmak için kullanılacak, ancak 3,5 mm ses jakının olmayacağı belirtildi.

Başlık görseli ayrıca Redmi Note 13 Pro’nun da 200 MP kameraya sahip olacağını ortaya koyuyor. Ancak OIS desteğinden bahsedilmiyor ve telefonların deri kaplamalı bir versiyonu olmadığı görülüyor, bu yüzden muhtemelen cam arka kaplamalı bir model olarak gelecek.

Xiaomi, Redmi Note 13 Pro+’ın MediaTek ile birlikte özel Dimensity 7200-Ultra SoC kullanacağını daha önce doğrulamıştı. Ayrıca, her iki telefonun da 6,67 inçlik 1,5K AMOLED ekranlara sahip olacağı ve 144Hz yenileme hızını destekleyebileceği söyleniyor. Redmi Note 13 Pro’nun 67W hızlı şarjlı 5120mAh bir bataryaya sahip olacağı belirtilirken, Redmi Note 13 Pro+’ın 120W hızlı şarjlı 5000mAh bir bataryaya sahip olacağı ifade ediliyor. Bu özellikler, kullanıcılara yüksek kaliteli bir deneyim sunmayı hedefliyor gibi görünüyor.